Podcast: Když mi přihodíte, zahraji víc. Takhle to na festivalu nechodí, říká Třeštík

S dramaturgem Pražského jara Josefem Třeštíkem o neznámých dílech známých mistrů. O bulváru, který hudebníci čtou, ale nikdo mu nevěří. A také o příbuzenství s Franzem Kafkou.

Když se ucházel o svou současnou práci, vyzvala ho umělecká rada nejstarší české hudební přehlídky, ať ji zkritizuje. Fakt, že se svými posuzovateli se vystudovaný skladatel, dramaturg rozhlasových symfoniků a dlouholetý redaktor rozhlasové stanice Vltava pustil do vášnivého sporu, ctihodné radní potěšil - a Josef Třeštík místo získal.

Podcast s Josefem Třeštíkem si můžete poslechnout zde:

"Zní to efektně, ale kritika hrála jen dílčí roli. Soustředil jsem se hlavně na to, jak festival pojmout do budoucna," vzpomíná Třeštík na konkurz. Jeho angažmá je součástí generační obměny - v nově ustavené umělecké radě hrají prim Třeštíkovi vrstevníci. Například dirigent Jakub Hrůša nebo skladatel Miroslav Srnka.

"Pražské jaro vždy přiváželo hvězdné umělce, slavná a u nás etablovaná jména. Oč mi jde, je představit i ty, jejichž kariéra je na vrcholu v Německu, Británii nebo ve Francii, a přitom tu ještě nebyli nebo u nás nejsou známí," přibližuje svou vizi Třeštík.

Jedním z takových umělců je podle jeho mínění německý skladatel a klarinetista Jörg Widmann, kterému nabídl status rezidenčního umělce letošního ročníku. Pražské jaro tak nabídne hned tři jeho koncerty - komorní i s orchestrem. Kromě toho Widmann v české metropoli povede mistrovské kurzy pro studenty.

76. ročník festivalu, který začne 12. května, je tedy Třeštíkovou - pandemií sice redukovanou, přesto rozsáhlou - premiérou na postu dramaturga Pražského jara. Proč o něm britský hudební bulvár Slipped Disc napsal, že se přehlídky ujal mladý Kafka?

Vítejte u podcastu Na dotek, hostem Petra Viziny je dnes Josef Třeštík.

V pořadu postupně zazní ukázky ze Sinfonietty Alexandra Zemliského v podání vídeňského Symfonického orchestru ORF pod taktovkou Susanny Mälkki, dále ze skladby Jörga Widmanna Jagdquartett v provedení Signum Quartetu, z II. věty Mozartova Koncertu pro klarinet a orchestr A dur - hrají Jörg Widmann a berlínský Německý symfonický orchestr řízený Peterem Ruzickou - a nakonec ze Stravinského Ragtimu pro 11 nástrojů v interpretaci European Soloists Ensemble dirigovaných Vladimirem Ashkenazym.

