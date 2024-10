Jihlavský festival začal filmem o Čaputové, ocenil Stomatovou i knihu o Palestincích

Premiérou portrétu bývalé slovenské prezidentky Zuzany Čaputové tento pátek večer začal 28. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Autor snímku Marek Šulík řekl, že jej chtěl uvést až po skončení jejího mandátu, aby neovlivňoval politickou situaci v zemi. Film v Jihlavě sledoval vyprodaný sál. Slavnostní ceremoniál moderovali Apolena Rychlíková a Lukáš Grygar.

Do českých a slovenských kin snímek nazvaný Prezidentka zamíří 14. listopadu. Na jihlavském festivalu, jenž potrvá do 3. listopadu, ho diváci budou moci vidět ještě čtyřikrát. "Moc se radujeme z toho, že Prezidentku můžeme uvést. Podle nás je důkazem toho, jak dokumentární film dokáže ukázat věci, které třeba při čtení novin zůstanou skryté," říká ředitel festivalu Marek Hovorka. Podle něj novinka odkrývá každodennost prezidentské práce.

Šulík se s Čaputovou seznámil, ještě když byla právničkou občanského sdružení Via Iuris. "Když kandidovala, velmi se mi líbilo, jak v prvních debatách hovoří. Dostal jsem ten pocit, že by bylo fascinující být pět let blízko političky v tak vysoké funkci," říká dokumentarista.

Film začal vznikat už při druhém kole prezidentské volby. V následujících pěti letech Šulík natočil více než 350 hodin záběrů. I proto pro něj bylo složité vybrat 109 minut, který nakonec snímek trvá. "Snažili jsem se dodržet nějakou hrubou chronologii mandátu. Dramaturgii velmi precizně vystavěl sám život," říká autor.

Čaputovou během pěti let poznal jako pracovitou a zodpovědnou perfekcionistku dbající na to, aby věcem, o nichž hovoří veřejně, rozuměla. "A nemyslím si, že obraz, který o sobě na veřejnosti dávala, se příliš liší od té Zuzany, kterou jsem poznal v uvozovkách za zavřenými dveřmi. Samozřejmě ji neznám důvěrně. Ale pracovně, v tom výkonu, v přemýšlení nad agendou, kterou má před sebou, to byl velmi poctivý člověk," dodává Šulík.

Zuzana Čaputová byla slovenskou prezidentkou v letech 2019 až 2024. Snímek o ní je na festivalu zařazený v soutěžní sekci Opus Bonum hodnotící nové světové dokumenty. Ty nejlepší světové i díla soutěžící v jiných kategoriích pořadatelé ocení na slavnostním zakončení 2. listopadu.

Některé ceny však udělili již na pátečním zahájení. Nejlepším krátkým filmem se stalo indické Když dítě zapláče. Cenu Respektu za nejlepší audiovizuální reportáž získali Darja Stomatová a kameraman Ján Schürger z České televize za reportáž o válce na Ukrajině nazvanou Most mezi životy.

Cena za nejlepší dokumentární knihu si odnáší titul Jestli mám zemřít, ať je to příběh. Jeho autoři na současný konflikt mezi Izraelem a Palestinci pohlížejí z pohledu Palestinců. Do knihy přispěli česko-palestinská umělkyně Yara Abu Aataya, v Česku působící antropolog palestinského původu Yasar Abu Ghosh, filozof a politolog Pavel Barša, přispěvatel serverů Voxpot a Druhá směna David Scharf nebo publicista Prokop Singer, rovněž dříve spolupracující s Voxpotem. Podle porotců je kniha skutečným dokumentem své doby. Ocenění APA World Excellence Award za producentský přínos si pak odnáší Zuzana Mistríková, slovenská producentka působící také v Česku.

