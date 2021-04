Česká filharmonie přivítá Mutterovou i Yuju Wang, uvede premiéru podle Sudka

Česká filharmonie pod vedením šéfdirigenta Semjona Byčkova zahájí příští sezonu 29. září v pražském Rudolfinu Leningradskou symfonií Dmitrije Šostakoviče.

K orchestru se vedle hlavních hostujících dirigentů Jakuba Hrůši a Tomáše Netopila vrátí Manfred Honeck a Franz Welser-Möst, který vedl Vídeňskou státní operu a nyní je šéfdirigentem v americkém Clevelandu. Poprvé budou filharmoniky řídit Francouz Alain Altinoglu, což je hudební ředitel bruselské opery La Monnaie, a Američan Michael Tilson Thomas, který čtvrtstoletí vedl Sanfranciský symfonický orchestr.

Semjon Byčkov kromě zahajovacího koncertu přichystá sedm abonentních programů. Budou mezi nimi světové premiéry nazvané Mari od Bryce Dessnera, jinak člena rockové kapely The National, nebo Pražská panoramata, jejíhož autora Juliana Andersona inspirovala kniha Josefa Sudka Praha panoramatická. Třívětná symfonie vychází z čes­kého středověkého chorálu Svatý Václave, který se rozvíjí a proměňuje, a pracuje s prostorovým rozmístěním čtyř fléten na empoře.

Šéfdirigent České filharmonie dále nastuduje Pátou a Devátou symfonii Gustava Mahlera, Svěcení jara Igora Stravinského či orchestrální melodram Viktora Ullmanna Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka, zkomponovaný v terezínském ghettu na motivy stejnojmenné poemy, kterou napsal pražský německý básník Rainer Maria Rilke. Z českého repertoáru Byčkov uvede Mystérium času Miloslava Kabeláče a Glagolskou mši Leoše Janáčka.

Abonentní cykly a vstupenky na mimořádné, vzdělávací i adventní koncerty budou k mání od 26. dubna 2021, prodej jednotlivých vstupenek na abonentní večery 126. sezony začíná 7. června. "Už 10. května se uskuteční pilotní koncert s testovaným publikem a v červnu připravujeme takové koncerty i pro naše abonenty. Cílem tohoto pokusu je, abychom 126. sezonu mohli odehrát pro naše posluchače přímo ve Dvořákově síni Rudolfina," vysvětluje ředitel orchestru David Mareček.

"Pracujeme však na všech variantách koncertního provozu, které mohou od podzimu nastat. Proto připravujeme kombinace živých koncertů pro menší i větší počet diváků, audiovizuální obsahy v nejlepší dostupné kvalitě, živý i přenášený doplňkový program a k tomu celou škálu opatření," dodává.

Evropské turné na jaře 2022 se ponese ve znamení rezidencí ve vídeňském Musikvereinu, hamburské Labské filharmonii a londýnském Barbicanu. S šéfdirigentem Byčkovem se hráči po osmi letech podívají i do sálu Berlínské filharmonie. V plánu jsou dále zájezdy do Japonska, Jižní Korey, Číny a rakouského Grafeneggu. O tom, zda je bude možné uskutečnit, rozhodne epidemická situace.

Ředitel David Mareček a šéfdirigent Semjon Byčkov představují 126. sezonu České filharmonie. | Video: Česká filharmonie

Hlavní hostující dirigent Jakub Hrůša připraví 17. listopadu Koncert pro svobodu a demokracii, věnovaný poselství sametové revoluce, na němž zazní skladby Sergeje Rachmaninova, Leoše Janáčka a Witolda Lutosławského. Ve svých dalších dvou abonentních programech Hrůša ve světové premiéře uvede skladbu Raduj se III. Slavomíra Hořínky, Epilog Josefa Suka či Pátou symfonii Josefa Bohuslava Foerstera.

Po dvou abonentních programech bude řídit také hlavní hostující dirigent Tomáš Netopil, který provede rozsáhlý melodram Medea Jiřího Antonína Bendy. Pro novoroční koncerty program ve vídeňském stylu s mladou sopranistkou Katharinou Konradi nastuduje rakouský dirigent Manfred Honeck. "Na novoročním koncertu budu mít mož­nost představit celou škálu emocí od lásky přes svádění až po naději na šťastný život," avizuje sopranistka narozená v kyrgyzské metropoli Biškeku.

Rezidenční umělkyní sezony bude čtyřiatřicetiletá čínská klavíristka Yuja Wang, jejíž první koncert s Českou filharmonií před čtyřmi lety zaznamenal mimořádný úspěch. Znovu v Rudolfinu vystoupí jako sólistka ve třech programech a zároveň v samostatném recitálu. Českou filharmonii navíc doprovodí na turné do Vídně, Hamburku a Londýna. Zahraje Rachmaninovův Koncert pro klavír a orchestr č. 2 a Stravinského Koncert pro klavír a dechové nástroje.

Z dalších hvězd se k orchestru vrátí houslistka Anne-Sophie Mutterová, která s violoncellistou Pablem Ferrándezem provede a nahraje Brahmsův Dvojkoncert pro housle, violoncello a orchestr. "Nikdo doopravdy neví, co vedlo Brahmse k tak neobvyklé kombinaci sólových nástrojů, jako jsou housle a violoncello. Často s nimi zachází tak, jako by to byl jediný osmistrunný nástroj, který s nevídanou silou čelí celému orchestru," poznamenává Ferrández.

S filharmoniky dále vystoupí houslistka Karen Gomyová, klavíristé Marc-André Hamelin, Zoltán Fejérvári a Bertrand Chamayou, varhaník Thierry Escaich nebo teprve dvaadvacetiletý britský vioncellista Sheku Kanneh-Mason, který hrál na královské svatbě prince Harryho a Meghan Marklové. V lednu 2022 s Českou filharmonií tři večery po sobě představí Elgarův Koncert pro violoncello a orchestr e moll.

Umělci z České filharmonie Josef Špaček, Jiří Vodička, Jan Mráček, Jana Boušková a Naoki Sato zahrají sólové party od Bohuslava Martinů, Maurice Ravela a Wolfganga Amadea Mozarta.

Také v sezoně 2021/2022 bude pokračovat nahrávání Mahlerových symfonií s Byčkovem a symfonických děl Josefa Suka pod vedením Hrůši. V červnu 2022 uzavře Česká filharmonie pod taktovkou Brita Waynea Marshalla sezonu open air koncertem již tradičně věnovaným svému někdejšímu šéfdirigentovi Jiřímu Bělohlávkovi.

Orchestr má za sebou nyní rok, kdy kvůli pandemii koronaviru z větší části nemohl koncertovat před publikem. "Jsem na tuto instituci neskutečně hrdý. Když začala pandemie, museli jsme začít improvizovat, protože se měnily okolnosti, někdy i ze dne na den. Ode všech to vyžadovalo neskutečnou přizpůsobivost a nezměrné úsilí. Všichni vytvářeli podmínky, abychom mohli hrát," pochvaluje si v novém videu šéfdirigent Byčkov, podle nějž se orchestru podařilo být vidět ve společnosti a pomoct ji v těžkých časech.

Výrazně k tomu pomohla nahrávací technika, díky níž Česká filharmonie oslovila stovky tisíc lidí po celém světě, míní.

"Když streamujeme na Facebooku či vysíláme přenosy na České televizi, Medici nebo Mezzo, zpětně si ty záznamy pouštím a vidím i reakce lidí, kteří se na nás dívají. Vidím létající srdíčka, ty spontánní komentáře, které lidi napíší přímo při koncertu, protože někoho dojala tahle věta, někomu se zalíbilo sólo klarinetu, někdo je nadšený z našich kontrabasistů, z trubek nebo viol. V tu chvíli vám dojde, jak moc je pro lidi důležité to, co děláme," uvažuje Semjon Byčkov.

"Nedá se říci, že období pandemie, jakkoli náročné a plné výzev, bylo ztrátou času. Naopak, protože v těžkých časech ze sebe lidé vydávají to nejlepší. Přesně to se odehrávalo před mýma očima v Rudolfinu," dodává šéfdirigent České filharmonie.