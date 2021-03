Něco, co před pandemií nebylo. Hudební filmy Collegia 1704 chytře využívají rozestupů

Ani svět klasické hudby nepamatuje, kdy se naposledy zastavil na tak dlouho jako kvůli pandemii koronaviru. Hudebníci se pokoušejí vzdorovat izolaci streamovanými koncerty bez publika, málokdo ale z krize vytěžil něco více tvůrčího než běžný přenos. K těm výjimkám patří barokní orchestr Collegium 1704.

V pondělí zveřejnil další ze série devíti placených videokoncertů, tentokrát nazvaný Madrigaly válečné a milostné. Stejně jako ty předešlé si ho lze v počítači či telefonu přehrát za 75 korun nebo koupit za 125 korun přes platformu Vimeo.com. Ke každému koncertu je na webu průvodní text v češtině a zpívané texty s překladem.

Orchestr, jejž založil a dodnes vede Václav Luks, za 16 let existence získal pozici špičkového souboru zaměřeného na starou hudbu. Sérií videokoncertů nazvanou Universo 1704 teď částečně nahrazuje jarní sezonu, která se nemohla uskutečnit kvůli pandemii, a zároveň se vrací k základům. Připomíná, že v hudbě i nadále staví na tvorbě skladatelů Jana Dismase Zelenky a Johanna Sebastiana Bacha - jeho Magnificat cyklus zahájil. A také připomíná svá zásadní působiště, Prahu a Drážďany - v tamním kostele Annenkirche série začíná i končí.

Je to logické, neboť Bachův současník Zelenka v Drážďanech žil a komponoval. Pomyslným centrem koncertní série přesto zůstává Praha, kde bylo natočeno pět z devíti koncertů: po dvou v Trojském zámku a Divadle X10, jeden v novém multižánrovém prostoru Vzlet. Ten vznikl na místě bývalého kina ve Vršovicích, Collegium 1704 patří k jeho zakladatelům. Cílem dvou výletů mimo osu Praha-Drážďany jsou zámky v Nebílovech a Lnářích.

Kdyby posluchač za každým z devíti koncertů cestoval, potřeboval by urazit skoro 850 kilometrů. Videa natočená na přelomu roku, tedy před zákazem cestování mimo okres, zdůrazňují přesuny z místa na místo rozdílným vizuálním pojetím. Konstantou zůstává přesvědčivý orchestr a naléhavý zpěv sboru i sólistů.

Prostory netvoří pouhou kulisu, ale podstatu filmového ztvárnění každé skladby. Výběr míst volně pracuje s asociacemi a rozmlžuje hranice mezi duchovním a světským. Zelenkova závažná Responsoria určená pro závěr pašijového týdne znějí ve funkcionalistickém Divadle X10, které se zaměřuje na současně ztvárněný a autorský repertoár. Zelenkova Missa Corporis Domini - Mše Těla Páně - a žalm Dominus Dixit od Baldassara Galuppiho se odehrávají ve zdobné síni Trojského zámku.

Režisér a kameraman Tokpa Korlo volí pro každý videokoncert charakteristickou barvu a intenzitu světla korespondující s hudbou i místem. Kamera střídá záběry z mnoha úhlů, rozestupy mezi hudebníky jí umožňují plynulý pohyb a nestandardní záběry zevnitř orchestru.

0:42 Trailer z Monteverdiho Madrigalů válečných a milostných, které Collegium 1704 zveřejnilo toto pondělí. | Video: Collegium 1704

Úvodní Magnificat zní v Annenkirche, s jehož evangelickou strohostí kontrastuje radostný charakter Bachova chvalozpěvu i latinský text, dnešnímu posluchači evokující katolickou liturgii. Pomyslné světlo vyzařující z hudby se doslova odráží v přímočaře bílém nasvícení interiéru. Orchestr hraje před oltářem, sbor Collegium Vocale 1704 je rozmístěný v kostelních lavicích.

Zelenkova mše v Trojském zámku jako by naopak nakročila k šerosvitu, který ještě není dotažen zcela do důsledku. Spodní část zámeckého sálu barví světlo do zlatého odstínu, který směrem vzhůru opět přechází do bílé. Záběry vzbuzují klamný pocit, že hudebníci k sobě mají blíž. Až pohledy na celek vše uvádějí na pravou míru.

Tíživá atmosféra Responsorií se odráží v prostoru Divadla X10, kde se náznak šerosvitu z předchozího koncertu přelévá do ostře kontrastních stínů a jejich šikmých linií. Prostředí působí místy hrůzostrašně a obraz zahlcuje snad až příliš velké množství záběrů, které se prolínají a proplouvají přes sebe.

Koncert ze zámku v Nebílovech, jenž byl zveřejněn toto pondělí, nese název Madrigaly válečné a milostné podle stejnojmenné sbírky skladatele Claudia Monteverdiho. Autor v úvodu prvního vydání z roku 1638 poznamenal, že u dřívějších skladatelů našel příklady jemnosti i mírnosti, ale nikdy ne vzrušení. Jedná se o strhující umělecký manifest skladatele, jenž založil moderní hudební drama. Collegium 1704 posluchače provádí výběrem z Monteverdiho madrigalové tvorby.

Zbývajících pět filmů bude postupně zveřejněno do 14. června, kdy se série vrátí do Drážďan. Kromě odboček na zámky v západních a jižních Čechách čekají posluchače dva hudební výlety z barokního základu. Jednak s galantním stylem Baldassara Galuppiho a také se slavnou árií Bella mia fiamma, addio od vrcholného klasicisty Mozarta.