Čína vydírala Čechy „přes piana“. Tchajwanka koupila Rudolfinu luxusní klavír

Když předloni na podzim čeští senátoři navštívili Tchaj-wan a čínská firma v reakci na to zrušila objednávku 11 klavírů české značky Petrof, málokoho to zasáhlo tak jako Maysing Yangovou. Někdejší tchajwanská diplomatka a členka tamní nadace pro demokracii se rozhodla Čechům pomoct. Pro pražské Rudolfinum zakoupila luxusní klavírní křídlo Petrof, které tu tento týden představí.

Václav Havel se zasazoval o zapojení Tchaj-wanu do mezinárodních institucí. Zemi navštívil v roce 2004, kdy už nebyl prezidentem. | Foto: archiv Maysing Yangové

Yangová je jako bývalá diplomatka obeznámená s metodami čínského režimu, zvyklého vyhrožovat slabším zemím ekonomickým bojkotem. Že se ale Čína rozhodla zrovna Čechům pomstít "přes klavíry", se jí hluboce dotklo, popisuje pro Aktuálně.cz. "Když jsme začátkem tisíciletí objížděli Evropu a snažili jsme se získat politickou podporu pro nezávislý Tchaj-wan, Západ nám spíš nerozuměl. Jeden německý diplomat mi třeba poradil, abychom si na Tchaj-wanu změnili ústavu. Zato Češi už tehdy chápali, o co nám jde," říká.

Na těchto cestách se Yangová spřátelila s prezidentem Václavem Havlem, který ji pozval na debatní pražské Forum 2000 a sám roku 2004 navštívil Tchaj-wan. V jeho šlépějích se předloni volně vydal současný předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS, když na Tchaj-wan dorazil s devadesátičlennou delegací, aby jej podpořil.

Udělal to v návaznosti na záměr svého předchůdce, zesnulého šéfa Senátu Jaroslava Kuberu: v době pandemie koronaviru, navzdory kritice tehdejší české vlády vedené ANO, prezidenta Miloše Zemana i čínské diplomacie. Ta Česku pohrozila odplatou. "Zaplatíte za to vysokou cenu," vzkázalo čínské ministerstvo zahraničí. Komunistická Čína považuje demokratický Tchaj-wan za svou provincii, tchajwanská vláda chce naopak jednou vyhlásit naprostou nezávislost na Číně.

Vystrčil se stal nejvýše postaveným ústavním činitelem některé ze zemí Evropské unie nebo NATO, jenž na ostrov zavítal od 70. let minulého století. A to udělalo dojem na Maysing Yangovou, která na oplátku chtěla něco udělat pro Čechy.

Když se dozvěděla, že Čína zrušila objednávku 11 klavírů od české firmy Petrof za více než pět milionů korun, chtěla je koupit. Avšak nebyla dost rychlá: stejný nápad pojala rodinná nadace podnikatele Karla Komárka, jež sponzoruje festival klasické hudby Dvořákova Praha. Nadace od Petrofu klavíry koupila a darovala je českým školám.

Yangová tak vymyslela něco jiného: koupí nejvyšší, nejdelší koncertní křídlo Petrofu a daruje ho nejvýznamnějšímu českému hudebnímu sálu, tedy Rudolfinu, kde sídlí Česká filharmonie. Tu zřizuje ministerstvo kultury. "Pomohlo mi to splnit můj sen," vypráví diplomatka.

Sen pomyslně ožije tento čtvrtek 5. května, kdy se v Rudolfinu koná koncert s názvem Hudba jménem Antonín. Právě na něm Yangová osobně představí jí zakoupené klavírní křídlo typu Ant - Petrof 275.

Program sestavil přední pianista Ivo Kahánek tak, aby volně odrážel cestu klavírů značky Petrof od děl Ference Liszta po Leoše Janáčka. Kromě nej vystoupí houslista a koncertní mistr České filharmonie Jan Fišer, mezzosopranistka Markéta Cukrová nebo Ivan Klánský. Ten s Kahánkem zahraje čtyřruční klavírní úpravu Vyšehradu ze Smetanovy Mé vlasti.

"Program večera odráží, kolik má klavír různých tváří nebo hlasů," vysvětluje Kahánek. "Může se uplatnit jako sólový nástroj, v komorní hudbě, orchestru nebo napodobit lidský hlas. A zároveň doufám ukážeme, že firma Petrof dnes vyrábí klavíry světové úrovně," dodává.

Maysing Yangová žila přes 20 let v USA, kde vystudovala a provdala se. S manželem, úspěšným chirgugem a bankéřem, založila fond věnující se rizikovému kapitálu. Vychovala dva syny a čím dál víc se zajímala o politiku. Jako první žena byla zvolena prezidentkou Tchajwanské americké asociace a dvakrát před americkým Kongresem vypovídala o stavu lidských práv na Tchaj-wanu.

Roku 1992 se po dvou dekádách vrátila domů, k čemuž ji vyzvala tehdy opoziční tchajwanská Demokratická pokroková strana. Yangová nechala v Americe rodinu a začala se plně věnovat politice. Stala se členkou reformních komisí i předsedkyní nadace pro demokracii.

Roku 2017 byla jmenována ministryní bez portfeje pro demokracii a lidská práva. Rezignovala o dva roky později kvůli neshodám se současnou prezidentkou Cchaj Jing-wen, doma však pomáhá dál - s koncertním křídlem pro Rudolfinum zakoupila i 15 pian pro tchajwanské školy.

Zpětně říká, že právě v politice se naučila vzdorovat silnějším. Jako právě Číně, když ta začala vyhrožovat Česku. Yangová se dala do práce - a koncem předloňského listopadu firma Petrof volá řediteli České filharmonie Davidu Marečkovi. "Myslel jsem, že se mi to zdá. Řekli mi, že jedna dáma z Tchaj-wanu se rozhodla koupit jejich nejlepší klavír a věnovat ho Rudolfinu," popisuje. "Samozřejmě jsem ji neznal. Ale když potřebujeme koupit nový nástroj, zpravidla si o peníze musíme říct státu nebo městu a pak to trvá opravdu dlouho. Takže tuhle nabídku nešlo odmítnout," dodává Mareček.

Rudolfinum netrpí nedostatkem klavírů. I když nepočítáme ten nejnovější od Maysing Yangové, na koncerty a zkoušky je jich tu 18. Ten od Petrofu však zaplní důležitou mezeru. "Koncertní křídlo české výroby jsme neměli," přiznává ředitel prvního zdejšího orchestru. "Menší klavíry značky Petrof ano, ale jen ve zkušebnách. Tohle bude první velký Petrof používaný přímo v koncertní síni."

Klavír typu Ant - Petrof 275 je pojmenován po zakladateli firmy Antonínu Petrofovi, který žil v letech 1839 až 1915. Číslovka 275 udává délku nástroje v centimetrech. Vývoj už od pohledu majestátního nástroje z buku, kanadského javoru a smrku trval téměř pět let, další dva roky byl průběžně testován. Prémiový model je zhruba ze tří čtvrtin výsledkem ruční řemeslné práce a vyniká romantickým, kulatým tónem.

Ředitel České filharmonie David Mareček, sám uznávaný klavírista, se byl s Ivem Kahánkem podívat v showroomu Petrofu. Ze tří modelů určených na prodej vybrali ten nejvhodnější pro Rudolfinum. "Má v dobrém slova smyslu lehčí zvuk. Na komorní hudbu by měl být skvělý," vysvětluje Mareček.

Fakt, že stojí okolo 3,9 milionu korun, odráží kvalitu nástroje. Yangová za něj zaplatila o milion méně, tchajwanský agent české firmy jí vzhledem k okolnostem dal slevu. "Prostě jsem chtěla udělat správnou věc," vysvětluje bývalá diplomatka. "Češi jsou odvážní, nebojí se postavit silnějšímu. A díky tomuto klavíru se o své dědictví a kulturu budou moci podělit zase s hudebníky z jiných zemí, kteří přijedou a vystoupí v Rudolfinu," dodává.

Sama do Prahy dorazila koncem minulého týdne. Od té doby už navštívila hrob bývalého prezidenta Václava Havla, po něm pojmenovanou Knihovnu Václava Havla nebo sídlo Petrofu v Hradci Králové.

Dále ji čekají schůzky s podnikatelem Karlem Komárkem nebo pražským primátorem za piráty Zdeňkem Hřibem. Ten navštívil Tchaj-wan společně s předsedou Senátu Vystrčilem, už dříve ale na pražském magistrátu vypověděl partnerskou smlouvu s pevninským Pekingem ve prospěch ostrovní Tchaj-peje, tedy hlavního města Tchaj-wanu. "Čtvrteční koncert beru jako příležitost ještě jednou vyjádřit můj vděk a obdiv k odvaze, kterou projevili Miloš Vystrčil a Zdeněk Hřib," dodává Maysing Yangová.

Že klavír Petrof věnovala Rudolfinu "na počest prezidenta Václava Havla a Čechů, kteří milují svobodu", připomíná zvláštní plaketa umístěná přímo na nástroji. Než se ovšem na nový Petrof začne v Rudolfinu hrát pravidelněji, bude to ještě chvilku trvat. Momentálně mu "konkuruje" šest klavírů značek Steinway a Fazioli, přičemž spousta interpretů mívá třeba se Steinwayem výhradní smlouvy - pokud přijedou do Prahy, hrají jedině na jeho nástroje.

Což však neznamená, že by nový Petrof v Rudolfinu hned tak nezazněl. "Podle mě to nebude trvat dlouho. Ten nástroj je výborný," myslí si Ivo Kahánek. "Je to důležitý symbol. A má české srdce," dodává.