Ceny za klasickou hudbu získali Česká filharmonie, haasovci nebo Jan Mráček

Také tuto sobotu, stejně jako před rokem, cenu klasické hudby Classic Prague Awards pro nejlepší orchestrální výkon obdržela Česká filharmonie. Ocenění za celoživotní přínos získal Vladimír Válek, sošku za propagaci tuzemské hudby v zahraničí si odnáší americký pianista Garrick Ohlsson.

Slavnostní ceremoniál, který vysílala televize ČT art, se konal v pražském Obecním domě. Převážně filmovou hudbu hostům zahrál Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Rastislavem Štúrem. Jako sólisté se představili houslista Pavel Šporcl a sopranistka Patricia Janečková.

Jedenasedmdesátiletý vítěz ceny za propagaci české hudby v zahraničí Garrick Ohlsson se zdejšímu publiku prvně představil v roce 1973, kdy na festivalu Pražské jaro zastoupil nemocného Rudolfa Serkina.

K české hudbě má trvalý vztah, za šíření dobrého jména české kultury již v roce 2010 obdržel medaili Artis Bohemiae Amicis od ministerstva kultury. "Poprvé jsem do Prahy přijel před 47 lety a od té doby jsem tu hrál zhruba sedmdesátkrát až osmdesátkrát," řekl v sobotu.

"Nepamatuji si, že bych v nějakém jiném městě měl takový osobní úspěch, že by mě jiné město adoptovalo podobně jako Praha. Je jednou z největších radostí v mém životě se sem vracet a být součástí vaší hudební historie," poděkoval Ohlsson.

V kategorii orchestrální výkon uspěla Česká filharmonie za zahajovací koncert své 124. sezony, na němž orchestr pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova zahrál Šostakovičovu Symfonii č. 8 c moll.

"Nic z toho by se nepodařilo, kdybych nebyl obklopen kolegy, kteří mají tak výjimečný talent se hudebně vyjadřovat, takovou touhu a takovou lásku k muzice. Právě proto je pro mě tak vzácné, že zrovna tento orchestr je středobodem mého života," poděkoval Byčkov kolegům z České filharmonie.

Ty pochválil také ředitel orchestru David Mareček. "V České filharmonii je ještě jeden orchestr, a to je ten administrativní, ten, který stojí v zázemí, který ty koncerty organizuje, odbavuje, zařizuje. Chci poděkovat i všem kolegyním a kolegům," doplnil Mareček.

V kategorii sólový výkon zabodoval koncertní mistr České filharmonie, houslista Jan Mráček. I ten vyzdvihl svůj orchestr. "Tahle cena není jen pro mě, ale pro nás všechny, protože ji dostávám za koncert, který jsem provedl s Českou filharmonií a úžasným dirigentem Petrem Altrichterem," řekl Mráček.

Jan Mráček ve videu České filharmonie představuje své housle. | Video: Česká filharmonie

Nahrávkou roku bylo vyhlášeno CD Shostakovich: String Quartets Nos. 2, 7, 8 v provedení Pavel Haas Quartetu. Ten je momentálně na turné, cenu tak místo něj převzali zástupci Supraphonu, jenž desku vydal.

"Šostakovič je jejich srdeční záležitost, na tu nahrávku se připravovali velice dlouho a pro mě osobně je to zatím nejlepší z toho, co natočili," uvedl Matouš Vlčinský, šéfproducent vážné hudby Supraphonu.

Ocenění za nejlepší soudobou kompozici obdržel klavírista a skladatel Zdeněk Král za skladbu pro smíšený sbor a varhany Magnificat, kterou představil loni na Festivalu pěveckých sborů v Jevíčku.

"Nesmírně si toho vážím. Myslím, že Classic Prague Awards slouží jako zviditelnění autorů a klasických muzikantů v České republice, za což jim patří velký dík," řekl Král, kromě něhož byli v kategorii nominováni Aleš Březina za komorní operní muzikál Charlotte - Tříbarevná hra se zpěvy a Jan Vičar za kantátu Tempus Iuvenis, jež zazněla vloni na koncertě chlapeckého sboru Bonifantes v Pardubicích.

Křišťálové trofeje se dočkal Český filharmonický sbor Brno za vokální výkon a Belfiato Quintet za komorní výkon roku. Hned dvě sošky obdržel Epoque Quartet, v kategoriích Klasika roku a Crossover projekt díky počinu The Best of 20 Years.

Ocenění za celoživotní přínos získal Vladimír Válek, dlouholetý šéfdirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu. "Všechny vás rád vidím, protože jsme se tady řada z nás vídávali na koncertech, které jsem řídil. To pódium za mnou byl takový můj drhý domov," vzpomněl Válek, který 11 let vedl orchestr FOK a právě v Obecním domě dirigoval například svůj absolventský koncert.

Válek poděkoval též pořadatelům soutěže. "Za to, jak zorganizovali tento večer, protože já v tak nádherné atmosféře jsem tu nikdy nemohl dirigovat," dodal Válek, kterého publikum uctilo potleskem vestoje.

Za největší mladý talent byl vybrán šestadvacetiletý klavírista, varhaník a skladatel Marek Kozák, student pražské HAMU ve třídě Ivana Klánského, tedy jednoho z porotců soutěže. Kozák je vítězem Evropské klavírní soutěže v Brémách, Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena v Opavě nebo Mezinárodní klavírní soutěži Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních.

"Moc děkuji odborné porotě za toto nádherné ocenění. Každá cena je tak trochu zavazující a očekává, že výsledky budou buďto stejné, nebo lepší. Tak jsem rád i z toho důvodu, že mě to zavazuje k větší pracovitosti," prohlásil Kozák.

O nominovaných i vítězích rozhodovaly odborné vedlejší poroty v čele s tou hlavní, kterou tvoří sopranistka Gabriela Beňačková, klarinetista a pedagog Jiří Hlaváč, houslový virtuóz Václav Hudeček, klavírista a pedagog Ivan Klánský a skladatel Ondřej Soukup.

Předávání křišťálových trofejí s grafikou Janáčkovy partitury se konalo už počtvrté. Ředitelem soutěže Classic Prague Awards je politik a stomatolog Jiří Besser, v letech 2010 až 2011 ministr kultury za TOP 09 ve vládě Petra Nečase.

Na postu prezidenta soutěže pak působí Petr Stuchlík, podnikatel a manažer, který předloni kandidoval na primátora Prahy za hnutí ANO. "Dovolte mi poděkovat člověku, který mě před pěti lety oslovil a bez nějž by toto ocenění nevzniklo. Prosím pro velký aplaus pro doktora Jiřího Bessera. Jirko, díky," poděkoval prezident festivalu Stuchlík řediteli soutěže.

Jednu z cen v sobotu předal také předseda pražského kulturního výboru Jan Wolf z KDU-ČSL. Večer moderoval hudební novinář Jiří Vejvoda. "Slavný režisér Ingmar Bergman jednou řekl: 'Popularita je trest, který vypadá jako ocenění.' Mnozí z nás už o tom také něco vědí, ale to neznamená, že v oblasti klasické hudby, která pro nás tolik vykonala a vykonává ve světě, by se neměly každoročně takové ceny udělovat," podotkl Vejvoda.