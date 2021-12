Dirigentka a klaun. Alondra de la Parra chce ke klasické hudbě přivést víc lidí

Vzbudit v širší veřejnosti zájem o klasickou hudbu se pokusí mexická dirigentka Alondra de la Parra novým projektem, ve kterém na jevišti vystupuje s orchestrem a klaunem.

Jedenačtyřicetiletá Alondra de la Parra už dirigovala přes stovku těles od Londýnské filharmonie po Orchestre de Paris. Předloni měla na festivalu Pražské jaro řídit Symfonický orchestr Českého rozhlasu, z osobních důvodů ale vystoupení na poslední chvíli odřekla.

Příští léto v Mexiku a později v Evropě uvede nový projekt nazvaný The Silence of Sound. Přestože formálně má blízko k hudebnímu divadlu, hudebníci nebudou sedět v orchestřišti jako třeba při uvedení opery, nýbrž na jevišti. Vystoupením provází klaun hledající štěstí. Orchestr k tomu hraje příhodně vybrané skladby.

"Příběhy, které vyprávíme, jsou jen jedny z tisíců, na které můžete narazit při poslechu klasické hudby," popisuje dirigentka. "Naším cílem je nadchnout širší publikum tak moc, aby se do orchestru zamilovalo. A zároveň lidem poskytnout útěchu, povzbudit jejich představivost, sny a obecně posílit vztah k umění v téhle obtížné době," dodává v narážce na pandemii koronaviru.

S orchestrem bude jako klaun vystupovat Gabriela Muñoz, která žije v Mexico City, jinak už ale účinkovala v nejrůznějších zemích včetně Česka. Za celé představení nepromluví jediné slovo, cílem je, aby byla show srozumitelná bez ohledu na jazykovou bariéru.

Inscenace kromě hudby stojí na interakci klauna s dirigentkou, jednotlivými členy orchestru, a především vizuálními projekcemi - například letících ptáků nebo plovoucích ryb.

"V podstatě hraji tutéž postavu jako už celé roky," říká Gabriela Muñoz. "Klaun se vypravuje na obrazovou, hudební i pocitovou cestu, aby se na hudbu naladil a mohl na ni ve vlastním rytmu tancovat tak, jak nám to hudba dovoluje všem."

Postupně zazní skladby Clauda Debussyho, Sergeje Prokofjeva nebo Igora Stravinského. Vybrala je dirigentka. "Snažila jsem se za sebe klást co nejkontrastnější kompozice, které by zároveň lidem, co na koncert přijdou poprvé, nastínily, jak může být klasická hudba krásná," líčí Alondra de la Parra.

S Gabrielou Muñoz, která má za sebou nejčerstvěji vystoupení ve španělském městě Girona, spolupracuje šestým rokem. A pandemie je neodradila, naopak. "Právě kvůli tomu, co teď zažíváme, nám přijde podstatnější než kdy dřív ukázat, jak je důležité, aby člověk konfrontoval své pocity, aby je v sobě neuzavíral, ale aby se o ně dělil," dodává Gabriela Muñoz.

Obě umělkyně představení v těchto dnech zkoušejí ve městě La Bisbal d’Empordà na katalánském pobřeží Costa Brava.

Gabrielu Muñoz mohou znát diváci divadelního festivalu Prague Nonverbal. Před čtyřmi roky na jeho pozvání v pražské La Fabrice představila improvizované představení Perhaps, perhaps. Vyprávělo o ženě, která se neúspěšně snaží vzbudit pozornost muže.

Jako jednu z hlavních rekvizit využívala roličky toaletního papíru, z nichž například tvořila svatební kytici, pánského motýlka či náznak svatebního koberce. "S velkou sebejistotou překračovala veškeré hranice možné i zjevné trapnosti, kterou využívala jako schody pro své gagy," napsala Hana Strejčková na webu Cirqueon.cz. Vystoupení označila za jeden z vrcholů festivalu.