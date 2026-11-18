Aukční síň Christie´s v noci na dnešek prodala v aukci za 85,8 milionu dolarů (1,9 miliardy korun) obraz Betonte Ecken malíře Vasilije Kandinského. Napsala to agentura AFP. Je to vůbec nejvyšší částka, za kterou se prodalo dílo tohoto umělce, který patří k nejvýznamnějším tvůrcům ve 20. století.
Na obraze Kandinskij pracoval v letech 1922 a 1923 po svém odchodu z Ruska do Německa. Jedná se o začátek jeho nového abstraktního stylu. Dílo koupila v roce 1929 známá německá sběratelka a umělkyně Hilla Rebayová a v následujících desetiletích vystřídalo několik majitelů.
Předchozí Kandinského aukční rekord je z roku 2023, kdy aukční síň Sotheby´s prodala za 37,2 milionu liber obraz Murnau mit Kirche II z roku 1910.
Jiný aukční rekord by mohl padnout v noci ze středy na čtvrtek, kdy půjde do aukce obraz Kvetoucí kaštan od impresionisty Vincenta van Gogha. Jeho odhadovaná hodnota činí 180 milionů dolarů.
Nad aukcí vysel v posledních dnech otazník kvůli tvrzení potomků jednoho z bývalých majitelů, podle kterých byl obraz v roce 1936 prodán tehdejším židovským majitelem a německým vydavatelem Samuelem Fischerem pod nátlakem kvůli rasovým zákonům v Německu. Sotheby´s v úterý oznámila, že Fischerovi příbuzní dosáhli dohody ohledně díla se současnými majiteli, kteří obraz prodávají.
Newslettery
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Jak jeden seriál spustil vybíjení oslů. Kvůli čínské pochoutce mizí z afrických vesnic
Stačila jedna televizní premiéra a zapomenutá čínská pochoutka se znovu stala hitem. K její výrobě potřebují producenti kůže milionů oslů, které překupníci ve velkém vykupují i kradou v afrických vesnicích. Zvířata končí na jatkách, jejich kůže putují v kontejnerech přes oceán a místní rodiny přicházejí o důležité pomocníky.
„Může to Ukrajinu bolet.“ Trump, Putin a Si u jednoho stolu, možná dojde i „Rakeťák“
Tři světoví lídři nad 70 let, kteří drží v rukou 90 procent jaderných zbraní, budou jednat u jednoho stolu a za zavřenými dveřmi. A když se to sejde, možná se přidá i severokorejský vůdce. Setkání prezidentů Donalda Trumpa, Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga má proběhnout ve čtvrtek a jeho výsledek může bolet jak Evropu, tak Ukrajinu a Tchaj-wan. „Je to Putinův sen,“ cituje CNN diplomatické zdroje.
„Bojíte se čelit Rusku?“ Hokejová bitva má další rovinu, IIHF se bránila útoku
Oficiální web Mezinárodní hokejové federace (IIHF) napadli v úterý hackeři. Objevila se na něm proruská zpráva.
Demokraté potvrdili jasnou většinu. Poslední stát USA sečetl hlasy do Senátu
Demokratka Mary Peltolaová získala senátorský mandát na Aljašce. Uvedly to ve středu agentura AP a stanice CNN na základě svých odhadů. Demokraté by tak v novém složení horní komory měli mít většinu 56 mandátů, republikáni pak 44 křesel. Podle agentury AP byl senátorský obvod na Aljašce posledním, kde se čekalo na výsledek.
Nejen Somrovo razítko na nahém pozadí... Ostře sledované vlaky slaví 60 let od premiéry
Erotické dospívání, odboj a smrt spojil Jiří Menzel ve svém celovečerním debutu, který získal Oscara a stal se součástí národního kulturního dědictví. Ostře sledované vlaky jsou všeobecně považovány za laskavou klasiku, ale tuhle pověst narušuje někdejší provokativnost filmu i výhrady, které ho od počátku provázejí. Snímek Ostře sledované vlaky měl celostátní premiéru 18. listopadu 1966.