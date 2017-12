Jurský park si hledá cestu. Nevrátí se jako černá ovce, ale jako očekávaný hit sezony

před 16 minutami

Steven Spielberg na začátku devadesátých let změnil Jurským parkem kinematografii, jeho vlastní dvojku ale kritika i diváci považovali za slepou uličku. Trojka pak už byla poslední hřebík do rakve série. Všechny proto tak trochu překvapilo, když se čtvrtý Jurský svět stal kasovním hitem. Na rok 2018 se do kin chystá díl s podtitulem Zánik říše. Díky rozpočtu, hereckému obsazení i režisérovi, jenž nepřichází z mainstreamu, by to mohla být velká podívaná.

Koncem roku 2015 převálcovala kina sedmá epizoda Star Wars, proto se trochu zapomíná, že jiný comeback oné sezony - Jurský park - zaznamenal rovněž obrovský úspěch. Film v režii Colina Trevorrowa, jenž do té doby natočil jen jedinou nízkorozpočtovou komedii, se po Titaniku a Avatarovi ve Spojených státech i ve zbytku světa nakrátko stal třetím nejúspěšnějším filmem všech dob (bez inflace), čímž překonal i první Avengers. Tento výsledek nečekali ani největší optimisti. Byť se všichni diváci doposud neshodli, jestli byl snímek generický blockbuster bez duše, nebo spíš chytrý metakomentář plný sebereflektivních narážek, jedno bylo jisté: dinosauři se vrátili! Volání prehistorických netvorů Producent Steven Spielberg by musel být blázen, kdyby okamžitě neoznámil pokračování. Trevorrow však upřednostnil režii deváté epizody Star Wars, i když v důsledku konfliktů s Disneym nakonec projekt opustil. Internetem se nesly zvěsti o jeho neshodách s producentkou Kathleen Kennedyovou, jež v současnosti předaleké galaxii vládne. Možná se tím tedy zpětně prokázalo, že Trevorrow není jen poslušnou loutkou, jak o něm jeho kritici tvrdili. Režie Jurského světa s podtitulem Zánik říše tedy připadla Španělovi J. A. Bayonovi, jenž opět přišel z prostředí nepříliš podobného americkému mainstreamu: za sebou má horor Sirotčinec a fantaskní Volání netvora. Zánik říše bude sledovat snahu hrdinů zachránit dinosaury před sopečnou erupcí, která zničí celý jejich domovský ostrov. Záměr se samozřejmě vymkne a vše dopadne bojem o vlastní život a úprkem právě před těmi zvířaty, jež mají být zachráněny. Jak by asi vypadal Star Trek od Quentina Tarantina? Zdá se, že se to brzy dozvíme číst článek Po vzoru sloganu zakladatele parku Johna Hammonda "na ničem jsme nešetřili" spolkne návrat dinosaurů přinejmenším čtvrt miliardy dolarů, tedy o 100 milionů víc, než kolik stál předchozí díl. Na dnešní poměry však nejde o zvlášť nestřídmou sumu, podobně totiž stojí i většina produkcí Marvelu a Lucasfilmu. Tento vstup do první ligy se viditelně projevuje v traileru. Zatímco Jurský svět působil ve své kampani spíš "adekvátně" než "úchvatně" (proto tak překvapil jeho obří úspěch), tentokrát diváci vidí nádherné a opulentní záběry. Režisér to vidí V nich se kromě vyššího rozpočtu nezapře ani Bayonův vizuální cit. Trevorrow si byl znatelně jistější v dialozích, zatímco z akčních scén je patrné, že v tomto ohledu nemá vytříbený rukopis. Jeho španělský nástupce má naopak zkušenost se snímky, v nichž si především brousil stylistické schopnosti. I Zánik říše jistě bohatě využije postavy. Znovu si tu zahraje Chris Pratt, asi nejpopulárnější současný herec, jemuž by bylo hloupé nedat dost prostoru. Proti němu opět stane Bryce Dallas Howardová, jejíž úprk před tyranosaurem ve vysokých podpatcích už se stal pevnou a hojně parodovanou součástí popkultury. Z klasické série se pak vrací Jeff Goldblum, který už v upoutávkách stihl připomenout svou pověstnou hlášku: "Život si najde cestu." Infografika Grafika: Do kin jde osmý díl Hvězdných válek Poslední z Jediů. Vyznáte se v jejich kosmickém světě? Dá se však očekávat, že cesta dalšího Jurského světa se od toho Trevorrowova v mnohém odliší. Pokud půjde ve směru Bayonovy předchozí práce, bude méně upovídaná a "meta", zato víc soustředěná a emocionálně a režijně vytříbená. Jestliže se režisér nevyhne svým dosavadním slabinám, počítejme s pravděpodobnou přímočarostí a povrchností. Zánik říše každopádně 21. června 2018 přijde do kin ne coby podceňovaná černá ovce, ale jako nástupce kasovního trháku s takřka dvojnásobným rozpočtem. A ukáže, jestli tenhle posun tvůrcům rozvázal ruce, nebo je naopak paralyzoval.

