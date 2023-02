Několikaminutový potlesk. Filharmonie Brno zahájila turné v Carnegie Hall

Své první americké turné po téměř 50 letech zahájila tuto středu Filharmonie Brno v newyorské Carnegie Hall. Uvedla skladby Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka a slavného současníka Philipa Glasse. Jeho Dvanáctá symfonie Lodger zazněla v newyorské premiéře. Sólový part zazpívala Angélique Kidjo, pětinásobná držitelka Grammy.

Orchestr večer označuje za "nejzásadnější koncert své novodobé historie". Více než devadesátku filharmoniků na turné řídí americký šéfdirigent Dennis Russell Davies.

"Že by Filharmonie Brno dělala newyorskou premiéru Glassovy symfonie, by znělo ještě před pár lety bláznivě. Přesto se tak díky vztahům našeho šéfdirigenta Daviese s touto skladatelskou ikonou stalo," napsala na Facebooku Miriam Kolářová, ředitelka brněnského Muzea starobrněnského opatství, která na koncert odletěla. "Byl to obrovský zážitek jak pro mě, tak myslím, že i pro všechny účinkující," dodala.

Podle ředitelky orchestru Marie Kučerové se v publiku při příchodu šestaosmdesátiletého skladatele Philipa Glasse strhl jásot, než stačil zaznít první tón. "Další ovace následovaly po skončení skladby, několikaminutový potlesk ještě zesílil, když autor přišel osobně poděkovat na pódium. Glass je prostě ikona a pro nás je velká čest hrát přímo pro něj," uvedla. Podle ní publikum úžasně přijalo i skladby Bohuslava Martinů a Leoše Janáčka.

Mimořádnost události dle orchestru potvrzují také slova předního českého violoncellisty Tomáše Jamníka, který pobývá v USA a večera se zúčastnil. "Hned po příchodu mě udivil vyprodaný sál, to je dnes vzácnost. Velmi netradičním programem se filharmonie očividně trefila do chuti newyorského publika. Martinů i Janáček zazněli v naprosto ideální podobě a Glassova symfonie všemu dala korunu, opravdu klobouk dolů," líčí Jamník.

Silný dojem z návštěvy Carnegie Hall si odnášejí i muzikanti. "Genius loci je tam úžasný. V porovnání s japonskými sály je Carnegie trochu retro, ale atmosféra úchvatná. Už jen ty všudypřítomné plakáty osobností, které tam vystupovaly. Akusticky nádherné, na pódiu jsme se všichni skvěle slyšeli," shrnuje violoncellista Radan Vach.

Další koncert odehrají filharmonici v Ann Arbor ve státě Michigan, poté zamíří do Kalifornie, kde vystoupí v Santa Barbaře, Palm Desert a Northridge. Následuje Kansas City ve státě Missouri a na závěr texaský Lubbock. Při všech koncertech bude na programu výběr české hudby od Janáčka, Martinů a Antonína Dvořáka v kombinaci se soudobými americkými díly.

Kromě slavné pěvkyně Angélique Kidjo a respektovaného varhaníka Christiana Schmitta orchestr v USA doprovodí skladatelku, hudebnici a performerku Laurie Anderson, která se jako houslistka a vypravěčka připojí v Kansasu. Její skladba Amelia vypráví příběh letkyně Amelie Earhartové, jež jako první žena sama přeletěla Atlantik. Narodila se pár kilometrů od místa, kde vystoupí Filharmonie Brno.

"Amelii jsme kromě domovské scény vyvezli například na festival do rakouského Lince nebo Bratislavy, vždy s velkým úspěchem a vždy před vyprodaným hledištěm," připomíná manažer orchestru Pavel Šindelář.

Ansámbl se do Spojených států vrátil po téměř 50 letech. V roce 1973 tam za necelý měsíc odehrál 19 koncertů, z toho dva před téměř vyprodanou Carnegie Hall. První večer se pod taktovkou Jiřího Bělohlávka představil tehdy dvacetiletý houslista Václav Hudeček.

Filharmonie Brno se následně do USA pod Bělohlávkovou taktovkou vrátila ještě v březnu 1977.