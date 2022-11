Mozart s plyšovými zvířaty je i pro děti. Jihočeské divadlo uvádí Kouzelnou flétnu

Nejširší publikum včetně dětí od osmi let chce soubor Jihočeského divadla oslovit s novou inscenací opery Kouzelná flétna od Wolfganga Amadea Mozarta. V jeho podání připomíná pohádku, na scéně se objeví pět obřích plyšových zvířat.

Novinka měla uplynulý pátek premiéru v Domě kultury Metropol. Hudba zazněla celá, jen mluvené slovo se krátilo, řekl umělecký šéf budějovické opery Tomáš Ondřej Pilař. Nejbližší reprízy následují 30. listopadu a znovu 31. prosince. Inscenace zaměřením navazuje na loňskou Mimi operu pro kojence. Ta je stále vyprodaná.

Ke Kouzelné flétně, poslednímu dílu Wolfganga Amadea Mozarta, se soubor vrátil po 24 letech. Roku 1998 ji hrál před zdejším otáčivým hledištěm. Tentokrát si vybral český překlad, aby byla inscenace co nejsrozumitelnější. Režie se ujal Petr Hašek, šéf místního Malého divadla, které hraje pro děti a mládež.

"Cílem bylo dílo co nejvíce zhustit. Mluvené texty jsme hodně omezili. Jede tam jedno hudební číslo za druhým, úžasně to odsýpá. Kouzelná flétna zazní celá, diváci, kteří si přijdou poslechnout tu fantastickou hudbu, nebudou zklamáni," míní šéf opery Pilař.

Hašek pojal Kouzelnou flétnu jako pohádku s tajemstvím. Podle Pilaře může zároveň zasvětit děti do krásy opery. "Pohádkové pojetí se promítá do nádherných, velmi netradičních kostýmů, které mají fantaskní prvky. Po jevišti se pohybuje pět obřích plyšových zvířat připomínajících loutky. Dohromady s pestrým světelným designem a projekcemi tvoří celek, který divák zhlédne jedním dechem," myslí si Pilař.

Mozartův styl vnímá jako čitelný. Navíc právě v případě Kouzelné flétny se skladatel snažil o partituru, kterou pochopí každý. "Světová premiéra byla v předměstském divadle ve Freihausu, v místě, kam se chodili bavit chudí vídeňští měšťané," připomíná Pilař událost z roku 1791. Mozart dílo vytvořil na zakázku divadelní společnosti Emanuela Schikanedera. Tento principál vedl umělce hrající činohru, cirkus i operu. Mozart jim Kouzelnou flétnu napsal "na tělo".

"Máme zde prince Tamina, což je velmi vysoký, vypjatý, dramatický tenor, a jeho kouzelným předmětem, kterým se prosekává dějem, je flétna. Princezna Pamina je velmi vylehčený mozartovský soprán. Potom následuje extrémní role Královny noci, vysoký koloraturní soprán, který ve svých dvou áriích prolamuje všechny laťky možností pěvecké techniky, v těch neuvěřitelných tříčárkovaných ef se dotýká možností lidského hlasu," popisuje šéf opery.

V Kouzelné flétně dále vystupuje postava ptáčníka Papagena či basová role velekněze, který má naopak chorální typ zpěvu. V hlavních rolích alternují Jaromír Nosek a Jan Šťáva jako Sarastro, Peter Malý a Vincenc Ignác Novotný coby Tamino, Bronislava Smržová a Doubravka Součková v roli Královny noci nebo Markéta Klaudová a Soňa Godarská jako Pamina.

Jako podpůrný titul opera Jihočeského divadla na prosinec chystá hudební pásmo nazvané Malý Mozart. Určené je dětem od šesti do 12 let a mělo by jim zodpovědět třeba otázku, zda by dnes Mozart skládal opery, nebo rapoval. Děti se rovněž podívají do divadelního zákulisí.

Loni v prosinci Jihočeské divadlo jako první v zemi uvedlo operu pro kojence. Je určená dětem od tří měsíců. Rodiče s dětmi sedí na jevišti, obklopují je hudebníci i herci. Mimi opera od Lukáše Sommera je stále vyprodaná, ačkoli scéna nasadí i deset repríz měsíčně. "Lístky se prodají vždy za několik minut," uzavírá umělecký šéf budějovické opery Tomáš Ondřej Pilař.