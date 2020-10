Dobyli svět navzdory železné oponě. Poprvé v Česku vyšel Beethoven od Smetanovců

Svěží a nadčasový projev i zvuk charakterizují Smetanovo kvarteto na kompletní nahrávce Beethovenových kvartetů, jejíž první položky vznikaly před více než 40 lety. Slavný český ansámbl natočil svůj velkolepý počin v letech 1979 až 1985 pro japonský label Nippon Columbia. Nedávno jej na CD poprvé pro evropský trh vydal český Supraphon.

Kdo by za kompletem Beethovenových smyčcových kvartetů začal hledat dnes tolik oblíbené příběhy, nikdy se z nich nevymotá. Do sedmi disků, na něž se vešlo osm a půl hodiny hudby, jsou zakódovány nelehký život i tvůrčí zápasy geniálního a osamělého skladatele, výbušný úsek evropských dějin s napoleonskými válkami, vídeňským kongresem a počátkem národnostních států, ale také závěrečná fáze kariéry slavného komorního ansámblu, který posluchače ohromoval nádherným zvukem do detailu propracovaných skladeb i hrou zpaměti. A navzdory železné oponě dobyl svět.

Beethovenovy smyčcové kvartety vznikaly po dobu 28 let, mezi roky 1798 až 1826. Zahrnují překvapivou zralost a kompoziční jistotu mladého autora, suverénní techniku, životní zvraty jeho heroického období i nesmírně odvážné pozdní koncepty. Dobové publikum je pokládalo za nesrozumitelné, ještě dnes ale vzbuzují obdiv a při interpretaci i poslechu vyžadují plné nasazení.

Možná právě v této době se pomalu začaly rozevírat pomyslné nůžky mezi novátorským skladatelem a publikem, které odmítá hudbu žijících autorů.

První houslistka českého Pavel Haas Quartetu, který patří k dnešní světové špičce, před čtyřmi lety prohlásila, že Beethovenova hudba vyžaduje zvláštní druh soustředění. "Spousta dalších věcí se po nacvičení dá hrát s jistou dávkou profesionální polorutiny, ale Beethoven ne, ten se vždycky pomstí," řekla Veronika Jarůšková.

Její hlas zde nezní náhodou: do styku s kvartetním repertoárem přišla zásluhou violisty právě Smetanova kvarteta Milana Škampy, zatímco violoncellista Haasovců Peter Jarůšek hrával v kvartetu nazvaném podle samotného Škampy.

Příběh Smetanova kvarteta zkrátka nezahrnuje jen velkou koncertní kariéru, ale také pedagogickou činnost, jejíž vliv je neodmyslitelnou součástí českého hudebního života i 31 let poté, co ansámbl ukončil činnost. Dnes už žádný z jeho členů nežije.

Ukázka z nahrávky Beethovenových kompletních smyčcových kvartetů v podání Smetanova kvarteta. | Video: Supraphon

Jak to začalo

Smetanovo kvarteto ustálilo definitivní sestavu v roce 1956, kdy se k houslistům Jiřímu Novákovi a Lubomíru Kosteckému s violoncellistou Antonínem Kohoutem připojil právě Škampa. Ansámbl ale existoval od roku 1945 a formovat se začal ještě o čtyři roky dříve.

Na postu prvního houslisty a violisty vytvářel charakteristický projev tělesa i pozdější šéfdirigent České filharmonie Václav Neumann - později jej u violy nahradil Jaroslav Rybenský, který však roku 1956 odešel ze zdravotních důvodů. Raným obdobím ansámblu prošel i houslista Josef Vlach, později zakladatel vlastního vynikajícího kvarteta.

Beethovenovy kvartety představují soubor kompozic, s nimiž se musí vyrovnat každý ansámbl, jenž pomýšlí na seriózní kariéru. Smetanovo kvarteto hrálo Beethovena jako druhého nejfrekventovanějšího autora hned po Smetanovi, věnovalo se mu od počátku a za jeho interpretace sklízelo komplimenty nejvyšší úrovně.

O jejich beethovenovské nahrávce z roku 1964 prohlásil kritik časopisu Gramophone, že z ní má pocit, jako by poslouchal hudbu přímo ze zdroje. Když začali Smetanovci o 15 let později nahrávat kompletní Beethovenovo dílo pro japonskou značku Nippon Columbia, měli tedy již bohaté zkušenosti. A také nově hráli na nástroje starých italských mistrů - ještě nedlouho předtím byl jejich dvorním houslařem Přemysl Otakar Špidlen.

Nahrávalo se v pražském Národním domě Žižkov, ve studiu Domovina a Rudolfinu. Kdo by čekal staromódní romantické vibrato a "typicky českou zpěvnost", bude zklamán. Nahrávka zní od prvních tónů přímočaře a stylově čistě i z hlediska dnešních nároků, které se od 80. let značně změnily.

Je až neuvěřitelné, jak Smetanovo kvarteto skloubilo komplexní zvuk s absolutní čitelností skladby. Interpreti evidentně mnoho let pilovali každou notu, aby došli k tak přesvědčivému výsledku.

Energičtěji než mladší kolegové

První dvě CD obsahují šest kvartetů, které Beethoven složil pro knížete Lobkovice. Ozývá se z nich ještě silný klasicistní duch, ale nejpozději druhá věta prvního kvartetu, jejíž vznešený smutek ústící do patosu plyne v devítiosminovém taktu, upozorní, že tvůrce se vymykal době.

Smetanovo kvarteto zde dokonale prezentuje svůj styl, který by se snad dal zkratkou označit jako přísná zpěvnost. Všechno je striktní, vřelé a zároveň neskutečně blízké.

Není od věci porovnat 41 let starou nahrávku této věty s verzí, kterou před sedmi lety natočil na svůj beethovenovský komplet Belcea Quartet. Projev britského ansámblu řazeného k současné špičce má v sobě méně vibrata, melodie houslí trvá déle, než se vydělí z celku, tempo je ale pomalejší, a soubor jako by smutek celé věty pozoroval z dálky.

Smetanovo kvarteto působí zaujatěji, kupodivu i energičtěji než mladší kolegové. Pomalé věty patří k nejsilnějším momentům Beethovenových kvartetů a Smetanovci je interpretují se sebevědomou účastí na velkém díle. Belcea Quartet naopak hraje svižněji a lehčeji ve scherzech, která jsou zase jeho silnou stránkou.

Zatímco Belcea Quartet na beethovenovský komplet spotřeboval osm CD, Smetanovu kvartetu jich stačilo sedm - a to se na ně vešel ještě Smyčcový kvartet F dur přepracovaný z klavírní sonáty č. 9. Belcea Quartet - sice volí o něco pomalejší tempa, ale na rozdíl od Smetanovců především nevynechává repetice.

Komplet Smetanova kvarteta pokračuje třemi kompozicemi, které u Beethovena objednal hrabě Razumovskij - sám velmi dobrý houslista. Symfonickou rozlehlostí i komplikovanou stavbou reflektují skladatelovo "heroické" období a hudebníkům dávají příležitost představit se jako ansámbl, kterému nedělá potíže sebesložitější celek.

Do stejného období spadají ještě kvartety č. 10 Es dur, zvaný "Harfový", a 11 f moll - především ten druhý se po velkorysých koncepcích předchozí trojice obrací ke zhuštěnějšímu výrazu.

Ne skladba, ale diagnóza

K pěti pozdním kvartetům, jež Beethoven zkomponoval v letech 1825 až 26, patří také Velká fuga. Jedna z nejobtížnějších skladeb žánru se často hrává samostatně, ačkoliv původně tvořila finále Kvartetu č. 13 B dur. Smetanovo kvarteto ji zařadilo do třináctého kvartetu jako předposlední větu, po níž následuje později dokomponované finále.

Velká fuga je příležitostí k dalšímu srovnání, tentokrát se starší nahrávkou samotného Smetanova kvarteta pořízenou o 21 let dříve, v roce 1961. Od té doby ansámbl v detailech ještě pročistil a vycizeloval projev. Zároveň je zřetelné, že v interpretačním stylu měl dávno jasno. Velká fuga, o níž houslista Walter Levin prohlásil, že to není skladba, ale diagnóza, zní Smetanovcům sevřeně a působí monumentálním dojmem i v nejkřehčích pasážích.

Famózní komplex tvoří Kvartet č. 14 cis moll, jehož sedm vět se hraje bez přerušení. V děkovné třetí větě Kvartetu č. 15 a moll dlouhé souzvuky Smetanova kvarteta připomínají oduševnělé varhany. V osudovém dialogu posledního Kvartetu č. 16 F dur "Muß es sein?" - "Es muß sein!" má ansámbl krásný, potemnělý zvuk.

Čtyřjazyčný booklet poskytuje základní informace o Beethovenových kvartetech. Reprezentativní nahrávce by ale kromě údajů, které jsou obsáhleji dostupné i na Wikipedii, prospěl adekvátně reprezentativní doprovod. Například eseje věnované samotným skladbám a specifikům Smetanovců, jejich kariéře a interpretaci.

Alespoň je tu statistika provedení jednotlivých skladeb v celé kariéře Smetanova kvarteta. Booklet oproti nahrávce přesto působí odbytě a lacině. Součástí boxu je také voucher umožňující stažení nahrávky ve vysokém rozlišení nebo formátu MP3.

Komplet nahraný Smetanovým kvartetem není jen záznamem interpretačního pohledu na jednu z nejvýznamnějších součástí Beethovenova díla. Je také svědectvím o špičkovém souboru, jehož kariéra vyrostla z intenzivního zkoušení u Neumannů doma v časech první i druhé heydrichiády a uzavřela se koncertem v brněnském Besedním domě necelých pět měsíců před sametovou revolucí.

Právě komplexnost a mnohotvárnost Beethovenových kvartetů na vcelku malé časové ploše ukazuje, jak bylo Smetanovo kvarteto unikátní - a především v uměleckých ohledech nezávislé na době.