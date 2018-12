Orchestr v San Francisku po 25 letech mění šéfa, Thomase nahradí žádaný Fin Salonen

Finský dirigent a skladatel Esa-Pekka Salonen se od sezony 2020/2021 stane šéfdirigentem Sanfranciského symfonického orchestru. Ve funkci nahradí třiasedmdesátiletého Michaela Tilsona Thomase, jenž tak u kalifornského tělesa dohromady stráví čtvrtstoletí. Za tu dobu s ním Thomas několikrát vystoupil také na festivalu Pražské jaro, konkrétně v letech 2003, 2007, 2011 a zatím naposledy 2014.

"Byl to jeden z mála případů v mé kariéře, kdy nad tou nabídkou opravdu nebylo proč přemýšlet," vysvětluje Salonen, jehož předchůdce Tilson Thomas orchestru vetknul "náročnou muzikálnost a svobodného ducha".

Šedesátiletý Esa-Pekka Salonen, jenž je znám jako propagátor soudobé hudby a netradiční dramaturgie, podle agentury AP podepsal smlouvu na pět let. V prvním roce s orchestrem stráví šest abonentních týdnů a absolvuje turné po Asii, v dalších letech bude se sanfranciskými filharmoniky každý rok pracovat zhruba 12 až 14 týdnů.

Ve 107leté historii San Francisco Symphony bude Salonen jeho dvanáctým šéfdirigentem. S tělesem prvně pracoval roku 2004, od té doby se do San Franciska častokrát vrátil jako host. V lednu zde například uvede dílo Metacosmos jedenačtyřicetileté islandské skladatelky Anny Thorvaldsdóttir.

Přijde modernizace

Součástí jmenování nového šéfdirigenta je podle deníku San Francisco Examiner nová koncepce orchestru, jenž se chce v dalších letech modernizovat. Pomoct s tím mají umělci z různých oborů, kteří s tělesem začnou spolupracovat zhruba ve stejné době jako Salonen.

Půjde například o flétnistku a autorku vzdělávacích programů Claire Chaseovou, skladatele Nica Muhlyho, jehož operu nedávno uvedla newyorská Met, jazzovou kontrabasistku a zpěvačku Esperanzu Spalding či skladatele vážné hudby Bryce Dessnera, který je zároveň kytaristou rockové skupiny The National.

Hudební kritik Alex Ross v časopisu New Yorker tento týden napsal, že Salonenovo jmenování nejspíš ve světě klasické hudby vyvolá překvapení.

Finský skladatel i dirigent začíná být podobně žádaný jako svého času Pierre Boulez, jeho idol z mládí. Už delší dobu se ale mělo za to, že Salonen další šéfdirigentský post nepřijme a raději se zaměří na komponování - v poslední době napsal mimo jiné violoncellový koncert pro slavného Yo-Yoa Maa. Ten ve dnech 27. až 29. března příštího roku v pražském Rudolfinu zahraje norský violoncellista Truls Mørk doprovázený Českou filharmonií.

"Uvědomil jsem si, že neustále cestovat z jednoho místa na druhé naopak pro komponování není příliš vhodné," vysvětlil Salonen tento týden deníku New York Times, proč nabídku v San Francisku přijal a za novou prací se také přestěhuje.

Vizionář z Los Angeles

Salonen, který jako dirigent debutoval roku 1979, v letech 1984 až 1995 působil coby šéfdirigent Švédského rozhlasového symfonického orchestru. Od roku 1992 do roku 2009 byl pak hudebním ředitelem druhého známého tělesa v Kalifornii, Losangeleské filharmonie. Z ní udělal "jeden z nejinovativnějších amerických orchestrů", jak tento týden napsal deník New York Times.

Salonen se zde prý snažil přivést ke klasické hudbě lidi, kteří se obecně zajímají o kulturu, ale místo koncertů vážné hudby třeba dávají přednost filmu nebo literatuře. "Pokud chcete oslovit mladého člověka, který se doma nebo ve škole neučil klasickou hudbu, nejlepší je vzít to přes repertoár 20. století, nikoliv Mozarta, Haydna či Beethovena," razil tehdy Salonen odvážnou teorii, že cesta k rozšíření publika vede přes moderní a soudobou hudbu.

Losangeleský orchestr Salonen provedl i rokem 2003, kdy se stěhoval do nové Walt Disney Concert Hall, navržené architektem Frankem Gehrym. Také zde pomohl založit populární festival Minimalist Jukebox a například prosadil užší spolupráci mezi orchestrem a firmou Apple, zejména co se týče používání technologických novinek. Salonen ostatně v jedné reklamě Applu na iPad slavně účinkoval.

Esa-Pekka Salonen roku 2014 natočil hojně sdílenou reklau na Apple iPad. | Video: Apple

Zpětně naopak dirigent považuje za neúspěch, že v Los Angeles ještě víc nepodporoval mladé skladatele a nedbal na to, aby jejich díla byla uváděna víc než jednou, jak řekl tento týden časopisu New Yorker. Napravit by se to nyní mohl pokusit právě v San Francisku.

Po odchodu z Los Angeles Salonen údajně odmítl Newyorskou filharmonii, nakonec přijal nabídku stát se šéfdirigentem a uměleckým poradcem londýnského Philharmonia Orchestra, tedy tělesa, kde je od loňska hostujícím dirigentem Jakub Hrůša. Smlouva zde Salonenovi vyprší právě v sezoně 2020/2021, kdy tedy Londýn vymění za San Francisco.