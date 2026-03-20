Když vzduchem létají ostrá slova. Jak si umělci vyřizují účty s politiky a naopak

Hollywoodská legenda Robert De Niro patří k nejhlasitějším kritikům amerického prezidenta Donalda Trumpa a jejich slovní přestřelky už řadu let plní titulky médií. Podobné konflikty ale nejsou ve světě politiky a showbyznysu ničím výjimečným. Herci, hudebníci i další známé osobnosti se pravidelně pouštějí do politických představitelů a ti jim to často vracejí. Připomeňme si osm takových případů.
Donald Trump vs. Robert De Niro. „Nikdy bych nehrál takového šovinistu.“
Jedním z nejviditelnějších konfliktů mezi politickou a kulturní scénou v posledních letech je spor mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a hercem Robertem De Niro. Držitel dvou Oscarů patří dlouhodobě k nejhlasitějším prezidentovým kritikům a veřejně ho opakovaně označuje za nebezpečí pro americkou demokracii. Ostrá slova padala nejen v rozhovorech, ale i během předávání filmových cen nebo veřejných vystoupení. Například v roce 2019 prohlásil, že by nikdy ve filmu nehrál takového „šovinistu a rasistu, jakým je Donald Trump“. Koncem letošního února během vystoupení v podcastu De Niro označil prezidenta za „selhávajícího, máchajícího rukama a zoufalého.“ Trump na kritiku reaguje ostrými komentáři na sociálních sítích a veřejnými výpady. De Nira několikrát označil za „přeceňovaného“ herce a naznačil, že hollywoodské celebrity jsou odtržené od reality běžných Američanů.
Miloš Zeman vs. Jan Hřebejk. „Může za naše prachy dělat velkou kampaň.“
Prezident Miloš Zeman se během svého působení dostával do sporů i s částí české filmové scény. Jedním z jeho nejviditelnějších kritiků byl režisér Jan Hřebejk, autor filmů jako Pelíšky nebo Pupendo. Hřebejk opakovaně kritizoval prezidentovy výroky, styl politické komunikace i způsob vedení kampaně. „Může za naše prachy a rozpočet kanceláře dělat velkou kampaň, permanentní,“ nechal se například slyšet v roce 2017 v rozhovoru pro DVTV. Zeman naopak reagoval ironickými poznámkami na adresu celé umělecké obce. Tvrdil například, že někteří umělci mají tendenci poučovat společnost, aniž by rozuměli politice. Například obrovskou vlnu odporu v uměleckých kruzích vyvolal v roce 2020 Zemanův výrok, že „umělci vytvořili svá nejkrásnější díla tehdy, když byli hladoví.“
Donald Trump vs. Eminem. „Nemůže vystát, že se ho nebojíme.“
Raper Eminem (vlastním jménem Marshall Bruce Mathers III) se dostal do ostrého sporu s prezidentem Donaldem Trumpem v roce 2017. Během předávání hudebních cen BET přednesl několikaminutový rap ve volném stylu, který nazval The Storm (Bouře). V něm Trumpa velmi ostře kritizoval a obvinil ho z rasismu i rozdělování americké společnosti. Video se okamžitě stalo virálním a během několika hodin ho sledovaly miliony lidí. Eminem v něm například rýmuje, že prezident „chce, abychom tuhle skupinu rozpustili, protože nemůže vystát, že se ho nebojíme“. Trump na umělcovu kritiku reagoval prostřednictvím médií i svých spolupracovníků. Někteří lidé z jeho administrativy rapera obvinili z nenávistného projevu vůči prezidentovi. Podle amerických médií dokonce Trump krátce zvažoval, zda by ministerstvo spravedlnosti nemělo prověřit text kvůli možným výhrůžkám.
Vladimir Putin vs. Pussy Riot. „Bohorodičko, vyžeň Putina.“
Nenávist na život a na smrt. Snad nejdramatičtější střety mezi uměním a politikou se odehrávají v Rusku, přičemž hlasem opozice je často dívčí feministická punková kapela Pussy Riot. Ta například v roce 2012 uspořádala protestní vystoupení v moskevské katedrále Krista Spasitele. Performance byla namířena proti prezidentovi Vladimiru Putinovi a jeho politice. Akce měla formu krátkého hudebního protestu nazvaného Bohorodičko, vyžeň Putina. Hned po zaznění prvních tónů byla ale kapela násilně vyvedena ven. Ruské úřady reagovaly velmi tvrdě. Několik členek skupiny bylo zatčeno a odsouzeno k trestu vězení za výtržnictví motivované náboženskou nenávistí. Případ vyvolal silnou mezinárodní reakci a kritiku ze strany organizací na ochranu lidských práv. Skupina Pussy Riot je nicméně aktivní i nadále, například začátkem letošního března veřejně zkritizovala organizátory Benátského bienále, že umožnili Rusku znovu se zúčastnit, poprvé od invaze na Ukrajinu.
Richard Nixon vs. John Lennon. Pokus o deportaci hudebníka ze země
V sedmdesátých letech se do otevřeného konfliktu s americkou vládou dostal John Lennon, tehdy již bývalý člen slavných Beatles. Hudebník se po rozpadu kapely výrazně angažoval v protiválečném hnutí a otevřeně kritizoval americkou účast ve válce ve Vietnamu. Spolu se svou partnerkou Yoko Ono organizoval protestní akce a happeningy, které přitahovaly velkou mediální pozornost. Tehdejší americký prezident Richard Nixon a jeho administrativa se obávali, že by Lennon mohl mobilizovat mladé voliče proti vládě před prezidentskými volbami v roce 1972. Americké úřady se proto pokusily hudebníka deportovat ze země s odkazem na starší drogový delikt, k němuž došlo v Británii. Lennon se proti rozhodnutí bránil u soudu a několik let vedl právní spor s americkými úřady.
Miloš Zeman vs. Daniel Hůlka. „Doporučuji mu, aby si dal studený a mokrý hadr na hlavu.“
Zpěvák Daniel Hůlka patřil v minulosti mezi podporovatele prezidenta Miloše Zemana a od hlavy státu získal i státní vyznamenání. V roce 2020 ale oznámil, že medaili prezidentovi vrací, protože nesouhlasí s některými jeho výroky a politickým stylem. Svoje rozhodnutí oznámil v obsáhlém příspěvku na sociálních sítích, jenž se záhy stal virálním. „Zklamal jsi mě, Miloši. Zklamal jsi mě jako člověk. Zklamal jsi mě jako přítel. Ale to vlastně není tolik důležité, to je věc nás dvou a našeho končícího přátelství. Ty jsi mě však zklamal také jako prezident naší země a to už vůbec není pouze naše věc,“ napsal mimo jiné Hůlka. Zeman na tento krok reagoval poměrně ostře. Hůlku označil za člověka, který se podle něj nechal ovlivnit okolím, a jeho gesto bagatelizoval. „Daniel Hůlka dostal vyznamenání za svůj pěvecký výkon. Pokud jde o jeho účast na protirouškové demonstraci, doporučuji mu, aby si dal studený a mokrý hadr na hlavu a stáhl se na nějakou dobu do soukromí,“ odpověděl Zeman, přičemž narážel na zpěvákovu účast na demonstracích proti koronavirovým opatřením.
George W. Bush vs. Kanye West. „Černoši jsou Bushovi úplně ukradení.“
Raper Kanye West vyvolal bouři během televizního benefičního programu po hurikánu Katrina v roce 2005. V živém vysílání razantně prohlásil, že tehdejšímu prezidentovi Georgi W. Bushovi „jsou černoši úplně ukradení“. Důvodem měla být velmi pomalá reakce Bushovy vlády na následky hurikánu, jenž zasáhl například velkou část oblasti New Orleans, kde žije velmi početná afroamerická komunita. Výrok obletěl svět a stal se jedním z nejcitovanějších momentů americké televizní historie. Naštvaní Afroameričané si Westův výrok přivlastnili jako heslo, vznikaly protestní písně. Ačkoliv George W. Bush například Ameriku dostal do války v Iráku, později v rozhovorech uvedl, že v jeho očích šlo o nejhorší moment jeho prezidentského období, protože ho obvinění z rasismu osobně zasáhlo. „Byl to jednoduše naprosto nechutný moment,“ prohlásil.
Viktor Orbán vs. Bono z U2. „Nový ďáblův přítel.“
Bono (vlastním jménem Paul David Hewson), zpěvák populární kapely U2, je známý svoji dlouhodobou angažovaností v oblasti lidských práv a demokracie. Několikrát vyjádřil své obavy z vývoje médií a demokratických institucí v Maďarsku, zejména těch podléhajících vlivu premiéra Viktora Orbána a jeho kabinetu. Výrazný byl například incident z koncertu v Madridu v roce 2018, kdy Bono Orbána označil za nového ďáblova přítele. Orbánova vláda na jakoukoliv kritiku ze strany umělců reaguje odmítavě. Podle představitelů vlády jde často o zjednodušený pohled na složitou situaci v zemi. Spor tak zapadl do širšího konfliktu mezi evropskými populistickými politiky a částí kulturního a mediálního světa.
Muž, který zapomněl zestárnout. Fotograf ze Singapuru tvrdí, že mu je 60, ale vypadá na 30
Na první pohled působí jako muž, který má celý život před sebou. Mladistvá tvář, vypracovaná postava, trendy styl – nic nenasvědčuje tomu, že by právě oslavil šedesátku. A přesto je to pravda. Chuando Tan – fotograf, bývalý zpěvák a model – sfoukl na dortu šedesát svíček a uživatelé sociálních sítí nevěří vlastním očím.
Ukrajincům vychází plán na odříznutí Rusů. „Zóna smrti“ sahá do nevídané hloubky
Ukrajina výrazně zesílila svou dronovou kampaň a posouvá bojiště hluboko za frontovou linii. Systematickými údery na ruskou obranu rozšiřuje takzvanou „zónu smrti“ a zasahuje cíle stále hlouběji v týlu nepřítele.
Zákaz kratomu fungovat nebude, řešením je dohoda. Dodržujeme ji u piva, říká Vobořil
Digitální závislost funguje jako každá jiná droga. „Je to hrozně rychlé a vzniká to nepozorovaně,“ varuje před technologiemi expert na protidrogovou politiku Jindřich Vobořil. „Lidi nenapadne, že se to v těle překrývá stejnými procesy jako třeba heroin. Zní to neuvěřitelně, ale opravdu to tak je a zbavit se toho je hrozně těžké,“ upozorňuje.