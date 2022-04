Hasenöhrl: Morricone vytáhl orchestr finančně nahoru. Díky Grammy máme další nabídky

„Začátky orchestru byly finančně náročné. Zlepšilo se to až spoluprací s Enniem Morriconem a zakázkami, které na základě toho přišly. Dalo by se říct, že nás vytáhl do fáze, kdy můžeme tvořit a nemít starosti,” říká zakladatel a ředitel Českého národního symfonického orchestru Jan Hasenöhrl. „Filmová hudba nás živí. Navíc má schopnost dostávat klasickou hudbu i k mladému publiku,” dodává.

22:53 Začátky orchestru byly finančně náročné. Zlepšilo se to až spoluprací s Enniem Morriconem a zakázkami, které na základě toho přišly. | Video: Michael Rozsypal