Devět světových premiér. Známý soubor na Pražském jaru zahraje i české novinky

Víkend soudobé hudby na letošním ročníku festivalu Pražské jaro obstará renomovaný soubor Klangforum Wien pod taktovkou Petera Rundela. Představí také díla českých autorů. Čtyři zdejší skladatelé a dvě skladatelky pro tuto příležitost píší nové kompozice. Rakouský soubor je uvede 26. a 27. května v holešovickém Centru současného umění Dox.

Rezidenčním umělcem programového cyklu Prague Offspring bude Georg Friedrich Haas, známý rakouský komponista žijící v USA. Podrobnosti o náplni dvoudenní akce toto úterý představili pořadatelé. "Propojování domácích umělců s mezinárodní scénou je jedním z důležitých poslání Pražského jara. Jsme hrdí, že díky projektu Prague Offspring zaznějí skladby, které jsme objednali u mladých českých autorů, ve špičkové interpretaci jednoho z nejlepších světových souborů," shrnuje Pavel Trojan, který je od loňska ředitelem festivalu.

Devětašedesátiletý Haas patří k nejpopulárnějším a nejvyhledávanějším současným autorům. Uvede dvě své skladby: 26. května to bude Kdo, kdybych křičel, kdo by mě zaslechl pro bicí a ansámbl. Název cituje sbírku Elegie z Duina německého básníka Rainera Marii Rilkeho. O den později pak zazní dílo In vain, které Klangforum Wien uvedlo roku 2000 ve světové premiéře. "Všichni, kdo patří ke scéně současné hudby, považují In vain za jedno z mála již uznaných mistrovských děl 21. století," prohlásil o něm dirigent sir Simon Rattle.

"Soudobá hudba na Pražském jaru letos ukáže, že může být současně velice inovativní a přitom se dotýkat velkých společenských témat," myslí si dramaturg Pražského jara Josef Třeštík. "Haas o sobě říká, že vždy sledoval politiku, a to se promítá i do jeho hudby. In vain vzniklo na pozadí vzestupu krajní pravice v Rakousku, skladba Kdo, kdybych křičel, kdo by mě zaslechl zase jako reakce na konflikt v Kosovu," doplňuje dramaturg. Celkově diváci na pěti květnových koncertech uslyší devět děl ve světové premiéře.

Jana Vöröšová píše dílo pro velký ansámbl nazvané Lunapark, jehož jednotlivé části se jmenují Autodrom, Labutě nebo Horská dráha. "Lunapark je mnohoznačný obraz. Místo, kde slyšíme skřípání, vidíme oprýskané atrakce, kouzlo na oko, pozlátko. Každá z atrakcí má jinou trajektorii pohybu, jinou mají houpačky, jinou řetízkový kolotoč a jinou labutě," avizuje Vöröšová.

Loňský držitel Ceny divadelní kritiky za hudbu k inscenaci Opera Ibsen/Přízraky Matouš Hejl zase pro Klangforum Wien zkomponoval novinku Kývání. Debutujícím autorem na Pražském jaru se s kompozicí The Spectral Waltzer stane tvůrce komorní a orchestrální hudby František Chaloupka.

Se skladbou Ishan't se divákům představí Pavel Šabacký. Ten loni patřil ke třem studentům českých uměleckých vysokých škol, kteří dostali možnost konzultovat svou práci s členy Klangfora. Svou už třetí kompozici na festivalu představí Michaela Pálka Plachká. V letech 2009 a 2014 soubor Konvergence uvedl její práce v Anežském klášteře, tentokrát skladatelka představí novinku kompozici Pět barev alpské mlhy.

Šimon Voseček, který je několikanásobným držitelem rakouského státního stipendia a už dvě dekády žije ve Vídni, napsal pro Prague Offspring dílo Mouchy - Diptera pro ansámbl. Inspiroval jej text z české verze internetové Wikipedie, uvádějí pořadatelé.

Dvě nové skladby soudobé hudby čekají také na účastníky druhého kola pražskojarní soutěže. Jan Kučera zkomponoval Pražskou bagatelu pro trombon a klavír, Ondřej Štochl pak Il sogno fragile pro violovou soutěžní kategorii. Jiná světová premiéra zazní i na koncertě PKF - Prague Philharmonia s dirigentkou Oksanou Lynivovou 28. května, a to od skladatele a violoncellisty Bamberských symfoniků Eduarda Resatsche. Pěveckého partu se zhostí ukrajinská sopranistka Julia Tkačenková, jež působí na italských operních scénách.

Platforma Prague Offspring kromě koncertů Klangfora Wien zahrne také diskusi předních osobností soudobé hudby s rezidenčním skladatelem Haasem, projekci filmu Hyena v hlavní roli s jeho manželkou Mollenou Williams-Haasovou nebo masterclass s členy Klangfora.

Pražské jaro každý rok čítá okolo čtyř desítek koncertů, jeho rozpětí sahá od středověké hudby po soudobou. Již několik desetiletí začíná 12. května cyklem symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany. Letos se jej zhostí orchestr Velšské národní opery s šéfdirigentem Tomášem Hanusem.