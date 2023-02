Několikaminutový potlesk. Filharmonie Brno zahájila turné v Carnegie Hall

Situace po ničivém zemětřesení negativně ovlivní český export do Turecka. Uvedl to předseda představenstva Česko-turecké smíšené obchodní komory Yalin Yüregil. Důvodem je, že katastrofa se stala v průmyslové oblasti měst Gaziantep a Adana. Ovlivněn by mohl být podle Yüregila také sesterský závod Škoda Group Temsa v Turecku, který vyrábí autobusy a mohl by mít potíže s dodavatelským řetězcem.

Příčinou problémů s exportem do oblasti je velký přístav ve městě Iskenderun, přes který proudí významný podíl exportu a importu do východní části Turecka a který kvůli současné situaci nebude využíván.

Dalším problémem byrokratického rázu, který je potřeba podle Yüregila řešit, jsou cla na humanitární pomoc ze zahraničí, která se platí z důvodu toho, že se nejedná o standardní export mezi českou a tureckou firmou. Zde komora očekává rychlé řešení situace ze strany úřadů.