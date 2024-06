Do Varů přijedou Viggo Mortensen nebo Clive Owen, dostanou cenu od Bartošky

Hostem karlovarského festivalu bude americký herec Viggo Mortensen. Představitel Aragorna z trilogie Pán prstenů na slavnostním zahájení příští pátek 28. června převezme cenu prezidenta festivalu Jiřího Bartošky. Uvede také snímek Až na konec světa, který napsal, režíroval a ztvárnil v něm hlavní roli.

Cenu prezidenta festivalu obdrží na slavnostním zakončení též britský rodák Clive Owen. Dalším hostem letošního ročníku bude německý herec a několikanásobný držitel Evropské filmové ceny Daniel Brühl. Přijede i oceňovaný režisér a producent Steven Soderbergh. Oscarový tvůrce uvede své dva snímky Kafka a Mr. Kneff, zařazené do sekce Touha stát se Indiánem: Kafka a film, oznámili tuto středu pořadatelé.

Pětašedesátiletý Viggo Mortensen se nevěnuje jen herectví. Píše básně, nahrává desky, fotografuje. Kvůli postavě mafiána v thrilleru Východní přísliby režiséra Davida Cronenberga se neváhal ponořit i do ruštiny. A vyplatilo se mu to, za tuto roli byl roku 2008 nominován na Oscara. Druhou nominaci mu vynesl film Tohle je náš svět z roku 2016, v němž hluboko v lesích mimo civilizaci jako svérázný a charismatický otec vychovával šest dětí podle vlastních představ.

Do třetice byl Mortensen nominován na Oscara za roli bývalého vyhazovače a drobného podvodníčka, který ve snímku Zelená kniha z roku 2019 jako šofér vozí černošského klavíristu po americkém Jihu 60. let, kde stále přetrvávají rasové předsudky.

Rodák z New Yorku vyrůstal v Jižní Americe a poté v rodné zemi svého otce, tedy Dánsku. Živil se různě, pracoval v docích, řídil kamion nebo prodával květiny. Po návratu do USA začal navštěvovat kurzy herectví. V 90. letech účinkoval Mortensen ve filmech Krvavý příliv, Portrét dámy, G. I. Jane nebo v Dokonalé vraždě, kde mohli diváci vidět i jeho obrazy. Prorazil až po čtyřicítce s Pánem prstenů, kam ho režisér Peter Jackson do role Aragorna obsadil na poslední chvíli.

Karlovarský festival nabídne v hlavní soutěžní sekci a Proximě, stejně jako v nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení, dohromady 32 filmů, z toho téměř polovinu debutů. V porotě hlavní soutěže zasedne oscarový herec Geoffrey Rush, který si z festivalu před dvěma roky přivezl Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.