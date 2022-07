Grimasy před zrcadlem už si nezkouším. Dirigent musí být hlavně psycholog, říká Hrůša

„Dirigent bezděčně používá některé věci jako herci, ale byl by omyl si ho s hercem plést. Prožívá hudbu natolik, že pokud to není kus dřeva, tak se ten výraz ve tváři musí zobrazit. Je to hluboký prožitek,” líčí světově uznávaný dirigent Jakub Hrůša. „To, co je slovy nesdělitelné, se hudbou sdělit dá. Má něco navíc, podobně jako poezie může jít hloub,” dodává.

25:43 To, co je slovy nesdělitelné, se hudbou sdělit dá. Má něco navíc, podobně jako poezie může jít hloub, míní světově uznávaný dirigent. | Video: Michael Rozsypal