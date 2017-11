před 1 hodinou

Básník, ale také textař a muzikant Josef Kainar by se letos dožil sta let. U příležitosti tohoto jubilea se ostravské Divadlo loutek rozhodlo, že připraví novou inscenaci Stříhali dohola Josefa Kainara. „V jevištním příběhu jedné téměř vylidněné noční kavárny, která se promění v zaniklou ostravskou kavárnu Savoy, se vrátíme do doby Kainarova mládí, do časů jeho prvních lásek, nadšeného hraní a veršování,“ popisuje autor scénáře a režisér Divadla loutek Václav Klemens. Na jevišti zazní nové aranže Kainarových původních písní i jím otextované skladby jiných autorů. Představení bude mít premiéru 24. listopadu a připojí se k oslavám 750 let od první písemné zmínky o Ostravě.

