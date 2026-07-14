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Kultura

Jmenoval se Liška běloprsá. V Guatemale poprvé rozluštili jméno mayského vědce

ČTK

V Guatemale došlo k průlomovému objevu. Archeologové poprvé v historii rozluštili jméno mayského astronoma a matematika. Podařilo se to díky nápisům na nástěnných malbách v ruinách starověkého města Xultún, informovala agentura AFP. Podle guatemalského ministerstva kultury jde o první případ, kdy se podařilo konkrétnímu vědci z klasického období mayské civilizace připsat autorství vědeckého díla.

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Mayské hieroglyfy tvoří fascinující logosylabický systém, který kombinuje obrázkové znaky vyjadřující celá slova se znaky pro jednotlivé slabiky. Tento komplexní systém, jenž čítá přes 800 základních znaků, sloužil starým Mayům k zaznamenávání historie, astronomických pozorování a náboženských textů. Ilustrační snímek.Foto: Shutterstock – yuriyt
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Badatelé na malbách identifikovali jméno Sak Tahn Waax, což v doslovném překladu znamená Liška běloprsá. Nález pochází z archeologické lokality San Bartolo-Xultún u hranic s Mexikem, kde se dochovaly malby a nápisy datované do období mezi lety 400 před naším letopočtem a 900 našeho letopočtu.

Ministr kultury Luis Méndez uvedl, že vědci ve městě Xultún odkryli matematické a astronomické výpočty, jejichž autorem byl právě Sak Tahn Waax. Podle něj jde o jediné známé dílo tohoto druhu, které lze přiřadit konkrétnímu matematikovi z klasického období mayské civilizace, jež je považováno za vrchol jejího rozvoje.

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Ministerstvo kultury uvedlo, že objev umožnila epigrafická analýza více než 50 krátkých matematických a astronomických textů napsaných na stěnách. Glyfy se nacházely v prostředí, kde se podle Méndeze prolínalo umění s vědou, matematikou, astronomií i každodenním životem.

Mayská civilizace začala upadat kolem roku 900 našeho letopočtu a definitivně zanikla po příchodu španělských conquistadorů na počátku 16. století.

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