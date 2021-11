Návrat k faustovské kantátě. Iva Bittová znovu zazpívá Mefistofelu

Filharmonie Brno se vrátí k úspěšné spolupráci se zpěvačkou Ivou Bittovou a znovu uvede faustovskou kantátu Alfreda Schnittkeho nazvanou Buďte rozvážní a bděte. Bittová se zhostí partu Mefistofely.

"Není zvykem, abychom takto opakovali program, k výjimce nás vedl fenomenální úspěch před šesti lety, kdy se po dva večery strhly v divadle několikaminutové ovace," vysvětluje ředitelka orchestru Marie Kučerová.

Se Schnittkeho kantátou zazní tento čtvrtek a pátek v Janáčkově divadle také Černý rytíř Edwarda Elgara. V jednom večeru tak filharmonie spojí dvě dramatická díla s velkým obsazením. Na jevišti bude bezmála 200 umělců.

Ústřední bod Schnittkeho kantáty z roku 1983 tvoří sedmá část, která líčí Faustovu smrt. Ďábelský výsměch a ponížení autor zkomponoval jako tango, při němž zpěvaččin kontraalt hřmí nad orchestrem. Schnittke si v této roli představoval Allu Pugačovovou, sovětské úřady však premiéru zakázaly a první uvedení díla se konalo ve Vídni.

Filharmonie Brno před prvním uvedením v roce 2008 na královéhradeckém Hudebním fóru uvažovala o Lucii Bílé nebo Heleně Vondráčkové.

"Nakonec jsme na to šli odjinud a vybrali Ivu Bittovou. Byla tak dokonalá, že se jako Mefistofela představila i v roce 2015 v Brně, a dokonce si ji poté na provedení tohoto estrádního tanga přizval i legendární ruský houslista a dirigent Vladimir Spivakov," objasňuje Vítězslav Mikeš, dramaturg orchestru.

Ten ve velkém obsazení s neobvykle rozsáhlou baterií bicích a elektrických nástrojů doplní Český filharmonický sbor Brno. Koncerty povede šéfdirigent Dennis Russell Davies.

Faustovskou kantátu zpívala Iva Bittová poprvé roku 2008 na Hudebním fóru Hradec Králové pod taktovkou Petera Vrábela. | Video: David Hejsa

„Je to pro mě i pro orchestr svým způsobem srdcový projekt. Právě při faustovské kantátě jsme se potkali poprvé, bylo to v květnu roku 2017, kdy jsem přijel do Brna a zkoušel s Filharmonií Brno toto dílo, se kterým jsme vystoupili na Pražském jaru. Přeskočila mezi námi ona pomyslná jiskra a pár měsíců poté jsem se stal šéfdirigentem orchestru, dodnes jsem za to nesmírně rád," říká Davies.

Schnittkeho kantáta vychází z textu "Historia von Dr. Johann Fausten…", který vydal Johann Spies v roce 1587. Skladatel ztvárnil faustovské téma jako pašije, kromě představitelů jednotlivých rolí je přítomen i vypravěč, popsal kritik Boris Klepal.

Děj komentuje sbor, který nakonec přednese i závěrečné mravní ponaučení vycházející z prvního listu apoštola Petra: "Buďte střízliví, bděte; neboť váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá, koho by spolkl."

Mefisto ve faustovské kantátě Alfreda Schnittkeho skutečně řve na celé kolo. Hlas altistky, zesílený přes mikrofon, se vznáší nad orchestrem a zpívá vlezlou popovou melodii, ztělesnění ďábelského principu v hudbě, líčil Klepal. Klamně nebeskou podobu Mefista pak reprezentuje extrémně vysoký mužský hlas druhého představitele.