Klepal jsem na kabinu každé jachty. Kevin Costner se kvůli novému westernu zadlužil

Hollywoodský herec a režisér Kevin Costner na festivalu ve francouzském Cannes zavtipkoval, že je ochotný zahájit blokádu jacht a nenechat jejich bohaté majitele vystoupit, dokud mu nedají peníze na pokračování jeho nového westernového eposu nazvaného Horizont: Americká sága. Devětašedesátiletý držitel dvou Oscarů za film Tanec s vlky se kvůli obřímu projektu zadlužil.

Aby mohl odvyprávět příběh z doby osidlování Divokého západu, Kevin Costner si musel půjčit. Bance se zaručil svou nemovitostí u moře v Kalifornii. Díky penězům skutečně natočil první díl snímku, jejž nyní představil v Cannes a který 27. června uvedou česká kina. Hotová už je též druhá část. Jenže ani jedna se ještě nezaplatila, a to už Costner začíná vyrábět třetí, kromě níž plánuje čtvrtou. Proto momentálně shání další finance.

"Mohli bychom se teď všichni, jak tu jsme, vypravit do přístavu, stoupnout si před jednu jachtu a nenechat ty boháče vystoupit, dokud neslíbí, že film zaplatí," zavtipkoval Costner při představení filmu, ale pak zvážněl. "Klepal jsem na kabinu každé jachty zaparkované v Cannes s prosbou o pomoc. Všude mě zvou dál, že si uděláme fotku. A já jim říkám: ne, nejsem tady kvůli focení, chtěl bych se s vámi pobavit o penězích," vypráví herec.

Na projektu mu hodně záleží. Poprvé ho chtěl zfilmovat už roku 1988, ale nesehnal peníze. Znovu se o to pokusil začátkem tisíciletí a potřetí v roce 2012, kdy už původně komorní příběh rozšířil na čtyři díly. Podle serveru The Hollywood Reporter měl nakonec první film rozpočet 90 milionů dolarů, z nich 38 milionů zaplatil Costner i díky půjčce z vlastní kapsy. "Je to strašně těžké a ještě to pořád není u konce. Potřebuji další peníze," zdůrazňuje herec.

Kvůli obtížím s financováním se přirovnává k postavám z filmu. "V jistém ohledu jsem jako ti osadníci, co se vypravovali do neznámého terénu a také si museli se vším poradit sami, protože neměli, kdo by jim pomohl," poznamenává Costner.

Novinku napsal, zrežíroval, ztvárnil hlavní roli a ujal se role producenta. Sága se odehrává v rozpětí 15 let, přičemž první díl pokrývá události mezi roky 1861 až 1865, kdy v USA zuřila občanská válka. Touto dobou již zároveň vrcholila dlouhodobá expanze amerických osadníků z východu na západ, kde zabírali indiánská území.

Sienna Miller hraje vdovu, která přežije krvavý nájezd kmene Apačů na městečko založené osadníky v arizonském údolí, jež po staletí náleželo původním obyvatelům. Ovdovělé hrdinky se ujímá poručík hraný Samem Worthingtonem.

Mezitím banda lovců odměn vyráží hledat Apače. Ti zase debatují, zda v nájezdech pokračovat. Paralně s tím pistolník hraný Lukem Wilsonem doprovází dostavník jedoucí západním Kansasem. A ještě v jiné dějové linii se objevuje ušlechtilý, málomluvný pistolník hraný Kevinem Costnerem. Chrání prostitutku a malého chlapce před padouchy, kteří je pronásledují.

Kromě Sienny Miller obsadil Costner do filmu herečky Jenu Malone nebo Abbey Lee. Snímek je podle jeho slov výrazně orientován na ženy.

Kritika na tříhodinovém westernu nenechala nit suchou. Podle britské BBC se odehrává v malebných lokacích, obsahuje několik přestřelek i honiček na koních, celkově ale připomíná spíš pilotní epizodu televizního seriálu. Postavy jsou jen načrtnuté, scénář postrádá strukturu, dění se sotva rozeběhne, než zase skončí, a jednotlivé linie nejsou uspokojivě propojeny.

Také server Variety.com píše, že film není takový, jaký by člověk čekal. "Costner divákům servíruje tři hodiny vtipů, střídavě sleduje několik skupin postav, vmžiku vpadne do nějaké situace, kterou ale zase stejně rychle opustí, a celkově diváky na více místech žádá, aby si doplňovali prázdná místa v tom, co sledují," varuje časopis.

Také podle něj výsledek připomíná spíš začátek seriálu než plnohodnotný film. "Na to je až moc spletitý, ambiciózní, rozvláčný a prostě nedovede nadchnout," stěžuje si kritik.

Podle něj nelze vyloučit, že do sebe všechny části zapadnou po zhlédnutí všech čtyř dílů. "Nejsem si ale jistý, kolik se dá z těchto postav vyždímat. A i kdyby dalo, nechci, aby se filmy proměnily v televizi. Skoro každý western z klasického období Hollywoodu trval dvě hodiny nebo méně. Stejně tak pozdějsí revizionistické westerny, přestože byly komplikované. Ta stopáž byla opodstatněná," namítá web Variety.com.

Česká kina začnou první díl Horizontu: Americké ságy promítat 27. června, ten druhý by měl mít premiéru hned v srpnu.

Costner má s žánrem dlouholeté zkušenosti. Kromě oscarového Tance s vlky z roku 1990 účinkoval v kovbojkách Silverado nebo Wyatt Earp. V posledních letech na sebe upozornil jako hvězda populárního televizního seriálu Yellowstone, který se dočkal pěti řad. Závěrečné epizody budou mít premiéru letos na podzim.