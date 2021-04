Orchestr PKF zamíří na Tchaj-wan, doma uvede francouzskou hudbu

Orchestr PKF - Prague Philharmonia v nadcházející sezoně uvede 35 koncertů v pěti řadách. Vedle již etablovaného Lobkowicz abonmá, což je abonentní řada rozvíjená se šlechtickou rodinou Lobkowiczů, zahrnující kromě hudby prohlídku uměleckých sbírek v jejich paláci nebo pohoštění šéfkuchařem, to bude orchestrální a komorní cyklus, dále soudobá tvorba a koncerty pro děti.

Francouzský šéfdirigent Emmanuel Villaume prodloužil smlouvu s českým tělesem na další tři sezony. Stejně jako jiným souborům i PKF loňskou sezonu narušila pandemie koronaviru. Většinu vystoupení orchestr zrušil nebo přesunul na internet.

"Byla to velmi náročná sezona. Přežít toto nelehké období nám pomohla hlavně vlna lidské solidarity," říká ředitelka orchestru Kateřina Kalistová. "Mnoho našich abonentů netrvalo na vrácení zaplacených abonmá či vstupenek za koncerty, které musely být kvůli pandemii zrušeny. Stejně tak podpořili orchestr i samotní hráči. A neopustili nás ani naši mecenáši a partneři," popisuje, co obecně prospěšné společnosti, jež ročně pracuje s rozpočtem okolo 40 milionů korun, pomohlo přežít uplynulý rok.

V případě příznivé pandemické situace by orchestr v druhé polovině letošního září rád zavítal do Japonska, kde ho čeká sedm koncertů, a také do Jižní Koreje a na Tchaj-wan, kde by odehrál po čtyřech večerech.

Zahajovací koncert 28. sezony 2021/2022 by se měl uskutečnit 8. září ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, dirigovat ho bude Villaume. Na programu jsou skladby současného francouzského autora Érica Tanguyho a klasiků Camilla Saint-Saënse, Hectora Berlioze či Sergeje Rachmaninova. Jeho Druhý klavírní koncert zahraje jedenačtyřicetiletý Američan Andrew von Oeyen.

"Pro mě a hudebníky je vždy potěšením spolupracovat na francouzském repertoáru. Od ledna do června 2022 převezme Francie rotující předsednictví Rady Evropské unie. To nám poskytlo dokonalou příležitost k vytvoření programu sezony 2021/2022 založeného na tématu francouzské hudby," popisuje Villaume.

V programu tak je 2. února 2022 inaugurační koncert u příležitosti francouzského předsednictví, jehož sólistou bude tamní pianista Michel Dalberto. Program má tvořit hudba Georgese Bizeta, Ravelovo Bolero a Toccata e due canzoni od Bohuslava Martinů, významného českého skladatele, který žil v Paříži a byl ovlivněn Ravelovou hudbou.

Francouzská tvorba se stane také jádrem vystoupení plánovaného na 3. dubna s díly Charlese Gounoda, Camilla Saint-Saënse, Alberta Roussela a Francise Poulenca. Sólistou bude Emmanuel Pahud, první flétnista Berlínské filharmonie.

PKF dále na 18. října oznamuje návrat německého hornisty Stefana Dohra v roli sólisty a nově také uměleckého vedoucího třetího koncertu lobkowiczkého cyklu.

Orchestr v příští sezoně vystoupí pod taktovkou specialisty na barokní hudbu Harryho Bicketa, dirigenta brazilského původu Marcela Lehningera, Juliana Rachlina nebo Keri-Lynn Wilsonové. Ta chystá Saint-Saënsův Koncert pro violoncello č. 1, Straussovu Romanci a Čajkovského Čtvrtou symfonii.

Komorní cyklus nabídne některé náhradní termíny zrušených koncertů z předchozích dvou sezon. Jeho hlavním tématem se stanou ženy. Převažovat budou mezi interprety a na každém večeru zazní alespoň jedno dílo od skladatelky, jmenovitě od Vítězslavy Kaprálové, Clary Schumannové, Fanny Mendelssohnové, Barbary Strozziové či Germaine Tailleferrové.

Hlavními interprety jednotlivých koncertů cyklu soudobé hudby budou členové PKF a hosté. Zazní díla skladatelů Hanuše Bartoně a Michala Nejtka, prostor dostanou dirigent a klavírista Jan Kučera nebo komponista a zpěvák Petr Wajsar. Jeden večer bude věnován maďarské hudbě, druhý polské, na něm se objeví díla Krzysztofa Pendereckého a Henryka Göreckého.

Koncerty soudobé hudby se konají v Experimentálním prostoru NoD v pražské Dlouhé ulici. Součástí sezon PKF již od roku 1999 zůstává abonentní cyklus koncertů pro děti.