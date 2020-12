Orchestr PKF vysílá z netradičních míst. Příště bude streamovat z banky

Britský ministerský předseda Boris Johnson ve středu řekl, že žádný premiér Spojeného království by nemohl přijmout požadavky, na nichž trvá Evropská unie při jednání o budoucí podobě vzájemných vztahů po konci brexitového přechodného období. Dohoda je podle Johnsona stále možná, Británie se však obejde i bez ní.

"Naši přátelé v EU v současnosti trvají na tom, že když v budoucnu schválí nový zákon, který v této zemi nebudeme dodržovat (…), tak chtějí automatické právo (…) nás trestat a podniknout protiopatření," prohlásil v britském parlamentu premiér.

"A zadruhé říkají, že Spojené království by mělo být jedinou zemí na světě, která nebude mít svrchovanou kontrolu nad svými vodami pro rybolov. Nemyslím si, že to jsou podmínky, které by měl jakýkoliv ministerský předseda této země přijmout," doplnil.

Přes horečná vyjednávání v posledních dnech se oběma stranám dosud nepodařilo dospět k dohodě, která by upravovala vztahy Británie s blokem 27 evropských zemí po konci přechodného období, tedy od počátku příštího roku. Většina ze stovek stran textu nové smlouvy je dojednaná, strany ale zatím neumí najít kompromis v trojici sporných bodů: pravidlech hospodářské soutěže, dohledu nad řešením budoucích sporů a rybolovných právech.