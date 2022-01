Italskou operu poprvé vede žena. Ukrajinka Lynivová už dostala cenu v Česku

Tento měsíc v čele italského operního domu poprvé stane žena. Když dostala nabídku stát se šéfdirigentkou a hudební ředitelkou divadla Teatro Comunale di Bologna, třiačtyřicetiletou Ukrajinku Oksanu Lynivovou překvapilo, že jde o historický mezník.

"Nedošlo mi, že budu první dirigentkou, která kdy stanula v čele italského operního domu," říká pro britský deník Guardian Lynivová, jež s orchestrem kvůli pandemii koronaviru poprvé účinkovala v prázdném sále bez diváků. Funkce se ujme 22. ledna, nahradí Itala Michela Mariottiho.

Smlouvu má na tři roky, postupně v Boloni uvede díla Petra Iljiče Čajkovského, Antona Brucknera nebo ukrajinského skladatele Borise Ljatošinského. Nastuduje operu Andrea Chénier od Umberta Giordana z konce 19. století, Wagnerovu Valkýru nebo symfonickou báseň Richarda Strausse nazvanou Smrt a vykoupení.

Někdejší hudební ředitelka operního divadla ve Štýrském Hradci už má za sebou víc prvenství. Vloni v létě se stala první dirigentkou, jež zahajovala bavorské Hudební slavnosti v Bayreuthu. Za Wagnerovu operu Bludný Holanďan tam sklidila mohutný potlesk od vybrané společnosti, v níž nechyběla toho času již končící německá kancléřka Angela Merkelová či bavorský zemský premiér Markus Söder.

Lynivovou znají také čeští diváci: před šesti lety v pražském Obecním domě dirigovala koncert orchestru PKF - Prague Philharmonia, na němž zpívala lotyšská sopranistka Kristīne Opolaisová, a předloni patřila k laureátům cen Trebbia udíleným ve Španělském sále Pražského hradu.

Rodačka z haličského města Brody na západě Ukrajiny pochází z hudební rodiny, orchestr poprvé řídila jako šestnáctiletá.

Hudbu studovala ve Lvově. Roku 2004 se umístila třetí v bamberské dirigentské soutěži, později působila v Oděsské národní opeře nebo jako asistentka Kirilla Petrenka v mnichovské Bavorské státní opeře.

V letech 2017 až 2020 řídila operu a orchestr v rakouském Štýrském Hradci, předloni dostala německou cenu Oper! pro dirigentku roku. A zájem o klasickou hudbu se doma na Ukrajině snaží vzbudit mimo jiné prostřednictvím Mládežnického ukrajinského symfonického orchestru, který založila.

"Na škole jsem studovala dirigování jako jediná žena. Znovu a znovu se mě ptali, proč to zkouším, že to určitě nedám," řekla letos webu Emerging Europe.

Také Guardianu teď sdělila, že při studiích pociťovala nedostatek ženských vzorů. "Široko daleko nebyla žádná dirigentka, od které by se člověk mohl učit nebo si od ní nechat poradit. Dnes už je to lepší, v orchestrech vidíte spoustu žen a podmínky se výrazně zlepšily díky tomu, jak společnost začíná dbát na rovné příležitosti," říká Lynivová, podle níž by se mladé dirigentky neměly nechat ničím svazovat. "Prostě chyťte příležitost za pačesy," vzkazuje.