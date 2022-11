La Scala zahájí sezonu operou o ruském carovi. Pěvce podporují Kreml i ruské banky

Italský operní dům La Scala zahájí novou sezonu operou Boris Godunov od ruského skladatele Modesta Petroviče Musorgského, který žil v 19. století. Učiní tak navzdory kritice ze strany ukrajinského konzula, podle nějž by vzhledem k válce bylo taktnější vybrat jiné dílo než zrovna operu o ruském carovi.

Rozhodnutí uvést toto dílo v úterý obhajoval Dominique Meyer, umělecký ředitel La Scaly. Podle agentury AFP a Reuters argumentoval tím, že přípravy trvaly několik let a uvedení není propagací Ruska. Ukrajinu, proti které tato země od února válčí, operní dům podpořil jinými projekty, oznámil Meyer.

O změnu programu La Scalu požádal Andrij Kartyš, ukrajinský konzul v Miláně. Podle něj by se jeden z nejslavnějších operních domů světa měl vyhnout možné ruské propagandě. Zahájení sezony právě operou o ruském carovi může v době války vyslat smíšené signály, zvlášť když Rusko využívá svého kulturního dědictví k tomu, aby po světě šířilo obraz sebe sama jako velmoci, argumentuje konzul. Podle něj je ukrajinská komunita v Itálii zklamaná a chystá petici.

"Z jistého pohledu konzulovy výtky chápu, Ukrajinci jsou dotčení, v každé rodině je nějaký mrtvý nebo zničený dům," odpověděl v úterý šéf La Scaly Dominique Meyer. "Ale my jsme si Borise Godunova vybrali před třemi roky, už nebylo možné to teď zrušit a hlavně k tomu není důvod. Neoslavujeme tím ruského prezidenta Vladimira Putina a v opeře není nic o Ukrajině," pokračuje.

Podle Meyera ukrajinský konzul "dělá chybu, když útočí na přátele". S diplomatem se nesetkal, ani to neplánuje. Ukrajině italská opera nic nedluží, pokračuje. "Svou náklonnost jsme už prokázali, uspořádali jsme velký benefiční koncert ve prospěch obětí války na Ukrajině, který vynesl 400 tisíc eur," zmiňuje Meyer. V přepočtu se jedná o téměř deset milionů korun.

La Scala také přijala děti z kyjevské taneční školy a hostila jejich rodiče. "Už jsem to řekl jednou a znovu to zopakuji, až budu číst Dostojevského nebo Puškina, nehodlám se u toho schovávat," cituje italská agentura ANSA Meyera.

Podle něj je opera Boris Godunov mistrovským dílem a podobenstvím o diktaturách. Modest Petrovič Musorgskij ji zkomponoval na motivy stejnojmenné historické tragédie Alexandra Sergejeviče Puškina o ruském carovi, jenž vládl v letech 1552 až 1605. Taktovky se ujme šéfdirigent Riccardo Chailly, režíruje Kasper Holten z Dánska. Podle něj Boris Godunov vypráví o "demaskování moci".

La Scala zahájí sezonu inscenací Musorgského opery Boris Godunov pod taktovkou Riccarda Chaillyho. Režíruje Kasper Holten. | Video: Teatro alla Scala

Začátek sezony v La Scale patří k vrcholům italské kulturní sezony. Boris Godunov bude na programu 7. prosince.

V hlavních rolích vystoupí ruští pěvci Ildar Abdrazakov a Anna Denisovová. Ani jeden válku na Ukrajině neodsoudili. Dominique Meyer jejich obsazení obhajuje, podle něj jsou to umělci, a nikoliv politické osobnosti. "Nezapomínejme, že Rusové jsou také oběti a že existují i ruské oběti na Ukrajině. Celé je to mnohem složitější," řekl Meyer agentuře AP bez upřesnění, co má na mysli.

Šestačtyřicetiletý pěvec Abdrazakov provozuje nadaci, jejímiž hlavními partnery jsou Kreml prostřednictvím ruského ministerstva kultury a sankcionované banky VTB či Gazprombank. K dalším oficiálním partnerům patří ruská státní agentura TASS nebo provládní kanál Rossija 24.

Nadace organizuje festival pojmenovaný po Abdrazakovovi, na nějž Vladimir Putin zaslal zdravice. Ruský prezident také pěvci udělil čestný titul. Abdrazakov po zahájení ruské invaze účinkoval v Moskvě pod taktovkou Juriho Bašmeta, jenž podpořil anexi Krymu a kvůli tomu přišel o čestný doktorát z konzervatoře v ukrajinském Lvově.

"Pro ruského basistu je radost zpívat v La Scale," pochvaluje si teď Abdrazakov, který do letošního února patřil k nejžádanějším ruským pěvcům na Západě. Opakovaně spolupracoval mimo jiné s dirigentem Valerijem Gergijevem a několikrát účinkoval také v Česku, kde jednou zazpíval po boku Anny Nětrebkové.

Právě tito dva, Gergijev i Nětrebková, se letos kvůli neochotě odsoudit ruskou válku dostali do potíží a přišli o angažmá na Západě. Milánská La Scala byla jednou z prvních, kdo Gergijevovi zrušil angažmá. Tento dirigent zůstává spojencem ruského prezidenta Vladimira Putina nadále, kdežto pěvkyně Nětrebková po týdnech mlčení nakonec válku na jaře opatrně odsoudila. Šéf La Scaly dnes patří k nejviditelnějším evropským operním činovníkům, kteří se zasazují o návrat Nětrebkové na západní pódia. Také Nětrebková bude v nadcházející sezoně zpívat v La Scale.