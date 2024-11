Inspiroval ho i let bouří. Výstava v Gočárově galerii připomíná Karla Malicha

Unikátními drátěnými plastikami i pastelovými kresbami proslul Karel Malich, jehož zhruba šest desítek děl nově vystavuje Gočárova galerie v Pardubicích. Připomíná tak, že minulý měsíc uplynulo 100 let od narození a zároveň pět roků od smrti rodáka z Holic na Pardubicku, který si vydobyl mezinárodní renomé a jehož práce oceňovala přední světová muzea.

"Je to reprezentativní výstava k výročí Karla Malicha. Nám se podařilo získat jeho zásadní díla, což jsou drátěné plastiky. Byl to inovátor v této technice, žádný jiný autor se tomu nevěnoval," říká kurátorka Aneta Kopecká. Přehlídku nazvala podle drátěného objektu Já a ten, jehož potkám. Potrvá do 9. února příštího roku.

Plastiky z drátů barevných a nabarvených začal Karel Malich tvořit po roce 1970. Byl velmi citlivý, měl různé vize. Snažil se vyjádřit "obrovskou a neviditelnou energii, světlo, proudění vzduchu a vztahy, které přesahují naše běžné vidění", popisuje druhá kurátorka Eliška Jedličková.

Připomíná, že k tvorbě těchto objektů ho podnítil skutečný zážitek, když se roku 1970 vracel z Benátského bienále, kde reprezentoval Československo. Letadlo tehdy proletělo bouří. Na základě tohoto intenzivního okamžiku umělec začal tvořit "odhmotněné", ve vzduchu plující drátěné objekty.

Malich, jenž později vystavoval v pařížském Centre Pompidou, berlínské galerii Martin-Gropius-Bau nebo newyorském Guggenheimově muzeu a Muzeu moderního umění, neměl rád práci s hlínou ani klasickou sochařinu. "Byl velmi pořádkumilovný. Začal tvořit z čistého materiálu, z drátů. Zároveň velmi dobře cítil barvy, dráty koloroval, některé byly barevné samy od sebe. Svazování drátků mezi sebou je jeho vlastní ruční práce," doplňuje kurátorka.

Přehlídka v Gočárově galerii zahrnuje také pastelové kresby, v nichž Malich ztvárňoval své představy či prožitky. Od komplikovanějších a propletenějších tvarů v obrazech i plastikách se postupem let přesunul k jednoduchým kompozicím. "Je to autor velmi inovativní, který bude mít zásadní vliv na vývoj dalšího umění. Je extrémně uznávaný a sběratelsky ceněný. Když se jeho pastely objeví v aukcích, jejich cena jde velmi rychle nahoru," poznamenává Aneta Kopecká.

Na tvorbu Karla Malicha reagovala umělkyně Eliška Perglerová, jejíž devítimetrová socha nazvaný Ergot až do jara nově stojí před budovu Automatických mlýnů, sídlem galerie. Dílo má tvar pšeničného klasu s infekcí námelu, což se nazývá ergot. Socha vychází z Malichových typických mračen, která vytvářel od poloviny 60. let. Do sochy bude možné vstoupit a poslouchat hukot nejen podzimního větru.