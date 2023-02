Do Prahy míří bezruký hornista Klieser, doprovodí ho orchestr FOK

Bezrukého německého hornistu Felixe Kliesera, který svůj nástroj ovládá prsty levé nohy, doprovodí Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK na koncertech tuto středu 8. a čtvrtek 9. února v Obecním domě. Na programu jsou Koncert pro lesní roh a orchestr skladatele Richarda Strausse a dále Symfonické variace i Symfonie č. 7 od Antonína Dvořáka.

"Felixe Kliesera jsem již dlouho sledoval, je to excelentní hráč," říká šéfdirigent Tomáš Brauner. Přijde mu neuvěřitelné, jak si dvaatřicetiletý rodák z dolnosaského Göttingenu navzdory hendikepu poradil s hrou na nástroj. "A Straussův koncert pro hornu není nic lehkého, ten zvládne jen hráč par excellence, jako je Felix," zdůrazňuje šéfdirigent.

Strauss složil Koncert pro lesní roh a orchestr jako osmnáctiletý pro svého otce, jednoho z nejlepších hornistů své doby. Premiéru měl roku 1883.

Felix Klieser se narodil bez rukou, přesto od čtyř let ovládá lesní roh. "Fascinuje mě, co všechno se na něj dá zahrát. Nikdy jsem ho nechtěl vyměnit za jiný nástroj," řekl britské BBC. Vystudoval hannoverskou konzervatoř. V repertoáru má staré mistry i německé romantiky, na kontě spolupráci se světovými orchestry či turné s britským zpěvákem Stingem. Obdržel cenu Echo Klassik pro objev roku. "Klieser patří k nejinspirativnějším osobnostem ve světě klasické hudby. Může se stát vzorem zejména pro mladé lidi snažící se překonat nejrůznější hendikepy," napsal deník The Times.

Hornista účinkoval ve slavných síních, počínaje debutem Reveries z roku 2013 vydal několik nahrávek. Publikoval také knihu o své neobyčejné kariéře. Pražanům se poprvé představil před dvěma lety na koncertu Zemlinského kvarteta ve velkém sále Městské knihovny.

Vedle Richarda Strausse bude dvojice koncertů FOK tento týden patřit Antonínu Dvořákovi. Program zahájí jeho Symfonické variace, které ukazují autorovu invenci a orchestrační mistrovství. Ve druhé polovině večera pak zazní Dvořákova Symfonie č. 7, jež vznikla na objednávku Londýnské filharmonické společnosti. Bývá označována jako pro Dvořáka poměrně netypická, nepřihlížející k folklorním slovanským motivům. Jedná se o jedno z jeho nejdramatičtějších děl. Pochází z let 1884 až 1885.

Pražští symfonikové odehrají s Felixem Klieserem ještě dva koncerty v Německu, 26. února vystoupí v mnichovském Prinzregententheateru, o den později v sále Graf-Zeppelin-Haus ve Friedrichshafenu.