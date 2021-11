Jako remix odeznělé hudby. Filharmonie Brno uvádí premiéru Nejtkovy skladby

Filharmonie Brno na čtvrtek připravila světovou premiéru skladby Sklepní skici. Pro brněnský orchestr ji na popud šéfdirigenta Dennise Russella Daviese napsal Michal Nejtek.

Kompozice měla poprvé zaznít už loni v červnu, tehdejší premiéru ale zhatila pandemie koronaviru. Tento čtvrtek a znovu v pátek novinku doplní ještě díla Johannese Brahmse a Samuela Barbera.

Sklepní skici tvoří pět vět, významný part náleží klavíru. Nejtek jej psal pro Nikol Bókovou. "Part se většinou drží not, aby v polovině skladby náhle začal improvizovat na předchozí materiál, jako by remixoval odeznělou hudbu," popisuje Nejtek.

"Od tohoto momentu se začínají vracet v různých konstelacích a variantách již použité motivy, skladba se vrací sama k sobě, na začátek, ale konec je přesto jiný," dodává.

Skladatel s Filharmonií Brno spolupracoval už v roce 2014, kdy vytvořil orchestrální aranžmá alba Co znamená vésti koně skupiny The Plastic People of the Universe. Filharmonici s undergroundovou kapelou dosud vystupují, naposledy tak učinili v broumovském klášteře.

Čtvrteční a páteční program tvoří hudba od 19. do 21. století. Brahmsovy Variace na Haydnovo téma se opírají o nosný motiv, který skladatel mylně připisoval Josephu Haydnovi. Téma prochází osmi kompozičně vybroušenými proměnami.

Violoncellový koncert od Samuela Barbera z 20. století je považován za stěžejní skladbu pro tento nástroj. Zazní v podání padesátiletého izraelského rodáka Matta Haimovitze, který žije v USA a Kanadě.

Oba koncerty povede šéfdirigent Davies, konají se v Besedním domě. Návštěvníci se musí prokázat platným dokladem o ukončeném očkování nebo prodělané nemoci. "Rozhodli jsme se vyjít vstříc těm, kteří už svoje vstupenky mají, ale některou z podmínek nemohou splnit. Nabízíme jim vrácení vstupného, o které je potřeba požádat nejpozději v den konání koncertu do 12 hodin," doplňuje ředitelka orchestru Marie Kučerová. Nabídka platí jen po dobu trvání vládního opatření.