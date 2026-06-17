„Jiřák“ je jako nový, stálo to 470 milionů. Ozvala se ale i kritika

Rekonstrukce pražského náměstí Jiřího z Poděbrad za zhruba 471,1 milionu korun bez DPH je dokončena. Prostranství je od tohoto týdne přístupné lidem a ve středu ho slavnostně otevřeli zástupci hlavního města a Prahy 3.
Na náměstí přibyly stromy, má nové povrchy, zprovozněna byla kašna a prostranství má podle zástupců města propracovaný systém hospodaření s dešťovou vodou. Práce na úpravách začaly na počátku roku 2024. Některé prvky proměny vyvolaly kritiku na sociálních sítích.
Dlouho připravovaná rekonstrukce zahrnuje nové prostranství s velkoformátovou dlažbou pro pořádání akcí před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně, nahrazení asfaltu dlažbou nebo mlatovými povrchy, výsadbu stromů a další zeleně, rekonstrukci kašny nebo opravu a rozšíření dětského hřiště. Vznikl také nový výduch z metra, který nahradil původní.
Podle spoluautorky návrhu úprav Pavly Melkové z ateliéru MCA předchozí podoba náměstí neodpovídala jeho významu. „Prostranství bylo opravdu ve stavu, který neodpovídal kvalitě toho města kolem,“ řekla. Dodala, že nyní bude podstatné i to, jak bude prostranství žít a co se na něm bude dít.
Další z autorů návrhu Miroslav Cikán dodal, že úpravy měly pomoci naplnit vizi architekta kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Josipa Plečnika a zároveň přizpůsobit náměstí výzvám daným klimatickou krizí. Velkou pozornost dostal systém zavlažování zeleně, který například svádí dešťovou vodu ze střechy kostela do podzemních nádrží. Město na úpravy získalo evropskou dotaci zhruba 70 milionů korun.
Přibyly stromy i nová dlažba
Použité povrchy umožňují vsakování a kolem stromů je podle architekta využit speciální substrát s příměsí dřevěného uhlí zadržující vodu. „Ta odolnost je skutečně v každém detailu alespoň promyšlená a doufáme, že se projeví v reálném životě a praxi,“ řekl Cikán.
Na náměstí podle něj přibylo 177 stromů, celkem jich je tam 244. Dodal, že vysazené platany časem svými korunami na prostranství vytvoří zastíněná podloubí.
Některé z úprav v poslední době čelily kritice na sociálních sítích, například prostranství před kostelem, které mělo podle kritiků zahrnovat zeleň, nebo červené lavičky odkazující na obdobný mobiliář používaný ve Vídni. Farář kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Jan Houkal ve středu řekl, že sám měl o prostranství pochybnosti, ale jen do doby, než se zaplnilo lidmi.
Podle primátorova náměstka Petra Hlaváčka (STAN) se při rekonstrukci podařilo správně nastavit poměr dlážděných a travnatých ploch tak, aby náměstí plnilo funkci pro konání trhů a dalších akcí a zároveň umožnilo lidem dělat si třeba pikniky v zeleni.
Archetyp náměstí
„Jiřák je pro mě archetypem náměstí - je tu kostel, škola, tržiště, obchody. Mezi ostatními velkými pražskými náměstími je ojedinělý svým sousedským charakterem. Proběhlá revitalizace tohle všechno respektuje,“ uvedl starosta Prahy 3 Michal Vronský (TOP 09).
Rekonstrukce už je hotova ve stanici metra Jiřího z Poděbrad, kde začala koncem roku 2021 a skončila v červenci 2024 otevřením dvou výtahů, které ústí na náměstí u Vinohradské ulice. Výhledově město také počítá i s proměnou Vinohradské třídy, magistrát již delší dobu pracuje na projektu. Kdy práce začnou, zatím není jasné.
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