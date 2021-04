Pařížskou operu povede Dudamel, už má hvězdu na hollywoodském chodníku slávy

Čtyřicetiletý venezuelský rodák Gustavo Dudamel se stane hudebním ředitelem Pařížské opery. Zároveň zůstává ve funkci šéfdirigenta Losangeleské filharmonie, kde od roku 2009 už několikrát prodloužil smlouvu. Momentálně ji má do sezony 2025/2026.

Jak informovala agentura AP, Dudamel v Paříži nastoupí 1. srpna, kontrakt podepsal na šest let. "Opera v mém životě vždy měla důležitou roli, ať už v mládí, kdy jsem seděl u nohou Maestra Josého Antonioa Abreua a mých idolů v Miláně, Berlíně a Vídni, až po poslední roky, kdy jsme se na tuto nádhernou uměleckou formu zaměřili v Los Angeles," říká Dudamel.

Šéf Pařížské opery Alexander Neef, který do funkce nastoupil předloni, označuje Dudamela za jednoho z nejtalentovanějších a nejprestižnějších světových dirigentů. "Pochopil jsem, že právě on je schopen sdílet a předávat svou lásku k opeře co nejširšímu publiku," tvrdí Neef.

Dudamel v Pařížské opeře poprvé před čtyřmi roky nastudoval Pucciniho Bohému. Z více než měsíční přípravy dle svých slov nabyl pocit, že si s orchestrem mimořádně rozumí.

Gustavo Dudamel prošel venezuelským vládním vzdělávacím programem El Sistema, jenž zdarma poskytuje hudební výchovu dětem ze sociálně deprivovaných rodin. Ekonom, politik a klavírista José Antonio Abreu tento systém vymyslel v polovině 70. let minulého století coby cestu, jak prostřednictvím klasické hudby řešit problém s drogami, vzrůstající kriminalitou, a především zvyšujícím se počtem dětí, které uvízly v chudobě.

Abreu nechal po Venezuele vybudovat hudební školicí centra a kromě muziky vštěpoval dětem hodnoty jako hrdost, věrnost či pocit sounáležitosti. Hudebním programem od té doby prošly stovky tisíc venezuelských dětí včetně Dudamela.

S El Sistemou je volně propojen Venezuelský národní mládežnický orchestr, s nímž mladý dirigent spolupracuje, i Symfonický orchestr Simóna Bolívara, jehož uměleckým šéfem se Dudamel stal v roce 1999.

Spolupráci s tímto tělesem ale poslední dobou nemůže rozvíjet. Dudamel před čtyřmi roky za tvrdé represe kritizoval venezuelskou vládu, která mu oplátkou za to zrušila zahraniční turné. Od té doby s Bolívarovým orchestrem veřejně neúčinkuje. Když ale jeho členové v menších skupinkách dostanou povolení vyjet za hranice socialistické země, s Dudamelem se tajně stýkají a vloni v době pandemie spolu komunikovali přes Zoom, doplňuje deník New York Times.

Gustavo Dudamel diriguje Verdiho Otella v newyorské Metropolitní opeře. | Video: Met

V novém tisíciletí Dudamel nastoupil jako šéfdirigent prestižní Losangeleské filharmonie. Dnes se v USA těší mimořádnému renomé, New York Times ho označují za dirigentskou superstar a jednoho z mála umělců ve světě klasické hudby, který pronikl do popkultury.

Dudamel jako nejmladší dirigent v historii vedl tradiční Novoroční koncert Vídeňských filharmoniků. Obdržel Grammy i Cenu Glenna Goulda, časopis Gramophone jej vyhlásil Umělcem roku. Stal se členem Královské švédské akademie hudby, má vlastní hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.

Stopu však zanechává také v zábavním průmyslu, například populární autor filmové hudby John Williams svěřil Dudamelovi dirigování úvodní a závěrečné kompozice z filmu Star Wars: Síla se probouzí.

Dudamel byl jednou z inspirací pro hrdinu televizního seriálu Mozart in the Jungle na platformě Amazon Prime či naposledy postavy Trollzarta v rodinném animovaném filmu Trollové: Světové turné. V nejbližší době bude natáčet soundtrack k adaptaci muzikálu West Side Story, kterou režíruje Steven Spielberg. Účinkoval také na finále ligy amerického fotbalu Super Bowl.

"Jeho nynější jmenování do čela jedné z nejstarších evropských oper, založené roku 1669 Ludvíkem XIV., představuje zlomový bod v kariéře někdejšího zázračného dítěte Dudamela," míní New York Times.

V době pandemie Dudamel ze svého obývacího pokoje natáčel rozhlasový program At Home with Gustavo. Dvěma jazyky, španělsky i anglicky, v něm mluvil o sobě i své oblíbené hudbě. S hvězdami jako raperem Usherem, zpěvačkou Shakirou či kapelou Coldplay se vloni v červnu zúčastnil benefičního koncertu Global Goal: Unite for Our Future, který vybíral peníze na testy kvůli nemoci covid-19 pro chudší země světa.

Podle New York Times už dnes v operních domech neplatí dřívější pravidlo, že šéfdirigent musel začínat jako klavírista a postupně se vypracovat na nejvyšší post, jako to udělal ještě Dudamelův předchůdce v Pařížské opeře Philippe Jordan.

Oproti němu není Dudamel v žánru tak zběhlý, navíc zatím neumí francouzsky, zkušenosti s operou přesto má. V roce 2006 debutoval v milánské La Scale, rok nato jej pozvala Berlínská státní opera. Před pěti lety debutoval ve Vídeňské státní opeře, před třemi roky v newyorské Met, kde nastudoval Verdiho Otella.

Na novém působišti v Paříži jej letos na podzim jako první čekají Pucciniho Turandot a Mozartova Figarova svatba, doplňují New York Times.