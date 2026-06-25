Klasická hudba mezi výběhy. Troja Festival zavítal do pražské zoo

Prahou zazněl Troja Festival, který přináší jedinečný zážitek v podobě klasické hudby mimo tradiční koncertní sály. Jednou z nejatraktivnějších zastávek se stala pražská zoo. Návštěvníci se zde mohli zúčastnit večerní komentované prohlídky zakončené koncertem v samotném srdci zahrady, v Altánu Archa, kde hudebníky doprovázela specifická zvuková kulisa zvířat z okolí.
Ještě před začátkem koncertu se návštěvníci vydali na hodinovou komentovanou prohlídku zoologické zahrady. Během ní poznávali zvířata z různých koutů světa a dozvídali se zajímavosti nejen o jejich životě, ale také o historii a fungování pražské zoo.
Příběhy ukryté za výběhy
Jedním z nejzajímavějších momentů prohlídky bylo zastavení u ledních medvědů. Průvodce například připomněl, že známý polárkový dort nese jméno po zdejší medvědici Polárce, někdejší hvězdě pražské zoo. Návštěvníci se zároveň dozvěděli, že současní obyvatelé výběhu, bratři Aleut a Gregor, si oblíbili přehazování míče s návštěvníky, kvůli čemuž musela zoo výběh doplnit ochrannou sítí.
V roce 2028 by se navíc měli přestěhovat do nového pavilonu na severním svahu areálu. Moderní zázemí má nabídnout vhodnější podmínky během horkých letních měsíců i větší šanci na odchov mláďat.
Průvodci během večera zdůrazňovali také význam zoologických zahrad pro ochranu ohrožených druhů. Připomněli, že dnešní zoo nejsou jen místem pro pozorování zvířat, ale hrají důležitou roli v jejich chovu, výzkumu i ochraně. Právě zájem návštěvníků podle nich pomáhá zajistit, aby řada ohrožených druhů nezmizela a mohla být zachována i pro další generaci.
Snění pod hvězdami
Večer otevřela Fantazie pro housle a harfu od Camilla Saint-Saënse v podání Josefa Špačka a Jany Bouškové. Dílo otevíral výrazný houslový motiv, zatímco harfa kolem něj vytvářela jemnou zvukovou kulisu.
Následovala Debussyho Sonáta pro flétnu, violu a harfu, kterou provedly Andrea Rysová, Eva Krestová a Jana Boušková. Moderátor připomněl, že francouzský skladatel původně zamýšlel obsadit dílo hobojem místo violy, nakonec však dal přednost nástroji, který mu nabízel bohatší zvukové odstíny. Právě snová a místy melancholická nálada skladby dobře vystihovala téma celého večera.
Závěr patřil Straussovým Metamorfózám, dílu vzniklému v posledních měsících druhé světové války. Skladba je údajně považována za meditaci nad světem poznamenaným válečnou zkázou a nese v sobě i odkazy na Beethovenovu Eroiku. V podání Joela Linka, Jana Nováka, Alexe Linka, Josefa Špačka, Viléma Petrase, Timotheose Gavriilidise-Petrina a Tomáše Karpíška se stala působivou tečkou za večerem, který propojil klasickou hudbu s jedinečnou atmosférou noční zoologické zahrady.
Troja Festival v pražské zoo zakončil večer, který spojil klasickou hudbu s netradiční atmosférou noční zahrady. Vedle zhruba stovky návštěvníků koncert symbolicky doprovázelo i přibližně 7000 zvířecích obyvatel zoo, jak připomněli organizátoři v jeho úvodu.
Nadšené reakce a dlouhý potlesk po závěrečném vystoupení ukázaly, že si publikum spojení klasické hudby a prostředí noční zoo užilo. Potvrdila to i jedna z návštěvnic, která přiznala, že vstupenku dostala jako dárek a od večera nečekala tak silný zážitek.
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