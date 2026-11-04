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Kultura

Jiřina: 90 let stále ve hře. Výstava ukazuje kostýmy, filmy i obrazy oblíbené herečky

ČTK
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Známé role i méně známou tvář pětadevadesátileté herečky Jiřiny Bohdalové ukazuje výstava Jiřina: 90 let stále ve hře, kterou dnes slavnostně otevřeli v pražském Tančícím domě. Vedle desítek originálních kostýmů, osobních předmětů a ocenění včetně Českého lva či Ceny Thálie nabízí ukázky z filmu Pižla a Žižla na cestách, v němž se před kamerou objevila už v šesti letech.

Na výstavě Jiřina: 90 let stále ve hře jsou k vidění i fotografie ze soukromého archivu. Na snímku je Jiřina Bohdalová se svojí dcerou Simonou Stašovou.
Na výstavě Jiřina: 90 let stále ve hře jsou k vidění i fotografie ze soukromého archivu. Na snímku je Jiřina Bohdalová se svojí dcerou Simonou Stašovou.Foto: Česká televize
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Jiřina Bohdalová se svými rodiči. Z výstavy Jiřina: 90 let stále ve hře, která je přístupná v pražském Tančícím domě od středy 4. listopadu 2026 do 30. října 2027.
Z výstavy Jiřina: 90 let stále ve hře, která je přístupná v pražském Tančícím domě od středy 4. listopadu 2026 do 30. října 2027.
Z výstavy Jiřina: 90 let stále ve hře, která je přístupná v pražském Tančícím domě od středy 4. listopadu 2026 do 30. října 2027.
Se spolužáky z DAMU. Z výstavy Jiřina: 90 let stále ve hře, která je přístupná v pražském Tančícím domě od středy 4. listopadu 2026 do 30. října 2027.
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11 fotografií

Zájemci si mohou prohlédnout také vlastní olejomalby herečky. Veřejnosti bude výstava přístupná od středy a potrvá do 30. října 2027.

Výstava vznikla ve spolupráci s Českou televizí (ČT), mnohé exponáty pocházející z fondů ČT, divadelních scén i soukromých sbírek jsou představeny poprvé.

"Paní Jiřina Bohdalová je živá legenda a výjimečně inspirující osobnost. Podařilo se nám získat spoustu zajímavých exponátů, které návštěvníky provedou jejím dlouhým a bohatým životem," uvedly kurátorka výstavy Jana Emma Sommerová a vedoucí projektové kanceláře ČT Petra Dostálová.

Exponáty na výstavu, která je rozdělená do tematických částí mapujících osobní život i filmovou, divadelní, televizní a dětskou tvorbu Bohdalové, vybírala její dcera Simona Stašová.

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"Byla to dcera, já nejsem na to, abych sama sobě organizovala takhle velké věci. Ještě jsem to neprošla celé, ale líbí se mi to. Projdu si výstavu sama a budu vzpomínat. Já jsem toho udělala skutečně moc a některé věci jsem zapomněla," řekla ČTK herečka, která ještě neuvažuje o konci své kariéry. "To co bylo, bylo, a teď začínáme nově, kdyby něco přišlo," prohlásila.

Bohdalová patří dlouhodobě k nejoblíbenějším českým herečkám a její filmová kariéra trvá téměř 90 let. Na DAMU ji vzali až napotřetí, studium herectví ale musela přerušit kvůli zatčení svého otce za protistátní činnost. DAMU v roce 1957 dostudovala, přestože se musela starat o dceru, maminku i mladší sestru. Její otec ve vězení strávil sedm let a v roce 2016 obdržel in memoriam osvědčení o účasti na protikomunistickém odboji.

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Po škole začínala Bohdalová u Jana Wericha v Divadle ABC. Od roku 1967 zakotvila na Vinohradech. Od roku 2005 působila v Divadle Na Jezerce. Před filmovou kamerou zazářila od 60. let nejen jako Dáma na kolejích, ale i ve snímcích Ženy v ofsajdu, Čtyři vraždy stačí, drahoušku či v rozverné komedii Světáci režiséra Zdeňka Podskalského. Za její životní roli mnozí považují part v kdysi trezorovém snímku Karla Kachyni Ucho (1970).

Bohdalová má za sebou přes dvě stovky filmových rolí, téměř 150 animovaných postav, kterým propůjčila hlas, a 66 sezon na divadelních prknech. Úspěch ji provází i v porevolučním období - za roli oligofreničky Fany ve stejnojmenném snímku z roku 1995 si odnesla Českého lva. Dalšího má za hlavní roli v pohádce Nesmrtelná teta z roku 1993. V roce 2011 převzala cenu Thálie za celoživotní dílo. Před dvěma lety se představila v hlavní roli ve filmu Svatá režiséra Jiřího Stracha.

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