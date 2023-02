Největší talent od dob Bernsteina. Hvězdný dirigent Dudamel přestupuje do New Yorku

Šéfdirigentem prestižní Newyorské filharmonie se od roku 2026 stane vyhledávaný venezuelský rodák Gustavo Dudamel, který kvůli tomu opustí lukrativní post na západním pobřeží USA. Orchestr, jejž dosud vedl nizozemský rodák Jaap van Zweden, to oznámil v noci na středu.

Dvaačtyřicetiletý držitel Grammy, který jako nejmladší dirigent v historii vedl tradiční Novoroční koncert Vídeňských filharmoniků, je známý nespoutanou energií i kudrnatými vlasy a zanechává za sebou silnou stopou v popkultuře. Od roku 2009 je šéfdirigentem Losangeleské filharmonie, kde jeho výkony sledovali odborníci po celých USA. "S Dudamelem v čele je Losangeleská filharmonie bez debaty nejdůležitějším americkým orchestrem," napsal například deník New York Times.

Na západním pobřeží už ale dirigent pokračovat nebude. "Čeká nás nová a krásná společná cesta s Newyorskou filharmonií," oznámil v noci na středu Dudamel a ocitoval španělského básníka Federica Garcíu Lorcu. "Jak napsal Lorca, s každým krokem jsme blíž novému světu," dodal.

Dudamel prvně dirigoval Newyorskou filharmonii jako šestadvacetiletý, od té doby s ní hostoval více než dvacetkrát. Jeho přestup domluvila odcházející prezidentka orchestru Deborah Borda. "Hráči jasně řekli, koho by si přáli ve svém čele. Gustavo byl jejich vysněným dirigentem," popisuje manažerka, které dle vlastních slov připadl úkol "angažovat nejžádanějšího dirigenta světa".

V posledním roce kvůli tomu opakovaně létala na schůzky za Dudamelem do nejrůznějších evropských metropolí, kde zrovna účinkoval. Aby se vyhnula podezření, že jej láká do New Yorku, a nevzbudila zájem konkurence, často se v Evropě zdržela o den déle. A když Venezuelanovi ukazovala nově renovovaný sál Newyorských filharmoniků, vzali to oklikou přes vzdálenější balkon, aby je při zkoušce neviděli ani hudebníci a nezačalo se šeptat o Dudamelově možném příchodu, líčí deník New York Times.

Deborah Borda to však měla o to snazší, že dřív vedla právě orchestr v Los Angeles, kde zaměstnala tehdy začínajícího Dudamela a udělala z něj v USA hvězdu. "Moc dobře si na to pamatuji. Neměl tehdy ani agenta. A podívejte, jak od té doby vykvetl. Někoho takhle talentovaného jsem neviděla od dob Leonarda Bernsteina," tvrdí třiasedmdesátiletá prezidentka filharmonie.

Nyní jej přesvědčila, aby na východním pobřeží podepsal pětiletou smlouvu. Podle agentury AP to nebude levné. Gustavo Dudamel si v Losangeleské filharmonii za poslední covidovou sezonu vydělal 775 tisíc dolarů, v přepočtu 17,1 milionu korun. To byl ale strmý propad oproti poslední předpandemické sezoně 2019/2020, kdy jeho roční plat s bonusy dle výroční zprávy orchestru činil 3,55 milionu dolarů, v přepočtu téměř 80 milionů korun. Za jakých podmínek přestupuje do New Yorku, není známo.

Stane se nicméně prvním Hispáncem v čele Newyorské filharmonie založené roku 1842. Lidé původem z Latinské Ameriky dnes tvoří 29 procent obyvatel New Yorku a ke změně dochází v době, kdy se těleso snaží oslovit mladé, stejně jako posluchače afroamerického či právě latinskoamerického původu, zdůrazňuje list New York Times.

Zprávu o Dudamelově přestupu se členové Newyorské a Losangeleské filharmonie dozvěděli ve stejnou chvíli. Šéfové těles jim ji oznámili ve smluvený čas na zkouškách, které se konaly v Geffenově síni newyorského Lincolnova centra a losangeleské Walt Disney Concert Hall. Když se členové orchestru z východu USA dozvěděli, kdo bude jejich novým šéfem, propukli v jásot a dvacet vteřin nadšeně výskali, tvrdí New York Times.

Gustavo Dudamel je v americké popkultuře pojmem. Účinkoval na finále ligy amerického fotbalu Super Bowl, spolupracoval s popovou zpěvačkou Billie Eilish či jazzovým klavíristou Herbiem Hancockem. Inspiroval hrdinu televizního seriálu Mozart in the Jungle hraného Gaelem Garcíou Bernalem či postavu Trollzarta v rodinném animovaném filmu Trollové: Světové turné.

Zapsal se také v Hollywoodu, kde dirigoval nahrávky několika oceněných soundtracků, například k nedávnému filmovému muzikálu West Side Story od Stevena Spielberga nebo sedmé epizodě Star Wars: Síla se probouzí z roku 2015. S orchestrem však také natočil díla současníků Philipa Glasse a Johna Adamse či naposledy Sedmou, Osmou a Devátou symfonii Antonína Dvořáka, za které byli nominováni na Grammy.

Gustavo Dudamel nastoupil do Los Angeles jako sedmadvacetiletý vítěz Mezinárodní dirigentské soutěže Gustava Mahlera. Podařilo se mu vzbudit pro klasickou hudbu nadšení u jedné generace posluchačů, které naučil chodit do moderního hudebního sálu Walt Disney Concert Hall navrženého Frankem Gehrym a otevřeného roku 2003. Kromě něj losangeleský orchestr vystupuje v amfiteátru pod širým nebem Hollywood Bowl, který pojme přes 17 tisíc lidí a kde se konají i rockové koncerty.

Losangeleská filharmonie se pod Dudamelovým vedením více zaměřila na hudbu Severní i Latinské Ameriky a navázala užší spolupráci se současnými autory.

Gustavo Dudamel je absolventem venezuelského státního vzdělávacího programu El Sistema, jenž zdarma poskytuje hudební výchovu dětem ze sociálně deprivovaných rodin. V podobném duchu dirigent založil Losangeleský mládežnický orchestr, jímž od roku 2007 prošlo přes 1500 teenagerů. Dostali zdarma hudební výuku i nástroje.

Gustavo Dudamel diriguje východ slunce ze symfonické básně Tak pravil Zarathustra od Richarda Strausse, hrají Berlínští filharmonikové. | Video: Berliner Philharmoniker

Zároveň je od roku 2021 hudebním ředitelem Pařížské opery, kde zůstává. A nadále si udržuje také post uměleckého ředitele Symfonického orchestru venezuelské mládeže Simóna Bolívara, kterým se Dudamel stal roku 1999. Spolupráci s těmito hudebníky akorát nemůže rozvíjet pravidelně.

Přestože k politice se dlouho nevyjadřoval, a dokonce dirigoval na pohřbu autoritáře Huga Cháveze v roce 2013, čtyři roky nato se ozval kvůli represi protivládních protestů. Dirigent tehdy veřejně zkritizoval autoritářského venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Přiměla ho k tomu tragédie, kdy tamní policisté zavraždili osmnáctiletého demonstrujícího violistu z El Sistemy.

Režim oplátkou za to zrušil turné Bolívarova orchestru do USA. Když teď jeho členové v menších skupinkách dostanou povolení vyjet za hranice socialistické země, s Dudamelem se stýkají tajně. V době pandemie spolu komunikovali přes Zoom. Dirigent se mohl do vlasti v tichosti vrátit vloni poprvé od roku 2017, dodávají New York Times.