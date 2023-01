Poděkoval Merkelové a Schäublemu. Slavný dirigent Barenboim končí v Berlíně

Přední světový dirigent Daniel Barenboim, který se před několika dny vrátil na jeviště po nemoci, kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům rezignuje na post hudebního ředitele Berlínské státní opery a orchestru Staatskapelle Berlin. Vedl je od roku 1992.

Jak píše agentura DPA, osmdesátiletý Barenboim měl v německé metropoli smlouvu do roku 2027. Celý loňský rok ho ale provázely zdravotní obtíže. Nejprve kvůli problémům se srdcem odřekl účast na festivalu Pražské jaro, kde měl vést zahajovací koncert. Na podzim pak zrušil další smluvená angažmá.

"Rozhodl jsem se v nejbližších měsících omezit svá účinkování, zejména v roli dirigenta," oznámil tehdy Barenboim, který je zároveň klavíristou. "V posledních měsících se můj zdravotní stav zhoršoval. Doktoři mi nalezli vážné nervové onemocnění," dodal.

Minulý týden se vrátil na jeviště, v sobotu 31. prosince a znovu 1. ledna dirigoval novoroční koncert Staatskapelle Berlin, byť už jen vsedě. Na programu byla Beethovenova Devátá.

Tento pátek dirigent překvapil oznámením, že v Berlíně končí. "Má fyzička se bohužel za poslední rok výrazně změnila k horšímu. Už nejsem s to dál odvádět výkon, který je od hudebního ředitele právem očekáván," zdůvodňuje. Podle agentury AFP proto požádal berlínského zemského ministra kultury Klause Lederera, aby Barenboima k 31. lednu zprostil funkce. Tři desítky let v čele jedné ze tří berlínských oper označuje dirigent za inspirativní "ve všech ohledech, hudebně i osobně". "Jsem toho názoru, že s Berlínskou státní operou jsme se vzájemně obohatili a přinesli jsme si mnohé šťastné chvíle," dodává.

Daniel Barenboim do čela Berlínské státní opery a jejího rezidenčního tělesa Staatskapelle Berlin, jež má mnohasetletou tradici, nastoupil roku 1992. Osm let nato byl jmenován jeho takzvaným doživotním dirigentem. "To pro mě byla mimořádná část. Postupem let se z nás stala hudební rodina a takovou už nic nerozdělí," ohlíží se teď.

Na páteční tiskové konferenci dirigent poděkoval bývalé německé kancléřce Angele Merkelové a ministrovi vnitra, později také financí Wolfgangu Schäublemu za to, že Berlínskou státní operu pravidelně navštěvovali. "Samozřejmě neodcházím nadobro. Dokud budu naživu, hodlám nadále udržovat svůj hluboký vztah k hudbě a jsem připraven dál dirigovat, zejména Staatskapelle Berlin," dodává Barenboim.

Slavný dirigent a klavírista, narozený v argentinském Buenos Aires, avšak zároveň disponující také čestným občanstvím Izraele, Palestiny a Španělska, patří k nejvlivnějším osobnostem ve světě klasické hudby. Silně se zapsal už jako šéfdirigent Chicago Symphony Orchestra, kam přišel na místo sira Georga Soltiho a kde působil v letech 1991 až 2006.

Kromě toho se Barenboim angažuje v lidskoprávní oblasti, například jeho Barenboimova-Saidova akademie v Berlíně sbližuje hráče z různých zemí Blízkého východu včetně Izraelců a Palestinců.

Instituce funguje od roku 2016, nazvaná je po Barenboimovi a palestinsko-americkém literárním vědci Edwardu Saidovi, který zemřel začátkem tisíciletí. Právě s ním Barenboim ještě roku 1999 v německém Výmaru založil mládežnický ansámbl West-Eastern Divan Orchestra, kde působí hráči z Izraele a různých arabských zemí.

Právě toto těleso zahájilo loňský ročník Pražského jara. Jeho hostem byl Barenboim opakovaně, poprvé přijel roku 1966. Zvlášť výrazná byla jeho návštěva v roce 2017, kdy na zahajovacím koncertu s Vídeňskými filharmoniky uvedl Smetanovu Mou vlast. Skladbu už předtím zahrál ve Vídni, Paříži či Mnichově, přípravy zachytil film českého dokumentaristy Martina Suchánka. Podle Hospodářských novin koncert Barenboima s Vídeňskými filharmoniky na Pražském jaru stál až 10 milionů korun.

Trailer z filmu Barenboim: Má vlast