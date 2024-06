Johnny Depp bude hrát satana. Znovu ho obsadil režisér Strachu a hnusu v Las Vegas

Známý americký režisér Terry Gilliam do svého příštího snímku obsadí hollywoodské hvězdy Jeffa Bridgese a Johnnyho Deppa. Ten první ztvární boha, ten druhý satana, oznámil filmař v rozhovoru s francouzským časopisem Premiere. Novinka se má jmenovat The Carnival at the End of Days, v překladu Karneval na konci světa.