Kultura

Josef Lada jede do Japonska. Jeho tvorbu tam představí putovní výstava

ČTK

Tvorba českého ilustrátora, malíře či spisovatele Josefa Lady se letos od dubna a příští rok představí v Japonsku. Výstava s názvem Josef Lada - Father of Czech Illustration (Otec české ilustrace) bude putovat po několika japonských městech.

Foto: Aktuálně.cz
První zastávkou bude od 10. dubna městské muzeum v Itami u Ósaky, závěr se plánuje v Tokiu v roce 2027. Za rodinnou společnost JosefLada.cz o tom informoval umělcův pravnuk Viktor Lada.

Výstavu autoři koncipovali jako průřez tvorbou Josefa Lady, čítá asi 200 originálních děl. Vedle ilustrací a obrazů volné tvorby do Japonska odcestují Ladou ilustrované knihy, leckdy jejich první vydání, a dobové časopisy.

„Projekt představí průřez tvorbou autora, jehož poetické zobrazení českého venkova, zimních scenérií a dětských příběhů patří k ikonám české kultury,“ uvedl Viktor Lada.

Mezi publikacemi budou zejména ty, které se proslavily i v zahraničí. Vedle příběhů o kocouru Mikešovi jde zejména o ilustrace k románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války Jaroslava Haška. Součástí výstavy budou také typické Ladovy obrazy české vesnice, zimních radovánek a lidového života.

Mikeš a Švejk jsou hlavními postavami plakátů pro výstavu v městském muzeu v Itami. Výstava zde potrvá do 6. července, poté se přesune do dalších měst, mimo jiné do Kófu a Nagoji. "Závěrečná zastávka v Tokiu je zatím v jednání," podotkl Viktor Lada.

Na přípravě se podle něj vedle rodinné společnosti podílí také Galerie a Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Galerie Zdeněk Sklenář. Podpořilo ji také ministerstvo zahraničních věcí.

Ladovy obrazy patří mezi díla vyhledávaná kupci. Loni jeho Zimu v Hrusicích vydražila společnost 1. Art Consulting za 3,84 milionu korun, Ladův obraz Sněžení v aukci Arthouse Hejtmánek dosáhl ceny 4,2 milionu korun. V roce 2022 Galerie Kodl vydražila Ladovu Zimu za 7,8 milionu korun, což je dosud nejvyšší dosažená částka.

V roce 2027 se k Ladovi vážou dvě kulatá výročí - 14. prosince příštího roku uplyne 70 let od jeho smrti a o tři dny později 140 let od narození Josefa Lady ve středočeských Hrusicích.

Donald Trump a Vladimir Putin se sešli na summitu v Helsinkách

