Jungmannovu cenu získal Ctibor, do síně slávy byla uvedena Jacobsenová

Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překlad získal Michal Ctibor, který do češtiny nově převedl epos Aenéis římského básníka Vergilia. Do síně slávy byla uvedena překladatelka z němčiny Michaela Jacobsenová. Ocenění za mimořádný počin do 34 let si odnáší Zdeněk Polívka za práci na sci-fi románu Chrise Panatiera nazvaném Šňůraři.

Pořadatelé z Obce překladatelů ceny předali toto úterý večer v pražském Goethově institutu. Aeneidu v nové verzi Michala Ctibora vloni vydalo nakladatelství Argo. "Pustit se do překladu bezmála deseti tisíc latinských veršů vyžaduje odvahu, jeho dokončení chce vytrvalost a ke zdaru takového podniku je třeba erudice, filologické solidnosti a talentu. Vzhledem k tomu, že Michal Ctibor disponuje všemi zmíněnými předpoklady, můžeme si přečíst Aeneidu v současné češtině, v níž se setkává vzletnost se strohou vznešeností i s mluvnou jadrností," uvedla porota. Podle ní je výsledný překlad čtivý, srozumitelný, zároveň i rytmicky plynulý a libozvučný, přičemž se po obsahové stránce nevzdaluje originálu. Zobrazit 7 fotografií Sedmasedmdesátiletá Michaela Jacobsenová, která od obce získala ocenění už v letech 2003 a 2013, překládá beletrii i poezii. Do češtiny převedla například díla Ingeborg Bachmannové, Ilse Aichingerové, Güntera Eicha, Arna Schmidta či ze starších autorů Karla Krause a Maxe Broda. Laureát ocenění za mimořádný počin do 34 let Zdeněk Polívka při překladu románu Šňůraři dle poroty naplno využil češtiny dnešních mladých k přetlumočení originálního vyjadřování "potřeštěného" protagonisty díla. "Své překladatelské schopnosti pak potvrdil i bravurním vynalézáním nových slov pro Panatierovy meziplanetární reálie i disciplinovaným dohledáváním skutečných názvů desítek podivných živočichů a jejich bizarních tělesných pochodů," uvedla obec. Šňůraře vydalo nakladatelství Host. Mimořádnou tvůrčí prémii si odnáší Miroslav Tomek za překlad románu Depeche Mode ukrajinského spisovatele Serhije Žadana. Tvůrčí prémii obdrželi Michal Brabec, Jana Van Luxemburg, Alena Machoninová, Miloš Řezník a Ladislav Šenkyřík. Ocenění Krameriův vinš organizátoři věnovali Monice Loderové z programového oddělení Goethova institutu za dlouholetou spolupráci s obcí a podporu překladové literatury. Obec překladatelů sdružuje překladatele krásné literatury i teoretiky, kritiky a historiky zabývající se tímto oborem. Jejím posláním je hájit práva, prosazovat profesní zájmy členů a dbát o úroveň a prestiž překladu v české literatuře. Cenu Josefa Jungmanna uděluje od roku 1991.