Hraje na housle, které snad patřily Napoleonovi. Mutterová podle nich ladí i šaty

Jeden večer v luxusní róbě odehraje Beethovenův koncert, druhý den si klidně oblékne tričko s obrázkem Mistra Yody a stejně precizně provede hudbu svého oblíbeného filmového skladatele Johna Williamse. Po více než 45 letech kariéry neztrácí elán. S Českou filharmonií a dirigentem Manfredem Honeckem tento týden vystoupí čtyřnásobná držitelka ceny Grammy, hvězdná houslistka Anne-Sophie Mutterová.

Anne-Sophie Mutterová. | Foto: The Japan Art Association / The Sankei Shimbun

Vedle ní se pod záštitou projektu Mutter’s Virtuosi představí španělský violoncellista Pablo Ferrández. První koncert se v pražském Rudolfinu koná ve středu.

Slavná německá houslistka se k České filharmonii vrací po šesti letech, tentokrát nejen v roli sólistky, ale také ředitelky nadace na podporu mladých hráčů. Založila ji koncem 90. let minulého století a její prodlouženou rukou je už jedenáctým rokem variabilní ansámbl stipendistů Mutter’s Virtuosi.

"Snažím se s nimi hrát pokaždé, když to jde, a kromě hudby si hodně povídat. O morálce, o životě. Být umělkyní pro mě znamená být pro společnost užitečná, konat dobro, dělit se o svůj talent a zkušenosti s dalšími generacemi," řekla Mutterová před třemi roky slovenskému Denníku N.

Za samozřejmost považuje boj za lidská práva, ať už jde o podporu dětí v Sýrii, nebo nezaměstnané umělce v době covidové epidemie. Snad je to díky zážitkům z raného dospívání - Mutterové bylo patnáct, když violoncellistu Mstislava Rostropoviče zbavil Sovětský svaz občanství kvůli veřejné podpoře ruských disidentů. Tehdy si dle vlastních slov začala víc uvědomovat, že mimořádné nadání s sebou nese také odpovědnost.

Pod křídly mistrů

Cesta Mutterové na vrchol začala brzy. V pěti si "vydupala", že chce hrát na housle, rok poté vyhrála dětskou soutěž a coby devítiletá začala studovat u vyhlášené švýcarské pedagožky Aidy Stuckiové, která znala skladatele Bélu Bartóka. "V každém směru byla mým vůdčím světlem jako jedinečná houslistka, ušlechtilá lidská bytost a skvělá žena," vzpomíná Mutterová.

S kantorkou udržovala kontakt až do její smrti v roce 2011, dokonce po ní pojmenovala cenu své nadace.

Mezinárodní průlom zažila Anne-Sophie Mutterová ve třinácti a stěží mohl být velkolepější. Poté, co na hudebním festivalu v Lucernu zaujala dirigenta Herberta von Karajana, od něj dostala pozvání k vystoupení s Berlínskými filharmoniky na Salcburském svatodušním festivalu.

Mozartův Koncert č. 3 tam zahrála ne jako zázračné dítě, ale bohyně. To odstartovalo celou řadu účinkování s Karajanem a nahrávky u firmy Deutsche Grammophon, k jejichž vrcholům patří čtyřdeskový komplet slavných houslových koncertů. Následovala turné po Americe, Velké Británii a Japonsku, v roce 1986 jí skladatel Witold Lutosławski věnoval skladbu nazvanou Chain 2 a později jako svatební dar Ukolébavku pro Annu-Sophii.

Co chválila kritika u houslistky tenkrát, platí stále: čistý, zářivý tón, křehkost a síla současně, v neposlední řadě pečlivost. Nestane se, že by šla na jeviště, aniž by znala celou partituru a měla nastudované prameny.

Anne-Sophie Mutterová hraje Mozartův Houslový koncert č. 3, diriguje Jurij Bašmet. Záznam z roku 2005. | Video: Deutsche Grammophon

Od Mozarta po Williamse

V repertoáru Mutterová upřednostňuje rozmanitost. Často pracuje se skladbami v cyklech, ať už jsou mozartovské, nebo beethovenovské. Ráda hraje také Dvořákův Houslový koncert, který roku 2013 natočila s Berlínskými filharmoniky a dirigentem Manfredem Honeckem. Pod jeho taktovkou jej v Praze uvedla s Českou filharmonií.

Teď se na jeviště Rudolfina vrací s dílem Johannese Brahmse, od jehož úmrtí v dubnu uplyne 125 let. Patří k jejím prvním hudebním láskám. "Bylo mi pět a půl, když do Basileje přijel houslista David Oistrach. Hrál s Fridou Bauerovou tři Brahmsovy sonáty a mě ta hudba zcela pohltila," vybavuje si.

"Nebyla to jen Oistrachova osobnost, vřelost zvuku a svěží výraz, a samozřejmě láska k houslím, která se tímto koncertem prohloubila. Byla to Brahmsova hudba. Tenkrát se do mě vryla jako něco, co k houslím dokonale sedí a rozumí jejich zpěvnosti," prohlásila v roce 2010, kdy se rozhodla Brahmsovy sonáty po 20 letech natočit s dlouholetým klavírním partnerem Lambertem Orkisem.

Anne-Sophie Mutterová a violoncellista Yo-Yo Ma hrají Beethovenův Trojkoncert pro klavír, housle, violoncello a orchestr. Diriguje Daniel Barenboim. | Video: Deutsche Grammophon

Skladatelovo poslední orchestrální dílo, Dvojkoncert pro housle a violoncello, zařadila na album s dirigentem Karajanem v roce 1983. Teď se k němu vrátí v Praze.

Důležitou kolejí je pro houslistku také soudobá hudba, dodnes ve světových premiérách uvedla 30 skladeb autorů, jako jsou Sofia Gubajdulina, Krzysztof Penderecki, Jörg Widmann, André Prévin, za něhož byla čtyři roky provdaná, a v poslední době John Williams. Ten pro ni před pěti lety napsal Markings pro housle a orchestr a navázal Houslovým koncertem č. 2.

Mutterová natočila výběr z jeho hudby k ságám Hvězdné války a Harry Potter nebo filmům jako Schindlerův seznam. Záznam jejich vystoupení s Vídeňskou filharmonií předloni zaznamenal 150 milionů streamů a stal se nejprodávanějším orchestrálním albem na značce Deutsche Grammophon.

Vše na stradivárky

Vzácné nástroje si umělci často zapůjčují, Mutterová je ale majitelkou hned dvou houslí z proslulé dílny Stradivarius. Téměř všechny snímky s Karajanem natočila na nástroj z roku 1703, poslední čtvrtstoletí hraje na housle Lord Dunn-Raven z roku 1710, pojmenované podle irského politika. Kdysi snad dokonce patřily Napoleonovi.

"Jsou pro mě ideální, dokážou si uchovat plnost tónu i v těch nejkomornějších pianissimech, jejich zvuk se nese, aniž by vybledl nebo zešedl, což hudbě propůjčuje nesmírně širokou dynamickou a barevnou škálu," popisuje v rozhovoru pro Českou filharmonii.

Dlužno dodat, že Mutterová podle houslí ladí také šaty, nejlépe jim prý sluší červená, oranžová a zelená. Nepodceňovat image ji naučil už dirigent Karajan, od té doby vystřídala různé světové značky od Chanelu a Givenchy až po modely britského návrháře Nicholase Oakwella.

Ke snům Anne-Sophie Mutterové patřilo být ambasadorkou organizace typu Červený kříž. To se jí splnilo, když se vloni stala prezidentkou německé nadace v boji s rakovinou Deutsche Krebshilfe, letos přidá členství v nadaci festivalu ze švýcarského Lucernu.

V rozhovorech zdůrazňuje, že život je důležitější než koncert, hudbu vnímá jako most, který lidem pomáhá přijmout rozdílné kulturní kořeny. "Umělci mají být snílkové, mají právo snít o lepší budoucnosti a všechny nás tím sněním nakazit," dodává.