Kultura

Když se nehybnost mění v napětí. Fotografické devadesátky pod kůží

Ze souboru Bez názvu, 1996
Ze souboru Bestiář pro dva, 1994
Ze souboru Bestiář pro dva, 1994
Ze souboru Bestiář pro dva, 1994
Ze souboru Bez názvu, 1996
Ze souboru Bez názvu, 1996
Foto: Michaela Brachtlová - Galerie R-X
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Nově otevřená liberecká Galerie R-X představuje výstavu Nehybné touhy, komorní ohlédnutí za tvorbou fotografky Michaely Brachtlové, jejíž práce zásadně ovlivnila podobu české výtvarné fotografie 90. let.

Výstava Nehybné touhy představuje výběr fotografických cyklů Michaely Brachtlové, v nichž autorka s mimořádnou citlivostí zkoumá detail, materiál a tiché napětí mezi objekty. Její analogové práce z 90. let zachycují zátiší, která jako by byla na hraně pohybu, pevně ukotvená, a přesto nabitá očekáváním.

Ze souboru Bez názvu, 1996_
Ze souboru Bez názvu, 1996

V jejich nehybnosti se skrývá jemná tělesnost, nevyřčené gesto blízkosti i lehké erotické chvění, které se odehrává mezi povrchy, tvary a světlem. Michaela Brachtlová komponuje své obrazy jako intimní scény, kde světlo odhaluje i zastírá, dotýká se materiálů a kreslí hranice mezi objekty podobně, jako se dotýká lidské kůže. Z běžných předmětů se tak stávají protagonisté příběhů, v nichž je cítit touhu po spojení, napětí mezi přiblížením a vzdálením, mezi viditelným a jen tušeným.

Michaela Brachtlová vystudovala uměleckou fotografii na pražské FAMU, kde získala doktorát z oboru audiovizuálních umění. Posledních 15 let působí v muzejním prostředí; dříve v Národním technickém muzeu, nyní v Národním zemědělském muzeu, kde se věnuje výzkumné a kurátorské činnosti.

Ze souboru Bestiář pro dva, 1994
Ze souboru Bestiář pro dva, 1994

Její tvorba byla představena na řadě domácích i zahraničních výstav, například v Praze, Olomouci, Bratislavě, Mnichově, Londýně, Bruselu či Seattlu. Účastnila se významných projektů mapujících českou fotografii, včetně výstav Akt v české fotografii, Jistoty a hledání nebo Tělo jako důkaz. Výstava Nehybné touhy nabízí možnost znovuobjevit poetiku analogové fotografie, která ani s odstupem let neztrácí svou sílu.

