Bez tyranie taktovky. Přijíždí Akademie sv. Martina v polích, kdysi nahrála Amadea

Stačí naladit kteroukoli rozhlasovou stanici klasické hudby a dříve či později je člověk uslyší. Hráči londýnské Akademie sv. Martina v polích se svými více než 700 snímky patří k nejnatáčenějším komorním souborům. Ne náhodou.

Vždy se mohli pyšnit skvělým zvukem, interpretační poctivostí a svěžestí, jak potvrzují jejich nejúspěšnější tituly, Vivaldiho Čtvero ročních dob a mnohokrát oceněný soundtrack k oscarovému filmu Amadeus, jehož se dodnes prodalo přes šest milionů kusů.

Teď přijíždí Akademie sv. Martina v polích už potřetí na Dvořákovu Prahu, kde ve čtvrtek 9. září doprovodí houslistu Josefa Špačka, bývalého koncertního mistra České filharmonie a častého hosta komorní řady festivalu.

„Hrát Dvořáka na festivalu Dvořákova Praha ve Dvořákově síni u příležitosti oslav 180. výročí skladatelova narození je splněný sen,“ říkal v upoutávce ředitel akademie, americký houslista Joshua Bell. Ten měl být původním sólistou večera, na poslední chvíli se ale omluvil kvůli vážnému stavu člena rodiny. V souladu s tradicí orchestru bude koncert ze židle koncertního mistra řídit houslista Tomo Keller.

Josef Špaček provede Dvořákův Houslový koncert a moll, jejž shodou okolností před sedmi lety právě na zahájení Dvořákovy Prahy natočil s Českou filharmonií a jejím tehdejším šéfdirigentem Jiřím Bělohlávkem. Album získalo několik ocenění, stalo se nahrávkou týdne anglických Sunday Times, deskou měsíce MusicWeb International a obdrželo všech pět hvězdiček časopisu Diapason.

Špaček je s Dvořákovým koncertem, který interpretuje mimořádně vřele, srostlý. Podobně jako Joshua Bell však přiznává, že skladba obsahuje nepříjemná technická místa, nejde vždy dobře „do ruky“ a není psána na efekt. Přesto ji můžeme směle postavit vedle autorova slavného violoncellového koncertu a zejména ve třetí větě si vychutnat typickou dvořákovskou radost. Špaček zahraje na nástroj z roku 1732 slavného italského mistra Guarneriho.

Houslista a koncertní mistr Tomo Keller s akademiky uvede Mendelssohnovu koncertní předehru ke Snu noci svatojánské a Bizetovu Symfonii č. 1. Obě kompozice napsali jejich autoři ve svých sedmnácti letech a prokázali v nich mimořádnou zralost. Ač je na zdejších pódiích neslýcháme tak často, právem jde o součást světového repertoáru.

Händelův Mesiáš v podání Akademie sv. Martina v polích, záznam z letošního března. | Video: Academy of St Martin in the Fields

Pro návštěvníky Rudolfina bude jistě magnetem Keller, jehož klidná síla se stradivárkami z roku 1709 dokáže bez cavyků vytáhnout z orchestru to nejlepší.

Absolvent vídeňské Universität für Musik und darstellende Kunst a stejně jako Špaček také newyorské Julliard School of Music je nositelem mnoha ocenění, mimo jiné ze soutěží Fritze Kreislera, Johanessa Brahmse a Berliner International Music Competition, kde se umístil první. Sólově vystupoval s berlínským rozhlasovým orchestrem nebo Beethovenhalle Orchestra Bonn, šest let byl asistentem vedoucího London Symphony Orchestra, v roce 2014 se stal prvním koncertním mistrem Swedish Radio Symphony Orchestra a poté byl Joshuou Bellem angažován do vedení Akademie sv. Martina v polích.

Bellův vztah s ansámblem začal v roce 1998, kdy s ním natočil první sólové album. Bylo mu jednadvacet a kromě newyorské Carnegie Hall měl za sebou debut s dirigentem Riccardem Muttim a Philadelphia Orchestra. Dnes se řadí mezi top houslisty, jeho diskografie čítá skoro padesát titulů od baroka po současnost a je držitelem cen Grammy, Gramophone či Echo Klassik.

Do akademie vstoupil v roce 2011 jako nástupce jejího zakladatele, ředitele, dirigenta a houslisty sira Nevilla Marrinera, který ansámbl vedl takřka do své smrti v roce 2016. Bellovi ho předával v úctyhodném věku 87 let.

S novým šéfem natočili svatomartinští v roce 2013 Beethovenovy Symfonie č. 4 a 7 a záhy se s nimi dostali na první příčku žebříčku alb klasické hudby. Zjevně navázali na drajv ne nepodobný tomu, s nímž v roce 1958 začínali.

Tenkrát se 13 londýnských hudebníků z různých orchestrů sešlo u Marrinera v obýváku a vymysleli komorní soubor bez dirigenta, aby se zbavili „tyranie“ taktovky. Název odkazuje na takzvané akademie z 18. století, populární veřejné produkce pro vícečlenná obsazení. Další muzikant našel novému ansámblu útočiště v anglikánském kostele sv. Martina v polích na Trafalgar Square, a protože na žádost vedení kostela ho měli na oplátku zpropagovat, dali si jeho jméno do názvu. První koncert tam odehráli v pátek 13. listopadu 1959 a od té doby na stejném místě každoročně zahajují sezonu.

Zpočátku se akademici zaměřovali na hudbu 18. století, čímž se zařadili do vlny barokního revivalu, odstartované v 60. letech, nikdy ale nepřešli k dobovým nástrojům. Skladby hráli na svou dobu nezvykle rychle, lehce, bez romantizující patiny - podle Marrinera by se to ve 40. letech považovalo za frivolní.

Mozartův klavírní koncert č. 20 v podání Akademie sv. Martina v polích pod taktovkou sira Nevilla Marrinera, záznam z roku 2014. | Video: Academy of St Martin in the Fields

Úspěch se dostavil takřka hned. Není se co divit, Marriner si vybral nejlepší londýnské muzikanty, jako byli houslisté Alan Loveday a později skvělá Iona Brownová. Měl šťastnou ruku ve výběru sólistů a hodně si ve studiu hrál se zvukem.

Orchestr začal natáčet u nezávislého vydavatelství L’Oiseau-Lyre australské mecenášky Louise Hanson-Dyerové, pak pro britský label Argo, postupně následovaly velké firmy jako Decca, EMI, Philips a Sony. Například s klavíristou Alfredem Brendelem nahráli 23 Mozartových klavírních koncertů, a protože v roce 1970 se ještě tolik nespěchalo, věnovali jim celých 14 let. Britský časopis Gramophone komplet označil za hudební vádemékum.

S Ivanem Moravcem pořídili album čtyř Mozartových klavírních koncertů, za nějž si roku 1999 odvezli cenu festivalu MIDEM v Cannes. K jejich dalším mimořádným počinům patří trojdisk všech Rossiniho operních předeher. V 80. letech se dokonce pustili do Mozartových oper, v nichž figurují renomované pěvkyně Karita Mattila nebo Anne Sofie von Otterová.

Velký ohlas získaly nahrávky Bachových koncertů s klavíristou a hlavním hostujícím dirigentem akademie Murraym Perahiou, Brahmsovy a Stravinského houslové koncerty s Hilary Hahnovou, Bachovy houslové koncerty s Julií Fischerovou a pod taktovkou houslisty i dirigenta Anthonyho Marwooda rovněž koncerty Kurta Weilla a Peterise Vaskse. Antonínu Dvořákovi věnovali v roce 1982 album se Serenádou E dur pro smyčce.

Marriner se očividně nespokojil s 18. stoletím. Expandoval ke svým oblíbeným moderním autorům jako Michaelu Tippettovi, Ralphu Vaughanu Williamsovi a Edwardu Elgarovi. Joshua Bell teď v tomto směru pokračuje. V sezoně 2019/2020 zahájil první skladatelskou rezidenci Akademie sv. Martina v polích, k níž přizval britskou komponistku a bývalou violistku orchestru Sally Beamishovou.

Sir Neville Marriner vedl akademii v pozici koncertního mistra skoro deset let, než ho začaly „svrbět ruce“ a vystudoval dirigování u slavného Pierra Monteuxe, jenž kdysi řídil kupříkladu premiéru Stravinského Svěcení jara. Tak se Marriner podle svých slov stal „z pytláka hajným“.

Jeho uměřená, distingovaná gesta byla v kombinaci s entuziastickou hrou orchestru fascinující. Soubor pod jeho vedením hrával více než stokrát ročně v zahraničí a získal ocenění britské královny za „vývozní“ zásluhy. Dnes běžně účinkuje v obsazení od malého komorního ansámblu až po symfonický orchestr, v roli dirigenta se objeví buď koncertní mistr, nebo sólista. Stálými partnery jsou houslisté Julia Fischerová, Julian Rachlin, Janine Jansenová nebo Anthony Marwood.

Během koronavirové krize začali svatomartinští filmovat koncerty a zveřejňovat je na YouTube. V této podobě též připravují sérii děl předních současných skladatelů. K vrcholům jejich poslední sezony patřilo vystoupení s Joshuou Bellem na letošních BBC Proms, kde se vrátili k Vivaldiho Čtveru ročních dob a přidali k nim aranžmá Piazzollova Čtvera ročních dob v Buenos Aires. Po pražském koncertě je čeká turné po USA a Evropě, k němuž zvou violoncellistu Pabla Ferrándeze, klavíristu Jana Lisieckého, klavírní duo Lucase a Arthura Jussenovy, houslistku Julii Fischerovou a dirigenta Bena Glassberga.