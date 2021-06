Česká filharmonie zakončila sezonu na Sychrově, cenu dostal Mráček

Česká filharmonie ve středu završila 125. sezonu koncertem v areálu Státního zámku Sychrov. Uskutečnil se ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. První český orchestr pod vedením dirigentů Petra Altrichtera a Roberta Kružíka přednesl slavné operní árie a melodie.

Houslista Jan Mráček převzal Cenu Jiřího Bělohlávka pro umělce do 30 let. | Foto: ČTK

Součástí večera bylo již třetí slavnostní udělení Ceny Jiřího Bělohlávka pro umělce do 30 let, kterou obdržel houslista a koncertní mistr filharmoniků Jan Mráček. V přímém přenosu České televize diváci mohli přispět do veřejné sbírky založené Nadací pro výzkum rakoviny České republiky na podporu výzkumu rakoviny plic.

Na akci v prostorách parku pro přibližně 580 lidí platila doporučená opatření odpovídající epidemické situaci. Každý návštěvník byl povinen prokázat se u vstupu na první nádvoří dokladem o absolvování PCR nebo antigenního testu s negativním výsledkem, potvrzením o očkování proti onemocnění covid-19 nebo o prodělání nemoci. U vchodu byly k dispozici pláštěnky, zůstaly však pouze vzpomínkou na loňské nevlídné počasí během koncertu.

Program zahájil mladý český pianista Tomáš Kačo, který se ujal sólového partu při premiérovém uvedení své skladby Fantasy Open Air čerpající z odkazu oper Jakobín, Rusalka a Prodaná nevěsta.

Z dalších sólistů vystoupila sopranistka Slávka Zámečníková, tenorista Petr Nekoranec a basbarytonista Boris Prýgl. Zapěli árie z oper Wolfganga Amadea Mozarta, Gioachina Rossiniho, Giuseppa Verdiho, Gaetana Donizettiho, Charlese Gounoda a Giacoma Pucciniho, předehry z oper Daniela Aubera (Němá z Portici) a Richarda Wagnera (Lohengrin), dále valčík z opery Petra Iljiče Čajkovského Evžen Oněgin a intermezzo z opery Ruggera Leoncavalla Komedianti.

K atmosféře venkovního koncertu přispěl zpěv ptáků a odbíjení hradních hodin, které se mísilo s hudbou. V závěru posluchači odměnili potleskem melodii Měsíčku na nebi hlubokém z prvního dějství opery Rusalka a duet Jeníka a Kecala Znám jednu dívku, ta má dukáty z druhého dějství opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany.

Slavnostní večer, kterým provázel moderátor Jiří Vejvoda, patřil i laureátovi třetího ročníku Ceny Jiřího Bělohlávka. Cenu pro umělce do 30 let, vyhlašovanou na počest bývalého šéfdirigenta a hudebního ředitele filharmoniků, získal houslista Mráček. Převzal ji z rukou Bělohlávkovy manželky Anny Fejérové.

"Jan Mráček je vynikající houslista, který na špičkové úrovni spojuje tři výsostně náročné disciplíny: sólové hraní, komorní hru s úspěšným Lobkowicz triem a vedení symfonického orchestru z pozice koncertního mistra," vysvětluje generální ředitel České filharmonie David Mareček.

"Všechny tyto disciplíny zvládá na mezinárodní úrovni, což zároveň dokazuje, že se jedná o mimořádně nadaného a komplexního umělce, o kterém v budoucnu ještě uslyšíme," dodává.

Cena Jiřího Bělohlávka je spojena s peněžitou odměnou 30 tisíc korun. Mráček dostal také diplom v podobě grafického listu, jehož autorem je malíř Jiří Voves, blízký Bělohlávkův přítel, který navrhl i dirigentův náhrobek na Vyšehradském hřbitově.

V roce 2019 získala Cenu Jiřího Bělohlávka hornistka Kateřina Javůrková, loni to byl dirigent a violoncellista Kružík, jenž letos vedl filharmoniky na zámku Sychrov před veřejností poprvé.