Na janáčkovském festivalu vystoupí Netopil, Kněžíková nebo Ženatý

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka příští čtvrtek 27. května zahájí Sinfonietta v provedení Filharmonie Brno. Koncert se uskuteční na nádvoří Slezskoostravského hradu, diriguje Dennis Russell Davies. Mezi hostujícími muzikanty bude mexický violoncellista Adolfo Alejo, který zahraje čtyřvětou symfonii Hectora Berlioze pro sólovou violu a orchestr nazvanou Harold v Itálii z roku 1834.

Festival vznikl sloučením akcí nesoucích jméno slavného autora: Janáčkův máj a Janáčkovy Hukvaldy. Ten první od roku 1976 zahajovala Sinfonietta. "Snažíme se, aby to každý rok hrál jiný orchestr a aby to dirigovali i zahraniční dirigenti, pro které je to mnohdy první provedení této ikonické skladby, pro některé je to oříšek a pro posluchače je to zajímavé," říká Jaromír Javůrek, ředitel festivalu.

Na jeho pozvání budou čeští i zahraniční interpreti koncertovat do 1. července v Ostravě, Opavě, Frýdku-Místku, Ludgeřovicích, Kravařích a na Hukvaldech v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními.

Již dříve byla velká část programu přesunuta ven, což lépe vyhovuje podmínkám hygieniků. Pořadatelé počítají se zavedením sektorů a zajištěním bezpečných rozestupů. Od pondělí 24. května se kulturních akcí venku může zúčastnit až 1000 lidí při maximálně poloviční kapacitě areálu. Uvnitř se smí sejít 500 diváků, obsadit lze opět maximálně polovinu interiéru.

Také hosté Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka se na koncertech budou muset prokazovat písemným potvrzením o ukončeném očkování, proděláním onemocnění covid-19 nebo negativním antigenním či PCR testem.

"Jsme nesmírně vděční, že i v této komplikované době nám umělci vychází vstříc a jsou ochotni přijet a absolvovat veškeré procedury spojené s cestováním, včetně karantény. Zároveň jsme nachystáni i na variantu, že by někdo přijet nemohl, vhodnou tuzemskou alternací," doplňuje ředitel Javůrek.

Na festival s rozpočtem 18 milionů korun míří téměř pět desítek umělců z 12 zemí, kteří vystoupí na 15 koncertech v šesti městech Moravskoslezského kraje. Kromě zahajovacího večera či vystoupení dirigentky Kristiiny Posky bude jedním z vrcholů koncert houslisty Ivana Ženatého a arménského violoncellisty Surena Bagratuniho pod taktovkou Tomáše Netopila.

Vedle zahraničních umělců se diváci mohou těšit na klavírní recitál Iva Kahánka nebo violoncellistu Jiřího Hanouska. Vše vyvrcholí závěrečným koncertem pod vedením dirigenta Roberta Jindry se sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou.

"Festival je určen širokému okruhu posluchačů, poučenému i nepoučenému publiku, rozhodně nehrajeme jenom skladby Leoše Janáčka," připomíná ředitel. Posluchači v programu najdou hudbu tří staletí, díla českých i světových autorů nebo připomínku výročí jazzového kontrabasisty Františka Uhlíře.

"Pamatujeme také hodně na rodiny, takže během návštěvy koncertů si mohou děti vyrobit vlastní hudební nástroj, nebo se dozvědí, jak se komponuje," dodává Jaromír Javůrek.