Podcast Na dotek: Jako filmaři teď máme větší svobodu. Ale není to dobře, říká Václav

S režisérem Petrem Václavem o adrenalinu z přímého přenosu Pražského jara i o dětském zážitku s televizí. A také o cigaretě po koncertech, které se nedají ničím nahradit.

Jak přenést zážitek z koncertního sálu na obrazovku? Otázka pro filmového režiséra Petra Václava, držitele Českého lva za sedm let starý snímek Cesta ven. Odpověď přijel nabídnout do Prahy z domovské Paříže. Cestou to ale vzal přes Řím, kde právě dokončuje životopisný film o skladateli Josefu Myslivečkovi.

S vedením festivalu Pražské jaro uzavřel dohodu, že se pokusí dostat na televizní obrazovku emoce z pěti vystoupení tak, aby nepřipomínala pohřeb - jak kdysi nehybné a doslovné televizní přenosy koncertů charakterizoval šéf přehlídky Roman Bělor.

Jak Petr Václav v této disciplíně uspěl, lze posoudit na již odvysílaných představeních basbarytonisty Adama Plachetky a dirigenta Tomáše Netopila.

"Díky tomu, že v sále nejsou diváci, máme jako filmaři větší volnost. Ale zároveň si nesmíme myslet, že je to dobře," komentuje provizorium v době pandemických omezení.

"Fakt, že loňský koncert Collegia 1704 na Pražském jaru sledovalo 80 tisíc lidí po celém světě, je samozřejmě fascinující," neskrývá Petr Václav radost z události, při níž do Pražské křižovatky nechal vměstnat pět kamer, rozsáhlou zvukovou techniku a stovky metrů kabelů.

Podobně tomu bylo letos i s recitálem Adama Plachetky v pražském Rudolfinu. Hlavní kamera celou dobu stála uprostřed hlediště, zatímco další čtyři se na kolejnicích pohybovaly okolo účinkujících. "Přenosu s Adamem Plachetkou jsem se hrozně bál," přiznává režisér. "Sedmdesát minut s jedním zpěvákem a jedním klavírem! Nakonec to byla věc, která se mi líbila nejvíc a možná se mi v jednoduchosti i nejvíc povedla."

Kromě pěti přenosů z Pražského jara čekají Petra Václava také dokončovací práce na filmu Il Boemo, životopisném snímku, v němž roli skladatele Myslivečka ztvárnil herec a zpěvák Vojtěch Dyk.

"Nemůžu vám říct, jak na vás bude Dykův filmový Mysliveček působit," vyhýbá se Václav charakteristice hlavní postavy očekávaného filmu. Skladateli přiznává výjimečnou houževnatost. "Když byl velmi nemocný, psal tu nejlepší hudbu. Spousta lidí v takové situaci, kdy začne přicházet o sebe sama, o kusy svého těla a musí trpět bolestí a opovržením, zahořkne nebo povolí. Nemá sílu dál bojovat," neskrývá režisér obdiv k Myslivečkovi.

