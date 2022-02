Pavel Haas Quartet vyrazil do světa, vydává album Brahmsových kvintetů

Soubor Pavel Haas Quartet zahájil zahraniční turné a nahrál nové album Brahmsových kvintetů. Vznikalo v pražském studiu Domovina, Supraphon ho vydá v květnu. Obsáhne Smyčcový kvintet č. 2 G dur i Klavírní kvintet f moll Johannese Brahmse.

Podobně jako v případě dřívějšího titulu s kvintety Antonína Dvořáka haasovci přizvali zvláštní hosty: svého bývalého člena a violistu Pavla Nikla plus klavíristu Borise Giltburga.

Pavel Haas Quartet nyní vyrazil na zahraniční turné. Po belgickém Gentu zavítá do prestižních sálů v rakouském Štýrském Hradci a Vídni, německém Hamburku a Berlíně nebo nizozemském Amsterdamu. Zúčastní se předních festivalů. V březnu bude pokračovat do Kanady a USA, kalendář má momentálně plný do začátku července, kdy šňůru završí dvěma večery ve Skotsku. Vzhledem k mnoha zahraničním závazkům úspěšný soubor účinkuje v Česku zřídka.

Novou členkou kvarteta se vloni stala violistka Luo-ša Fang, která vystřídala Jiřího Kabáta. Uznávaná hudebnice čínského původu a laureátka významných soutěží bývá zvána k orchestrům jako sólistka, zároveň je ale zkušenou komorní hráčkou.

"Poprvé jsme se setkali před čtyřmi lety v Praze a hudebně mezi námi okamžitě přeskočila jiskra. Vzhledem k časové vytíženosti se ale naše cesty tehdy neprotnuly," vzpomíná violoncellista Peter Jarůšek. Čas začít spolupracovat měli interpreti až v době protipandemických opatření, kdy haasovci natáčeli koncerty pro české i zahraniční pořadatele. "Jsme za to nesmírně vděční, protože Luo-ša je muzikantka, se kterou je radost tvořit," dodává Jarůšek.

Kromě nich dvou tvoří Pavel Haas Quartet houslisté Veronika Jarůšková a Marek Zwiebel.

Soubor vznikl roku 2002, jmenuje se po českém skladateli první poloviny 20. století Pavlu Haasovi, jenž žil v letech 1899 až 1944. Zemřel ve vyhlazovacím táboře Osvětim.

Za 17 let působení se haasovci dostali na mezinárodní interpretační špičku. Vyhráli mimo jiné Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro nebo klání smyčcových kvartetů Premio Paolo Borciani.

V roce 2018 kvarteto pošesté obdrželo prestižní cenu britského měsíčníku Gramophone za nahrávku Kvintetů op. 81 a 97 Antonína Dvořáka. Album bodovalo v kategorii Komorní hudba.

Významný britský hudební časopis BBC Music Magazine nejnověji zařadil haasovce mezi deset nejlepších smyčcových kvartet všech dob vedle renomovaných jmen, jakými jsou Kronos Quartet, Alban Berg Quartet, Amadeus Quartet nebo Borodin Quartet. V říjnu 2019 soubor vydal zatím poslední album se Smyčcovými kvartety č. 2, 7 a 8 Dmitrije Šostakoviče.