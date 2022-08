Po stovkách let zazní neznámé skladby Dismase Zelenky. Uvede je Ensemble Inégal

Ensemble Inégal věnuje dva koncerty tvorbě skladatele Jana Dismase Zelenky, jenž žil v letech 1679 až 1745. "Jeho dílo má jako celek mimořádnou kvalitu. Posluchačům i nám interpretům imponuje skladatelským uměním i invencí," říká dirigent a varhaník Adam Viktora.

"Co dokázal Bach na poli protestantském, Zelenka jako bravurní komponista vytvořil a dovršil na poli katolickém. Pro mne je Zelenka nejvýznamnější hudební bytostí barokního nebe," dodává Viktora, který je zároveň uměleckým vedoucím souboru.

Ten zahájí sezonu 4. září v pražském kostele U Salvátora. Ve světové premiéře uvede dvě posluchačům zatím neznámá Zelenkova díla, jako první Missu Charitatis z roku 1727. "Zelenka zde jedinkrát při kompozici slavnostní mše použil místo trubek dvojici lesních rohů," zdůrazňuje Viktora. Tentýž večer zazní v premiéře i Litaniae Xaverianae z roku 1723. "V ní se Zelenka zapsal do dějin hudby svými skladbami v rámci oslav pražské korunovace Karla VI. českým králem," doplňuje dirigent.

Další koncert s tvorbou českého barokního autora pak odstartuje devátý ročník mezinárodního Zelenka Festivalu Praha - Drážďany, jenž se uskuteční 12. října v kostele Panny Marie pod řetězem na Malé Straně. Na programu bude první ze čtyř Zelenkových cyklů slavnostních nešpor Psalmi Vespertini I. Vedle Ensemble Inégal vystoupí i drážďanské vokální těleso Dresdner Kammerchor.

"Víme, že část Zelenkových nešpor prováděl Bach v chrámu sv. Tomáše v Lipsku. Na chystaném koncertě v Praze však budou moci posluchači poznat tuto část Zelenkových nešpor jako ucelený soubor v celé jeho kráse," podotýká Viktora.

Pod jeho vedením Ensemble Inégal objevuje a nastudovává Zelenkova díla již od roku 2000. Díky ceněným koncertům a více než dvacítce nahrávek získal evropské renomé a stejně jako další český barokní orchestr Collegium 1704 pomohl dostat Zelenkovu tvorbu na významná evropská pódia.

"Běžné publikum je zvyklé na neustále se opakující tituly jako Händelův Mesiáš, Vivaldiho Čtvero ročních dob a Bachovy Janovy pašije. Ostatních 99 procent barokní hudby, včetně té Zelenkovy, zůstává stále neobjeveno," míní Adam Viktora. "Kdekoli jsme ale Zelenku v zahraničí hráli, ať to bylo v Německu, Belgii, Francii, Španělsku či Švédsku, vždy se opakuje podobný scénář. Konsternované publikum, udivení pořadatelé a dotazy typu: jak je možné, že jsme to neznali? A proč se to nehraje častěji?" parafrázuje.

Ensemble Inégal a Prague Baroque Soloists pod vedením Adama Viktory uvádějí Zelenkovo In exitu Israel. | Video: Südtirol in concert

Téměř veškerá dochovaná Zelenkova hudba je přitom dostupná také on-line v Drážďanské zemské knihovně. Dnes bývá muž narozený roku 1679 do rodiny kantora a varhaníka v Louňovicích pod Blaníkem řazen mezi nejvýznamnější barokní autory vedle Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händela či Antonia Vivaldiho.

Skladatel, kontrabasista a později kapelník při drážďanském královském dvoře Zelenka byl v privilegovaném postavení. Mohl si dovolit skládat pro nejlepší interprety.

"Jako komponista měl například k dispozici skupinu italských kastrátů, špičkových zpěváků vyškolených za nemalé náklady, jimž mohl napsat i ty nejnáročnější party. Sám byl navíc virtuózním hráčem na smyčcové nástroje, provedení jeho skladeb tak vyžaduje od instrumentalistů výjimečnou technickou i výrazovou kvalitu," objasňuje Adam Viktora.

Zelenkovo dílo však bylo po jeho smrti v roce 1745 uloženo do drážďanského dvorního archivu coby majetek panovníka. Dlouho nebylo možné je opisovat či vydávat. Jeho hudba proto na více než 100 let upadla do zapomnění. O její znovuobjevení se v 19. století zasloužili František Palacký a Bedřich Smetana. Ten na slavnostech Novoměstského divadla v Praze roku 1863 uvedl jednu ze Zelenkových orchestrálních suit.

Ensemble Inégal je všestranné těleso se záběrem od renesanční hudby až po hudbu současnou. Koncertuje na prestižních akcích jako Pražském jaru, Festivalu staré hudby v Bruggách či Bach Festivalu v lotyšské Rize.

Jan Dismas Zelenka patřil k nejvýznamnějším komponistům období vrcholného baroka. Jeho přínos spočíval především ve specifické, nápadité a překvapující harmonii, dokonalosti umění kontrapunktu a originalitě instrumentace.