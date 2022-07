Mansurjan složil opak Glagolské mše. Slavný skladatel přijel na premiéru do Brna

Koncertem Filharmonie Brno v zaplněné starobrněnské bazilice tento pátek začala hlavní část Mendel Festivalu, který se koná u příležitosti 200. výročí narození zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela. Večer byl přenášen na obrazovky v okolí baziliky, kde se shromáždily další stovky lidí.

V pátek vystoupí ještě americká skupina Kool & the Gang. Program pokračuje v sobotu, načež mendelovský festival v neděli vyvrcholí.

Koncert brněnských filharmoniků zahájil hymnus Dobrý kapitán, který na objednávku k Mendelovu výročí složil třiaosmdesátiletý arménský rodák Tigran Mansurjan spjatý s vydavatelstvím ECM a nominovaný na dvě Grammy. Premiéru si osobně přijel poslechnout. Orchestr řídil jeho šéfdirigent Dennis Russell Davies.

S třiaosmdesátiletým Mansurjanem spolupracuje Filharmonie Brno dlouhodobě. Českou premiéru jeho Requiem, věnovaného Arménům zabitým v někdejší Osmanské říši, už před časem odměnily ovace lidí v Besedním domě. "I proto rád souhlasil s touto objednávkou," vysvětluje ředitelka tělesa Marie Kučerová.

Mansurjan psal hymnus s vědomím, že zazní v bazilice, kterou navštívil a jejíž atmosféra na něj zapůsobila. Tím spíš, že Armén obdivuje Leoše Janáčka, který v bazilice jako chlapec zpíval a hrál na varhany.

"Stejně tak je velká čest skládat poctu Mendelovi. Jsem ohromen jeho životem i prací, oddaností víře i vědě, jeho houževnatostí," popisuje Mansurjan. "Než jsem začal psát, ponořil jsem se do jeho životopisu a bylo mi jasné, že než vstoupím do sfér skladatelského umění, musím jít do hlubin víry, do hlubin lidské duše, podstaty, kde je ukryta všechna individualita, a pokusit se ji hudebně vyjádřit," dodává.

Při práci bral v potaz, že dílo bude uvedeno před Glagolskou mší. "Je mocná, plná dynamiky. Proto jsem se vydal opačným směrem, směrem tichým, introspektivním. Vybral jsem dva hymny arménských duchovních z 5. století a zhudebnil je pro sólisty, sbor a malý orchestr," líčí autor.

Právě Janáčkova velkolepá Glagolská mše pak byla hlavním bodem pátečního programu filharmoniků doplněných o pěvecké sólisty a Český filharmonický sbor Brno.

"Přestože ji zkomponoval až na sklonku života, ke kořenům jejího vzniku se musíme vrátit do jeho dětství, kdy jako malý chlapec nastoupil coby fundatista do augustiniánského kláštera na Starém Brně a ocitl se tak přímo v centru cyrilometodějského hnutí, souvisejícího také s národně obrozeneckými snahami," uvedl o Glagolské mši muzikolog Jiří Zahrádka.

V sobotu na Mendel Festivalu vystoupí například Barbora Poláková, Ewa Farna nebo česká skupina Lake Malawi. Kolem baziliky jsou připravená dvě velká pódia a zázemí obvyklé pro letní open-air festivaly. Vadou na kráse mendelovských oslav je jedině to, že se nepodařilo včas dokončit rekonstrukci náměstí, které nese Mendelovo jméno. S festivalovým areálem tak sousedí rozkopané staveniště. Na místě ještě není připravovaný pomník ani replika Mendelova skleníku.