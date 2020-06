Hudbou proti klimatické změně. Němci hráli Beethovena ve vesnici ohrožené těžbou

Šedesát profesionálních hudebníků z různých německých orchestrů v pondělí zahrálo Beethovenovu symfonii číslo 6 zvanou Pastorální v západoněmecké vesnici Keyenberg, které hrozí, že bude muset ustoupit rozšiřování povrchového dolu Garzweiler.

Beethovenova symfonie bývá vnímána jako oslava přírody a výzva k její ochraně má znít při příležitosti pátečního Světového dne životního prostředí.

Hudebníci z koncertních domů v Bonnu, Kolíně nad Rýnem, Krefeldu a Cách se připojili k výzvě Bonnských symfoniků, aby hudbou působili proti klimatické změně. Učinili tak prostřednictvím tvorby bonnského rodáka Ludwiga van Beethovena, jehož 250. výročí narození si letos svět připomíná.

Pondělní koncert se konal na statku rodiny místního aktivisty Norberta Winzena. Hudebníci hráli z obytného domu, chléva i seníku nebo pod starými stromy. Posluchači mohli chodit kolem interpretů a nejbližší nástroj chvíli slyšet hlasitěji, chvíli zase tišeji, popisuje netradiční zážitek agentura DPA.

Přibližně 160 let starý chráněný statek má s celou vesnicí Keyenberg ustoupit hnědouhelnému povrchovému dvoru. Ohroženo je pět vesnic, jejich obyvatelé se zasazují o to, aby byly zachovány.

Podle studie organizace Greenpeace by přitom nemusela být zničena žádná vesnice, pokud by z místních dolů Hambach a Garzweiler bylo spotřebováno jen tolik uhlí, kolik je třeba k dodržení německých klimatických cílů.

Naproti tomu energetická firma RWE poukazuje na studii, kterou si sama zadala a jež ukazuje, že z dolů Hambach a Garzweiler musí být do roku 2038 vytěženo až 780 milionů tun hnědého uhlí. Odpovídá to prý dohodám o postupném utlumování výroby energie z uhlí.

Německo si stanovilo cíl být do roku 2050 neutrální zemí co do emisí oxidu uhličitého. V lednu vláda rozhodla, že s útlumem uhelné energetiky začne letos a zcela využívat energii z uhlí přestane nejpozději v roce 2038.

Organizace na ochranu životního prostředí mají ústup od uhlí za příliš pomalý.