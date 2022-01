Podcast: Svět vážné hudby spěje do bodu zlomu, dlužíme lidem sounáležitost

S britským violoncellistou Sheku Kanneh-Masonem o trémě před dvěma miliardami diváků při svatbě Harryho s Meghan i změně, které by se už klasičtí hudebníci neměli vyhýbat.

Elgarovým koncertem se měl na sklonku ledna pražským posluchačům poprvé představit dvaadvacetiletý britský violoncellista Sheku Kanneh-Mason, vítěz soutěže BBC Young Musician. Jeho plánované vystoupení s Českou filharmonií však zhatila covidová epidemie, která zasáhla orchestr. Podcast Na dotek tedy s vyhledávaným cellistou nabízí alespoň rozhovor pořízený krátce poté, co přiletěl do Prahy. Jeho odpovědi pomáhají pochopit, jak výraznou proměnou prochází vnímání vážné hudby v multikulturní britské společnosti dnešních dnů.

V angličtině pořízený rozhovor se Sheku Kanneh-Masonem si můžete poslechnout zde:

Sestřih v češtině si můžete poslechnout zde:

"Rodiče nám pouštěli dokumentární filmy o lidech, kteří by mohli být našimi vzory. Třeba boxer Muhammad Ali. Vždycky mě fascinovala jeho cílevědomost a sebejistota. Přesvědčení, že dokáže, oč usiluje," popisuje hudebník výchovu v rodině se šesti sourozenci. Všem sedmi potomkům se také dostalo klasického hudebního vzdělání. Společným vystoupením pak ohromili diváky televizní soutěže Británie má talent v roce 2015.

"Naše výchova musela rodiče přijít na spoustu peněz," vzpomíná s vděčností Sheku Kanneh-Mason. Jeho otec, který má africké kořeny, je hotelovým manažerem v Nottinghamu, kde rodina žije. Matka, rovněž původem z černého kontinentu, vyučovala na univerzitě v Birminghamu. "Jako devítiletý jsem začal studovat na Královské hudební akademii v Londýně. Každou sobotu brzy ráno jsme tam vyráželi vlakem," popisuje syn své začátky.

Příběh violoncellisty Sheku Kanneh-Masona dosáhl světové proslulosti ve chvíli, kdy jej Meghan a Harry, vévodkyně a vévoda ze Sussexu, před čtyřmi roky požádali, aby jim zahrál na svatbě. Sledovaly ji téměř dvě miliardy lidí po celém světě.

Sám ale za zajímavější považuje bod zlomu, k němuž směřuje svět klasické hudby. "Podle mě jde o otevřenost a vztah muzikantů s obecenstvem. Zdá se, že tady má náš obor ve srovnání s jinými žánry dluh. Proto si nedokážeme získávat dost nových posluchačů. Myslím, že nejde o cenu vstupenek, spíš o něco subtilnějšího. Pocit sounáležitosti publika s hudebníky na pódiu," míní Sheku Kanneh-Mason.

Nabízí srovnání s hudbou, kterou jemu i sourozencům rodiče pouštěli od raného věku. Například s písněmi Boba Marleyho, jehož skladby teď violoncellový virtuos hrává ve vlastní úpravě. Song No Woman, No Cry o ženě, bez níž je na světě lépe, si pár přináležející do britské královské rodiny na svatbu neobjednal, je ale součástí dnešního podcastu, který lze slyšet na obvyklých platformách: SoundCloud, Spreaker, Google Podcasts, Spotify i Apple Podcasts.